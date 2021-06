Ilustrační FOTO - Pixabay

Zpřísňovat tresty za sexuální násilí?

Na zpřísnění trestu za násilné chování vůči ženám a dalším možným obětem se poslanci neshodli. Problematice se věnovali na mimořádné schůzi, debatu však nedokončili. Předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip (KSČM) předpokládá, že by v debatě mohli pokračovat příští čtvrtek.

Mimořádnou schůzi vyvolala skupina poslanců v čele s Barborou Kořanovou (ANO) i v souvislosti s kauzou nyní již bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se postavila proti zpřísňování trestů za sexuální násilí. Zvýšení trestních sazeb podle ní nic neřeší, je podle ní potřeba věnovat se prevenci a pracovat s poškozenými. Znásilnění je sice podle ministryně závažný trestný čin, varovala ale před podlehnutím hysterii.

Kořanová nastínila, že nové vymezení skutkové podstaty znásilnění by nemuselo být do budoucna spojeno s fyzickým násilím. »Sněmovna se musí postavit na podporu obětem a říci, že bagatelizace skutků je nepřípustná,« zdůraznila.

Debatu ohledně zpřísnění trestů za násilné chování vůči ženám přivítala předsedkyně Komise žen KSČM Soňa Marková. I když se obává, že jednání k žádnému legislativnímu závěru nepovede, vnímá to jako příležitost k tomu, aby se problému sexuálního a domácího násilí věnovala větší pozornost. Řada psychologů podle ní upozorňuje na to, že v covidové době stoupl počet případů domácího násilí. »Česká republika patří mezi země, které tyto věci neberou dost vážně, zlehčování tohoto problému je u nás dost významné,« řekla Marková našemu listu. Jde podle ní o nastartování debaty, a i když Sněmovna nakonec nerozhodne o změně zákonů, je důležité, aby ČR dala najevo, že je proti sexuálnímu a domácímu násilí a že bude chránit ženy, které se staly jeho oběťmi.

»Za klub Pirátů podporujeme lepší úpravu skutkové podstaty v trestním zákoníku,« řekl místopředseda ústavně právního výboru Jakub Michálek (Piráti). V právním výboru ale podle něho převládá názor, že zásadní změny trestního zákoníku by se neměly dělat za několik dnů na koleně. Jana Černochová (ODS) varovala před politizací tématu a vyslovila se pro podporu prevence. »Zvyšování trestů prevence není,« uvedla. Šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek míní, že záležitost vyžaduje právní úpravu, důraz ale kladl i na výchovu, že »ne« skutečně znamená »ne«.

Pro přísnější trestání znásilnění se vyslovil předseda SPD Tomio Okamura, odmítl ale námět výslovného souhlasu s pohlavním stykem.

O střetu zájmů poslanci nejednali

Schůzi ke zpřísnění trestů za násilné chování předcházela mimořádná schůze ke schvalování novely o střetu zájmů. K ní nakonec vůbec nedošlo. Sněmovna program zamítla. Schůze svolaná z podnětu skupiny poslanců v čele s Piráty se proto nekonala. Poslanecká předloha zejména předpokládá, že veškerá majetková oznámení politiků by byla v registru ministerstva spravedlnosti ze zákona přístupná jen na základě individuální žádosti. Novela by také omezila nakládání s údaji uvedenými v přiznáních a přinesla by i další změny. Pro návrh programu hlasovalo 57 ze 142 přítomných poslanců, nepodpořili ho zákonodárci ANO a KSČM.

Podle předsedy pirátského klubu Jakuba Michálka šlo o jednu z posledních příležitostí projednat vymahatelnost zákona. »Měli byste se zamyslet nad tím, jestli toto hlasování slouží skutečně všem občanům této země, nebo jestli slouží jednomu jedinému člověku v tomto sále,« uvedl Michálek.

Předkladatelé novely ze šesti klubů se odvolávají na verdikt Ústavního soudu ze začátku loňského roku. Soud zrušil současný rozsah nahlížení do centrálního registru pro porušení práva veřejných funkcionářů na soukromí. Zákonodárcům dal Ústavní soud čas na nápravu do konce loňského roku, což se nestihlo. Z údajů v internetovém registru vyplývá, že už nyní jsou přístupná jen na žádost i ta oznámení, do nichž bylo dříve možné nahlížet volně.

(jad)