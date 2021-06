Vystrčil vystrčil drápky. A zase trapně…

I kdyby funkce senátora v České republice byla čestnou funkcí a senátoři neplacenými politiky, tento pán bude »zadarmo drahý« na jakémkoli postu. Předseda Senátu Parlamentu ČR rýsuje po Tchaj-wanu další, žel, nesmazatelně drahou stopu. Tentokrát padla jeho volba na Bělorusko. Tenký led se pod ním prolomil ještě dříve, než na něho vstoupil. Potíž je v tom, že s sebou stahuje podniky, které tam měly zakázky, jejich zaměstnance, kteří měli práci, ale když jim nic jiného nenabídne, tak i celou naši zemi. Věřte, že do budoucna nás to všechny semele tak, že kdo by z posledních sil »vystrčil« zpod ledu hlavu nad hladinu, rychle zahučí zpátky.

»To, že Senát Parlamentu České republiky pozval jako hlavního představitele Svjatlanu Cichanouskou, si vykládám tak, že Senát a já osobně považujeme za toho, kdo je pro mě osobně prezidentem elect (zvoleným) Běloruska, Svjatlanu Cichanouskou. Vítejte v českém Senátu,« řekl Vystrčil na tiskové konferenci při jejím přijetí v Senátu.

Že to není nikdo z České republiky a zejména ne pan Vystrčil, ale podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech jen a pouze lid Běloruska, kdo bude rozhodovat o svém politickém režimu a o svých představitelích, to našemu panu předsedovi Senátu nechce dojít. Možná momentálně zaostal ve studiu právních norem platných v ČR (120/1976 Sb).

On vůbec má pan předseda velmi zvláštní vnímání zahraniční politiky. Jen se v noci budím hrůzou ze spaní, jaké překvapení nám nachystá do třetice. Vím ale, že známé lidové rčení »do třetice všeho dobrého« stoprocentně platit nebude.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM