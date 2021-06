O jedné písničce

»Joe Biden chce vládnout světu, proto Stoltenberg je tu, tak se to rýmuje«. Poněkud pozměněná stará prvorepubliková zpívánka by se mohla zpívat na tržištích. Stala by se z ní pak odrhovačka. Jenže na rozdíl od té »prvorepublikové«, kdy šlo pouze o legraci, v tomto případě je to vážné. Nezapomínejme na slova: »Dovolíme Rusku existovat, ne jako velmoci«. Kdo to řekl? Představte si, že dnešní prezident Spojených států Joe Biden. Proto přiletěl do Washingtonu před »spanilou jízdou« Joe Bidena po Evropě sám šéf NATO Stoltenberg, aby poreferoval »hospodáři«, jak je to s jeho zaplněnými stodolami, jak gruntovníci platí pacht a zároveň naklepávají kosy na neposlušného jednoláníka. Mezitím doznívají dozvuky jarního cvičení NATO, kde se zapojili i američtí armyboys. Ono cvičení dopadlo dobře, o tom Bidena jistě Stoltenberg informoval velmi podrobně, ač jeden bulharský závod při tom málem »kliknul«, když američtí hrdinní vojáci do něho vnikli a všechny dělníky donutili lehnout na břicho na zem a natáhnout ruce dopředu. Vítězství bylo úplné. Ti dělníci neměli v ruce nic jiného, než francouzáky a nějaký ten šroubovák – a zkuste neposlechnout hrdiny z USArmy? Strach by vám to nedovolil, protože nevíte, co takový do války zažraný voják může udělat.

Biden tedy přijede do Evropy. I s Putinem se setká. Bude to zajímavé setkání. Možná, že před ním poskočí na důkaz své životní energie, což v Americe kvitují s povděkem, možná, že jen projde po právě vyčištěném koberci do jednacího sálu a bude »argumentem za argumentem« bít do ruského prezidenta – Krym, Donbas, cvičení u hranic Ukrajiny, ruská posádka v Arktidě, ruská angažovanost v Sýrii, v Černém moři, Navalnyj, ovlivňování amerických prezidentských voleb, Nord Stream 2, kauza Vrbětice, Bělorusko… Témat je hodně, tedy z americké strany. Přitom se nebude hovořit o amerických základnách kolem Ruska, o sankcích, které ubližují Evropě, jen Spojené státy z nich mohou mít profit, o americkém vměšování do záležitostí jiných, o spoluorganizování nedávných demonstrací v Moskvě a jinde v Rusku americkým velvyslanectvím, o raketách namířených na Moskvu, Petrohrad a další ruská města, ne, o tom se mluvit nebude. To je přece věc Ameriky. Do toho nikdo, ani Putin, Američanům mluvit nebude. Bylo by to totiž vměšování do jejich vnitřních věcí.

Raport pana Stoltenberga se ovšem netýkal jen Ruska, ale i Číny, která prý příliš zbrojí. To by podle něho neměla. Je stále připravenější odrazit případnou »humanitární akci«, kterou by NATO mohlo vést proto, že tam dochází k porušování lidských práv, svobody a demokracie. A demokracie je přece pro každého demokrata nebo republikána, abych nevynechal i protistranu z amerického politického nebe, nade všechno. To nic, že za posledních několik let byl zmařen v USA život řady Afroameričanů, že zadlužení státu je už neúnosné a další krach »na newyorské burze« není zcela zažehnán, že odposlechy i těch nejbližších v NATO jsou sice neomluvitelné, ale každý přece chce vidět druhému do talíře, aby při návštěvě přinesl buď láhev koňaku anebo jenom květiny pro hostitelku. Proto ostatně pan NATO-šéf Stoltenberg doporučil svému nadřízenému, aby Aliance vzala v potaz i bezpečnost Austrálie, Nového Zélandu, Indonésie, Taiwanu a snad dokonce Barmy, i když si tady usurpují moc vojáci. Ale jsou to vojáci zčásti vyškolení ve Spojených státech. A tedy »naši«. Možná, že NATO by mělo přijmout do svazku i tyto ohrožené země, když už nemůže vsáknout Hongkong. Pak by se mohlo přejmenovat na Severoatlantickotichooceánský pakt a přijmout zkratku PAKO – Pacific Atlantic Korporation.

Jak se pánové dohodli, se jistě brzy dovíme. Ale tu písničku bychom mohli zpívat už dnes. Tak tedy: »Joe Biden chce vládnout světu, proto Stoltenberg je tu, tak se to rýmuje«.

Jaroslav KOJZAR