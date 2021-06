Lidice jsou nejen mementem

Dnes uplynulo sedmdesát devět let od vyvraždění Lidic. Nacismus ukázal svou nejhrůznější tvář. Nebyl to první případ, kdy německý nacismus likvidoval celé vesnice a obyvatelstvo v nich bylo povražděno. Nejvíce postižená země, Bělorusko, by o tom mohla vyprávět. Později Halič, Srbsko, francouzský Oradour…

Mysleli jsme, že se něco podobného už nemůže opakovat, ale nebyla to pravda. Už v dubnu 1948 byla stejným způsobem vyvražděna i palestinská obec Deir Yassin židovským komandem a v březnu roku 1968 pak bylo postříleno na pět set občanů, včetně žen a dětí, ve vietnamské vesnici My Lai americkými vojáky.

Lidice se ovšem staly symbolem. Nevinná obec sloužila jen jako varování pro celé české země a byla ukázkou toho, co bude následovat kdekoli na jejím území, jestli národ neskloní hlavu. Stal se však opak. Národ hlavu nesklonil, i když to stálo tisíce obětí. Proto za Lidicemi následovaly nejen Ležáky, ale i Prlov, Javoříčko, Lejčkov, Leskovice… To už ovšem nacisté věděli, že jejich říše je definitivně poražena, přesto za sebou zanechávaly krvavou stopu.

Lidice se tedy staly symbolem. Tehdy si svět naplno uvědomil, co hrozí komukoli, když by zvítězil fašismus. Proto se po celém světě konaly akce protestu. Ženy svým dětem dávaly jméno Lidice, tanky, které vyjely bojovat s nacisty, měly na svých věžích napsáno jméno Lidice. Ves, která sice nacisty byla vymazána ze seznamu obcí, se ihned po osvobození začala rodit znovu a to i za přispění lidických žen přeživších hrůzy koncentračního tábora.

Z dětí, které byly odtrženy od svých rodičů, se vrátil jen zlomek. Ostatní byly v nacistickém Slezsku zákeřně povražděny. Přesto Lidice začaly znovu žít.

Lidice se tak staly nejen mementem, ale zároveň i příkazem udělat vše pro to, aby se nic podobného nemohlo opakovat.

Václav ORT, místopředseda ÚV KSČM