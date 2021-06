Padla facka na návsi

Facku dostal francouzský prezident Emmanuel Macron ve vesnici Tain-l'Hermitage před střední hotelovou školou. Macron přicházel k malému hloučku za zábranami, a tak jak to občas politici dělají, jal se uvítat s místními občany a projevit za doprovodu ochranky a policie možná upřímné sympatie, ale možná to byl jen blahosklonný populistický krok, který v politice je nutný. A možná to bylo obojí dohromady. Když si prezident podával si ruce s místními obyvateli, jeden muž mu nejprve přátelsky rukou potřásl, poté mu ruku zmáčknul a přitáhl k sobě a druhou rukou jednoduše lišťil, nebo chcete-li, vrazil facku, že se Macron a jeho ochranka nestačili divit. Jeho dalším pokusům o zfackování hlavy státu už zabránila ochranka a policie. Elysejský palác celý incident potvrdil a potvrdil i pravost videa z incidentu, které zveřejnila stanice BFM TV.

V tu chvíli se rozjela politická vlna solidarity, že fackovat politiky se nesmí atd. Francouzský premiér Jean Castex prohlásil před poslanci »Politika nesmí být v žádném případě násilná, ani slovní útoky, natož pak fyzické«. Za »gesto, které je v demokracii nepřípustné a hodné odsouzení«, označila facku dokonce šéfka krajní pravice Marine Le Penová. Neobvykle s ní souhlasil i radikálně levicový, někdy dokonce označován nepravdivě za komunistu, Jean-Luc Mélenchon, který na Twitteru napsal, že stojí za prezidentem.

Já už se jednou k veřejnému fackování vyjadřoval. A to, když sprostě vrazila novinářka Petra Procházková facku redaktorovi Sputniku. Domnívám se, že fackování nepatří vůbec mezi lidi a že politika se dá dělat slušně, poctivě a nekonfrontačně. Jenže milej pan prezident kapitalistické Francie Emmanuel Macron bohužel patří do ranku k politikům, kteří dělají politiku takovou, že jejím důsledkem je například krvavý Majdan a následná občanská válka na Ukrajině, rozbombardovaná Libye, která se z toho ještě hodně dlouho nevzpamatuje, a to nemluvím o celé řadě stejně vražedných mnoha dalších »fackách«. Tihle politici by se neměli fackovat, ale řádně odsoudit pro zločiny proti lidskosti, které sami řídí a pro které vytvářejí podmínky v zájmu moci a peněz. Neustále se poukazuje na odpovědnost komunistů za roky od války po státní převrat v roce 1989, je neustále předhazována i dnes těm, kteří se ničeho nedopustili. Kdo tedy odpovídá například za zločiny privatizace v bývalém Československu? Kdo odpovídá za předčasné úmrtí těch lidí bez domova, co umírají na ulici, jelikož nedosáhnou na preventivní lékařskou péči? Kdo odpovídá za zemřelé v Afghánistánu a Jugoslávii? A kdy dojde k tomu, abychom je mohli spravedlivě soudit?

Roman BLAŠKO