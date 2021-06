Americký prezident Joe Biden se po celou svou politickou kariéru považuje za experta na zahraniční politiku. FOTO - Wikimedia commons

Americký prezident vyrazil do Evropy

Šéf Bílého domu Joe Biden se vydal na svou první zahraniční cestu, která vyvrcholí za týden v Ženevě setkáním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Předtím se Biden zúčastní summitů skupiny G7, NATO a Evropské unie, kde bude partnery přesvědčovat o pevnosti »transatlantického spojenectví« po bouřlivém úřadování Donalda Trumpa. Podle některých analytiků to nepůjde tak jednoduše, jak by mohla naznačovat pozitivnější rétorika lídrů.

Bílý dům cestu prezentuje především jako součást snahy obnovit a oživit vztahy s partnery a potvrdit změnu americké zahraniční politiky po odchodu Trumpa. Ten otevřeně kritizoval některé lídry z druhé strany Atlantiku, podporoval britský odchod z EU a pakt NATO těsně před nástupem do Bílého domu označil za zastaralý. Biden, který se podle webu Politico po celou svou politickou kariéru považuje za experta na zahraniční politiku, naopak hlásá oddanost multilaterální spolupráci a mluví o návratu USA do vůdčí pozice v jednáních o globálních výzvách. »Má cesta do Evropy je příležitostí pro Ameriku mobilizovat demokracie celého světa,« uvedl v prohlášení k návštěvě Velké Británie a dalších evropských zemí. Podle některých odborníků i přes dramatickou změnu ve vystupování Washingtonu jsou ale v Evropě patrné obavy ohledně budoucnosti partnerství s USA. Mimo jiné proto, že nelze vyloučit návrat Trumpa do Bílého domu, popřípadě volební vítězství některého z pokračovatelů jeho politického stylu. »Spojenci mají stále pochybnosti a mají na paměti síly, které Trumpa v roce 2016 dostaly k moci,« řekl AFP americký diplomat a někdejší náměstek generálního tajemníka NATO Alexander Vershbow.

Navíc Bidenova cesta nebude jen symbolická. Podle informací Politico chce prezident v Bruselu s lídry EU dojednat »politickou dohodu« směřující k obnovení důvěry kolem předávání dat do USA. Spolupráci v tomto směru provázejí různá podezření a právní problémy od roku 2013, kdy někdejší analytik americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA) Edward Snowden informoval mj. o špehování globálních lídrů tajnými službami USA. Na stole jsou i další složité otázky. Deník The New York Times zmiňuje vztahy s Ruskem a Čínou, obchodní spory či klimatickou diplomacii. AFP upozorňuje na vývoz amerických vakcín proti COVID-19, který měl podle mnohých začít dříve, či rozhodnutí ukončit misi v Afghánistánu učiněné »bez skutečných konzultací« s partnery. Podle Benjamina Haddada z výzkumného ústavu Atlantická rada je tak konstruktivnější tón kolem transatlantických vztahů do jisté míry klamavý. »Hodně se mluví o tom, že Amerika je zpět, je tu pozitivní rétorika. Ale teď je třeba přejít k činům,« řekl.

Biden svou evropskou cestu zahajuje v anglickém Cornwallu, kde se před třídenním summitem G7 sejde s britským premiérem Borisem Johnsonem. Po setkání s britskou královnou Alžbětou II. se přesune do Bruselu na summit NATO konaný v pondělí. Následně bude mít na programu oddělené jednání s lídry členských zemí EU. Tyto zastávky budou zároveň přípravou na ženevskou schůzku s Putinem. Bidenův bezpečnostní poradce Jake Sullivan na pondělním briefingu uvedl, že prezident do ní půjde »s větrem v zádech«. Rozhodnutí šéfa Bílého domu setkat se s Putinem osobně obhajoval s tím, že je to nejlepší způsob, jak zjistit úmysly Kremlu. Biden se od nástupu do Bílého domu proti Rusku jasně vymezuje a USA v dubnu oznámily nové protiruské sankce kvůli údajným kybernetickým útokům a údajné snaze Moskvy ovlivňovat americké volby. V březnovém televizním rozhovoru dal Biden najevo, že Putina považuje za »zabijáka«. V souvislosti se schůzkou s ruským prezidentem pak mluvil o úmyslu postavit se »porušování práv« na ruské straně, také ale o »strategickém dialogu« na téma odzbrojování a bezpečnosti. »Neděláme si iluze, nesnažíme se vytvářet dojem, že dojde k nějakým průlomům, k nějakým historickým, osudovým rozhodnutím,« reagoval na nevstřícná americká slova na začátku měsíce ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

(ava, čtk)