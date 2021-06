Ilustrační FOTO - Pixabay

Čeští poslanci covid pas odmítají

Schvalování novely zavádějící covidové certifikáty v Poslanecké sněmovně vázne. Poslanci ji navzdory naléhání ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) odmítli projednat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Většina opozice považuje novelu za nadbytečnou.

Pro projednání předlohy ve stavu legislativní nouze hlasovalo 58 poslanců ANO a ČSSD ze 135 přítomných. Verdikt znamenal, že se mimořádná schůze nekonala. Sněmovna novelu vzhledem k zákonným lhůtám nemohla začít projednávat ani standardně v úvodním kole.

Podle ministerstva zdravotnictví je uzákonění vydávání certifikátů nezbytné kvůli evropskému nařízení o zavedení Digitálního zeleného certifikátu, který má usnadnit cestování mezi členskými státy. Vojtěch uvedl, že nyní se certifikáty o očkování proti COVID-19, negativním testu nebo prodělaném onemocnění vydávají na základě mimořádného opatření ministerstva. Varoval ale, že soud by je mohl zrušit. »Nemohu tady zaručit, že systém, jak je nastaven, bude bez zákonné opory dlouhodobě fungovat,« zdůraznil ministr.

Opoziční strany naopak považují novelu za nadbytečnou. Stačí podle nich například už schválený zákon o právu na digitální služby.

Proti zavedení covidových pasů se vyslovili také zástupci KSČM. »Nevidím důvod pro tzv. covid pas. Myslím si, že od toho máme ministra zahraničí, aby vyjednal reciprocitu s našimi sousedy a státy, kam jezdí naši občané na dovolenou, aby uznávaly stejné doklady, jaké uznáváme my jim,« uvedl předseda ÚV KSČM a místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Ne dokladům připomínajícím velkého bratra

»KSČM odmítá zavádění dalších, tohoto typu dokladů, které silně připomínají velkého bratra,« prohlásil místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar. Zdůraznil, že covid pas, na jehož zavedení se shodl Evropský parlament, má pouze usnadnit cestování. To, že budeme moci cestovat, však není automatické. »Nikde totiž není řečeno, že jednotlivé státy Evropské unie k tomu musí přihlížet,« připomněl Luzar. Ministerstvo zdravotnictví by podle něj mělo přihlížet na obavy lidí, hledat rozumné cesty v rámci státní správy a neulehčovat si práci jenom tím, že napíše zákon, k němu se ještě přidají sankce a »občane, starej se!« »Já si myslím, že to není vhodná cesta pro 21. století a měli bychom k tomu takhle přistoupit,« prohlásil Luzar.

Předseda SPD Tomio Okamura varoval, že pokud by se předloha schvalovala ve stavu legislativní nouze, poslanci hnutí to budou blokovat. »Poslanecký klub SPD udělá opět všechno pro to, aby tento zákon neprošel,« uvedl. Karla Maříková (SPD) označila za nesmyslnou vládní argumentaci, že takzvané covidové pasy mají umožnit cestování. »Vláda se snaží získat podporu veřejnosti pro zavedení covidových pasů, a tím vytváří tlak, aby se lidé nechali očkovat,« řekla. Vojtěch to odmítl. Pokud někdo podle něj tvrdí, že covidové pasy někoho nutí k očkování, uvádí veřejnost v omyl a nemluví pravdu. »Jsou tam všechny tři možnosti, tedy očkování, test a prodělání onemocnění,« uvedl Vojtěch. K ničemu jinému než cestování navíc opatření podle něj neslouží.

Covid pas reálně k ničemu moc není

Opozici vadilo mimo jiné to, že lidé by museli státu poskytovat další osobní data. »Občan má už nyní právo na výpis ze zdravotnické dokumentace,« poznamenal Marek Výborný (KDU-ČSL). Podle Martina Kupky (ODS) lze využít například zákon o právu občana na digitální služby a změnou vyhlášky vydávat certifikáty na místech Czech POINT. Rovněž Ondřej Profant (Piráti) označil předlohu za nadbytečnou a nedostatečně odůvodněnou.

Evropský parlament definitivně schválil zavedení takzvaných covidových pasů, které by měly lidem od začátku července usnadnit cestování za hranice. Komunistická europoslankyně Kateřina Konečná zavedení pasů nepodpořila. »COVID certifikát nepodpořím! Hned z několika důvodů, ale hlavně proto, že reálně totiž zatím k ničemu moc není, neboť státy se nezavázaly jej uznávat. Upřednostňuji, a také jsem to navrhovala, možnost pro občany bezplatně se testovat PCR testy,« zdůvodnila své rozhodnutí.

Proti covidovým certifikátům na pražském Malostranském náměstí demonstrovaly stovky lidí. Protesty pořádala hnutí Chcípl PES a Volný blok. Protestující považují zavedení certifikátů za omezování svobody občanů. Demonstraci přihlížely desítky policistů i členové antikonfliktního týmu.

(jad)