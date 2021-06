Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Europanstvo plísní Českou republiku

Evropský parlament ve své rezoluci odsoudil střet zájmů českého premiéra Andreje Babiše (ANO). Vyzval orgány Evropské unie i české úřady k ráznějšímu přístupu a pohrozil úplným zastavením všech dotací pro Českou republiku.

ČR by měla podle europoslanců vytvořit spravedlivější a zcela transparentní systém rozdělování unijních dotací. Dosavadní pravidla vedla k »vytvoření a růstu rozsáhlých oligarchických struktur«, tvrdí se v eurounijním pokárání. Babiše europoslanci vyzývají, aby střet zájmů vyřešil tím, že se buď vzdá funkce, nebo zpřetrhá veškeré vazby na svou firmu, již dle českých zákonů vložil do svěřenského fondu. Pokud Babiš neuposlechne, vyzvali europoslanci Evropskou komisi, aby zastavila proplácení všech dotací České republice. Rezoluci zformulovala Němka Monika Hohlmeierová.

Premiér Babiš označil rezoluci za skandální útok na suverenitu ČR. »Je to pokračování zasahování Evropského parlamentu do vnitřních záležitostí ČR. Budou volby a Evropský parlament se snaží ty volby ovlivnit,« řekl Babiš. V prohlášení europoslanců jsou podle něj jen lži a pomluvy. Podle Babiše budou o vnitřních záležitostech České republiky rozhodovat jen čeští občané a jimi zvolení zástupci, nikoli »nějaký promigrantský zelený europoslanec«.

Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná rezoluci nepodpořila, při hlasování se zdržela. Místopředseda poslaneckého klubu KSČM Leo Luzar to uvítal. Také podle něj se europarlament vměšuje do vnitřních záležitostí České republiky. »Je dobře, že se naše europoslankyně k hlasování nepřidala. Není šťastné, když europarlament vstupuje do vnitrostátní politiky. Česká republika je svébytný stát a problémy si umí vyřešit sama. Přijali jsme tzv. Lex Babiš, který omezuje vstup podnikatelů do politiky. To, že se ukázal jako neúčinný, je jiná věc. Ten zákon, který mimochodem připravila pravicová opozice, bude potřeba zpřísnit. Aby zabránil nejen prolínání ekonomiky a politiky, ale také třeba politiky a mediálního světa. Ovšem musíme tak učinit nikoli kvůli Evropské unii. Potřebujeme kvalitní zákony kvůli České republice a jejím občanům,« řekl Luzar.

Europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

Rozhodnutí europarlamentu je podle něj příznakem dlouhodobé nerovnosti mezi jednotlivými členskými státy EU. Zejména státy východní Evropy jsou vnímány jako méněcenné, jako zaostalé kolonie, a podle toho se s nimi jedná. »EU neměří všem stejným metrem. Mohu připomenout případ Itálie a pana Berlusconiho, jsou zde i příklady z Francie. EU kritizuje jen tam, kde se jí to hodí. My jsme dnes v Bruselu vnímáni jako problémoví, tak se hledá klacek. Je to součást kampaně proti Visegrádské skupině, proto se nyní hodí kritizovat Babiše. Česká republika má své vlastní zákony, své vlastní soudy, své vlastní orgány činné v trestním řízení. Byly-li české zákon porušeny, mají tyto orgány jednat. Nevím, proč by se měly ohlížet na nějakou rezoluci Evropského parlamentu,« uvedl Luzar.

Podle Luzara to ovšem neznamená, že je pro KSČM problém prolínání byznysu a politiky nedůležitý, naopak jsou to právě komunisté, kteří na tento problém upozorňují celou polistopadovou éru. »Snahy podnikatelů ovlivňovat politiku se projevují dnes a denně ve všech politických stranách, s výjimkou KSČM. Nám se propojování mocenských a podnikatelských struktur dlouhodobě nelíbí. Nejde zdaleka jen o Andreje Babiše. Ani ovlivňování médií či státních zakázek není výsadou Babiše, vzpomeňme třeba podnikatele Karla Schwarzenberga. Již v 90. letech ekonomové takzvaně utekli právníkům. Je to zkrátka problém České republiky celých posledních třicet let,« upozornil Luzar a doporučil voličům, aby si povšimli, že pravici tento problém vadí jen tehdy, když se jeden z podnikatelů stal jejich nepříjemnou konkurencí. Jinak je každá z pravicových stran prokazatelně navázána na vlivné byznysmeny, mnohdy neméně silné, než je sám Andrej Babiš.

Právně nezávaznou rezoluci podpořilo 505 europoslanců. Proti bylo 30, při hlasování se jich zdrželo 155. Kromě europoslanců za hnutí ANO hlasoval proti deklaraci tucet europoslanců hnutí Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána či pět členů nacionalistické frakce EP včetně poslance české SPD Hynka Blaška. Jeho kolega Ivan David se hlasování zdržel. Usnesení podpořila drtivá většina europoslanců z nejsilnějších skupin evropských lidovců a socialistů včetně jejich českých členů. Pro byly také téměř tři desítky zákonodárců ze skupiny liberálů, do níž v EP patří i Babišovi poslanci. Jednomyslně pro rezoluci hlasoval klub evropských zelených včetně tří českých pirátských europoslanců. Pro byla i značná část konzervativců, mezi něž se řadí čeští občanští demokraté. Ti ovšem nehlasovali jednotně – zatímco Alexandr Vondra a Veronika Vrecionová návrh podpořili, Jan Zahradil a Evžen Tošenovský se zdrželi hlasování. Levicová frakce GUE/NGL většinově protičeskou rezoluci podpořila.

(ste)