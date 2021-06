Ilustrační FOTO - Pixabay

Další hrůzná norma z republikánského Texasu

Republikány kontrolovaný parlament Texasu nedávno schválil zákon, který by umožnil obyvatelům druhého nejlidnatějšího státu USA skrytě nosit pistole bez jakéhokoli průkazu či absolvování bezpečnostní prověrky…

Republikánský guvernér Greg Abbott slíbil, že opatření podepíše, Texas tak směřuje k odstranění jedné ze svých posledních významnějších restrikcí na držení zbraní, napsala agentura AP.

Návrh kritizují zastánci kontroly zbraní, ale i představitelé bezpečnostních složek, kteří se logicky obávají, že nové uvolnění pravidel ohrozí policii i širokou veřejnost. Podle agentury Reuters bylo nakonec ve světle těchto výhrad ze znění odstraněno ustanovení, které by bránilo policii vyslechnout podezřelého čistě na základě skutečnosti, že u sebe má zbraň. Ale i tak…

Dlouhé střelné zbraně bez licence

Texas patří už nyní ke státům s nejméně přísnými regulacemi držení zbraní a místní zákony umožňují lidem bez licence nosit na veřejnosti dlouhé střelné zbraně, píše AP. Podle úpravy odeslané guvernéru Abbottovi by mohli obyvatelé od věku 21 let bez průkazu, absolvované kontroly i tréninku nosit ruční střelné zbraně. Podmínkou je, že nesmí mít v záznamech právní překážku pro držení zbraně jako například odsuzující verdikt za těžký zločin. Tak si touhle cestou počkají, až ho spáchají…

Podporovatelé podle ČTK uvádí, že zákon umožní Texasanům lépe se bránit při pobytu na veřejnosti a zároveň odstraní zbytečné překážky v uplatňování práva držet zbraň zakotveného v druhém dodatku americké ústavy. Opatření podle očekávání podporuje i lobbistická skupina Národní asociace držitelů zbraní (NRA), která jej vyzdvihla jako nejvýznamnější úpravu týkající se zbraní v dějinách Texasu. Mezitím ale došlo v USA nejméně k šesti tragickým případům hromadné střelby s nemalým počtem obětí od začátku roku. A tohle by se bez podobného rozvolňování, naopak s regulacemi, nestalo!

Jenže s rozumem to v USA máte těžké. Americký federální soudce provokativně po posledních jatkách v San Jose před týdnem zvrátil zákaz držení útočných zbraní v Kalifornii, který je v tomto státě v platnosti již tři desetiletí. A to i přes ostrý nesouhlas tamního demokratického guvernéra Gavina Newsoma, který to realisticky považuje za »přímé ohrožení bezpečnosti a životů nevinných Kaliforňanů… Nevzdáme tento boj a budeme dál prosazovat takové zákony o držení zbraní, které se řídí zdravým rozumem a chrání životy lidí,« slíbil Newsom.

21. hazardující stát USA

Až přijetí normy v Texasu podpisem stvrdí guvernér Abbott, stane se tento podle NRA 21. americkým státem, v němž v jisté podobě platí možnost bez průkazu nosit skrytou zbraň… Nový zákon nebrání firmám zakázat nošení zbraní ve svých areálech, zároveň zůstává v platnosti povinnost prověrek u jistých prodejů zbraní plynoucí z federálního práva, podotýká AP. Samotný Texas kontroly u soukromého prodeje nevyžaduje!

