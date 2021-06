Chrobák a Vrtul...

Méně zasvěcení zřejmě kroutí hlavami, zasvěcení však vědí. Jsou to skautské přezdívky exprezidenta Václava Havla a ministra vnitra Jana Hamáčka. Kdo by řekl, že zrovna tihle dva mají společnou minulost. A nejen co se přezdívek týká. Oba byli i skautští vodáci – Chrobák Václav jakožto člen 21. vodáckého oddílu pražského střediska Šipka a Vrtul Jan boleslavského 8. oddílu vodních skautů. Ovšem nejen tato bohulibá činnost z minulosti Chrobáka a Vrtula spojuje.

Oba totiž vystavili značnému nebezpečí naše zpravodajce. Chrobák ty československé v roce 1990, když pod pláštíkem humanismu a demokracie odtajnil rozvědnou síť v zahraničí, a Vrtul nyní, v souvislosti s kauzou Vrbětice, když na oné legendární sobotní tiskové konferenci servíroval ruské straně na stříbrném podnosu de facto jmenný seznam českých zpravodajců, působících na naší ambasádě v Moskvě, řka: »My jsme těch posledních pár dnů seděli do noci na ministerstvu vnitra s šéfy tajných služeb a dělali vše pro to, aby ti lidé… nemuseli ani speciálem, ani autem, aby prostě o nich ruská strana nevěděla a v poklidu zmizeli, protože těm by asi nehrozilo jenom vyhoštění.«

Na to reagoval bývalý náměstek ředitele civilní rozvědky Jan Paďourek: »Z tohoto hlediska samozřejmě opravdu poskytl ruské straně velmi návodnou informaci. Pro protistranu je pak absolutně jednoduché zkontrolovat si seznam pasažérů na palubě letadel, která v tu dobu směřovala do České republiky nebo do Evropy.«

Moskva odpověděla vzápětí ústy mluvčí ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové: »Silné odhalení. Toto téma je nutné zveřejnit, pánové.«

Máte pravdu vy, kteří tvrdíte, že mít na velvyslanectvích vlastní zpravodajce je běžné, je normální a všeobecně se o tom ví. Ano, ale ne každý ministr vnitra dává jejich jmenných seznam protistraně k dispozici. To už jaksi běžné a normální není. A chtělo by to vysvětlit nejen poslancům, pane ministře!!!

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM