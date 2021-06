Důstojné stáří? Za tři stovky navrch určitě ne!

Současná vláda – zejména ministryně Maláčová z ČSSD – se momentálně v médiích chlubí, že přidá důchodcům o tři stovky víc, než je povinná valorizace penzí. Ministryně Maláčová i premiér Babiš to považují za velké politické vítězství.

Rozhodně nemám nic proti zvyšování důchodů. Ostatně byla to podmínka KSČM, kterou si dala do tzv. sedmi bodů při vzniku vlády ANO a ČSSD, ale i tak mě tato zpráva naštvala. To, že se vláda kasá takovou směšnou částkou, mi připadá dost nehorázné, obzvláště v kontextu minulého roku, který byl (nejen) pro seniory extrémně náročný. Jako nejrizikovější skupina obyvatel byli vystaveni extrémnímu nebezpečí. Mnozí prožili rok v absolutní izolaci, bez možnosti kontaktu se svými blízkými, což znamenalo velkou psychologickou zátěž pro ně i jejich rodiny. Kvůli přetíženému zdravotnictví řada z nich neměla přístup k odpovídající zdravotní péči, což je pro lidi ve vysokém věku obzvláště nebezpečné. Nehledě na to, že kvůli pandemii došlo k odložení nespočtu různých zákroků a některých se už naši spoluobčané z řad seniorů ani nedožili. Kvůli nesmyslným politickým klapkám na očích vláda ANO a ČSSD za potlesku opozičního bloku ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů i STAN zpozdila očkování, když zarytě odmítala a odmítá užití prověřených vakcín – kupříkladu ruského Sputniku V.

Tři sta korun – řečeno slovy klasika – je lepší než nic. Faktem ale zůstává, že úroveň důchodů k průměrné mzdě je v ČR stále velmi nízká. Nehledě na růst cen, který pozorujeme všude kolem nás.

Za nebetyčnou drzost však považuji vyjádření některých ekonomů (obvykle královsky placených), kteří si dovolili namítat, že i tato směšná částka je zbytečnou zátěží pro náš rozpočet. Ne, páni ekonomové, peníze pro slušné lidi, co celý život pracovali, nejsou zátěží pro rozpočet. Zátěží pro rozpočet jsou daňové »optimalizace« nadnárodních korporací, odliv kapitálu do zahraniční, státní dotace končící u oligarchů a peníze proudící pochybným neziskovkám s velmi kontroverzní politickou agendou. To jsou opravdu citelné díry v rozpočtu, které je potřeba co nejdříve zalepit a od ekonomů bych čekala hlavně konstruktivní návrhy, jak na to.

Moc mě mrzí, že se současná vláda zmůže na takhle skromnou částku. Přístup státu k seniorům by si představovala KSČM zhruba takto: Stát by lidem na zaslouženém odpočinku zajistil nejen důstojný důchod, ze kterého by mohli žít plnohodnotný život, ale zejména by dokázal zajistit i stabilní bydlení, aby senioři nemuseli končit např. na ubytovnách, když jim majitel skokově zvýší nájem. Stát by byl schopen zastropovat ceny energií a služeb, aby se každé zvýšení důchodu automaticky nepřelilo v navýšení cen za energie. A hlavně by přestal přistupovat k lidem v důchodu jako k nějaké ekonomické přítěži, kterou hold musíme platit, ale jako k lidem, kteří mohou společnosti nabídnout strašně moc. Když totiž přestaneme myslet jenom na zisk a produktivitu a nebudeme neustále posuzovat lidi podle toho, kolik jsou schopni firmě vydělat peněz, tak zjistíme, že právě senioři jsou pro zdravé fungování společnosti nepostradatelní. Musíme vytvořit pro tyto lidi prostor, aby měli možnost svoji životní zkušenost sdílet, a ne zůstávat v sociální izolaci s pocitem, že už pro ně v dnešním světě není místo. A nic z toho, co jsem popsala, se za tři stovky měsíčně prostě zajistit nedá.

Kateřina KONEČNÁ, europoslankyně za KSČM