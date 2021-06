Další světovost pana Vystrčila

Pan předseda Senátu Vystrčil se znovu stal světovým, tedy alespoň podle svého ega. Pozval paní Cichanouskou, jinak běloruskou aktivistku, k nám do Česka a vyjednal pro ni návštěvy u prominentů. Asi mnohý z nich musel skousnout kyselé jablko, ale před volbami by dost dobře nešlo ji odmítnout. Tak vyslechli dlouhý text souvisle nesouvislý a tvářili se, že ji plně chápou a už zítra nebo snad pozítří se vrátí do Běloruska možná dokonce na bílém koni.

Podotýkám, že nejsem právě příznivcem Lukašenkova vládnutí, ale je to vláda této země a zatím nikdo nedokázal, že minulé volby neproběhly nesprávně. To neustále tvrdí jen západní propaganda. A jestli se něco řadu dní opakuje, pak je to »bezesporu pravda«. Vzpomněl jsem si v této souvislosti na venezuelského Guaidóa. To bylo řečí kolem něj a útoků na prezidenta Madura a najednou je klid. O Guaidóovi, kterého už pasovali na prezidenta, není slyšet. Přesto vymýšlejí proti Venezuele nové sankce, a tak trestají obyčejné Venezuelany. Jde například o léky a některé zboží, které není možné dovézt. A země, ke které se upínaly zraky až přímo z Washingtonu a dávali ji jako příklad demokracie – odtud vlastně směřovaly i akce na podporu opozice – tedy Kolumbie, se potýká s problémy, které nedávno přerostly do téměř lidových bouří. Žádné sankce proti zdejšímu stávajícímu prezidentu na rozdíl od venezuelského Madura však přijaty nebyly.

Pan Vystrčil pozval tedy paní Cichanouskou k nám do Prahy. Jmenoval ji dokonce prezidentkou a ona ten titul přijala. Představila se v České televizi v kostýmu vskutku prezidentském a vyzvala svět, aby ještě více přitvrdil sankce proti Bělorusku. Odezva nepřišla, snad pouze od pana předsedy českého Senátu, ten však nemá tolik možností, jak její přání splnit. Jen jako kdysi zmíněného Guaidóa ji nazvat prezidentkou, a to je samozřejmě trochu málo pro to, aby se v Minsku mohla nastěhovat do prezidentského paláce.

Pouze jedno mně není jasné. Pod jakou vlajkou byla zmíněná dáma přijata? Pod tou ještě stále »socialistickou«, anebo tou, kterou užívali pronacističtí zrádci za druhé světové války, když pomáhali vyvražďovat běloruské obyvatelstvo? V Rize na mistrovství světa v hokeji ji už vsunuli mezi vlajky přítomných mužstev. Žádný politik však zatím tuto vlajku při propagačních cestách paní Cichanouské nenechal rozvinout. Bude pan Vystrčil první? Vzhledem k jeho egu o tom nepochybuji.

Otakar ZMÍTKO