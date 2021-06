Aluze

Internet, sociální sítě, a konkrétně Facebook jsou hrozná zbraň…

Třeba sociolog, jeden ze zakladatelů Občanského fóra a v letech 2013 až 2017 poslanec za KDU-ČSL Ivan Gabal si v neděli na profil dal historickou fotografii s textem: »Normandii si připomeňme neopakováním chyb. S jakými pocity se vyloďovali vojáci na plážích Utah, Omaha a Juno? Přišli bojovat za ty, kdo se nebránili včas a silou. Československo jako první, vyzbrojené, odhodlané, kapitulující před Hitlerem a Henleinem rukou svých politiků.«

V následné diskuzi dostal, jak prý se dnes říká, »děsnou bídu« a nevylepšil to ani dalšími komentáři: »Jak víte, že by pokus o obranu nic nezměnil, a ta kapitulace se nám pak vyplatila, za války a po ní? Řekl byste to Izraelcům, nebránit se? Máte v sobě nadále Benešovu kapitulantskou obezličku, promiňte. Svoje území bránit musíte, jinak přijdete o všechno. Naučte se to, prosím. Pokud se nezačnete bránit, nepomůže vám nikdo a ztratíte všechno.« Nebo: »Ano, stálo nás to pět let protektorátu, obrovské ztráty na životech a 50 let v komunismu, ale bylo marné se bránit v počátku. Opravdu potřebujeme tuhle Benešovu lež? Je třeba připomenout, kolik lidí z Československa šlo do plynu, zemřelo na popravištích i na všech bojištích druhé světové války, kolik jich padlo v odboji, později komunistickým útlakem, to všechno byla cena kapitulantství.«

Nevím, co tím sleduje a nehodlám to nyní ani řešit. Chtěl jsem si jednu informaci dohledat (jak říkala moje maminka vygooglovat) a vyskočilo na mne: »Ivan Gabal: Anatomie neúspěchu, poznámky ke kořenům českého pandemického debaklu. Napsal/a Ivan Gabal 24. března 2021 https://hlidacipes.org… Bohužel desetiletí vlády ANO, ČSSD a KSČ přivedlo stát do takové fáze rozkladu, že bude trvat celou generaci…« A to jsem se opravdu vyděsil! To by byl tedy opravdu gól – vlastní!

Jenže chvíle klikání ukázala, že to bylo trochu jinak. Poslední citované souvětí opravdu zaznělo. Dokonce pokračuje dál: »…než se ten svinčík uklidí. Pokud opozice vyhraje podzimní volby, bude to hodně hořké Pyrrhovo vítězství. Vůbec jí nebude co závidět.« Akorát padlo z úst, tedy spíše prstů, jistého Marka Louckého v diskuzi pod článkem…

Co tím vším chci říct? Jenom to, že opravdu neplatí, že vše, co si přečtu na internetu, je pravda tak, jak si to přečtu. Možná to platí i o knihách – třeba taková publikace Karlů Pichlíka a Bartoška Američané v západních Čechách v roce 1945 z roku 1953 nebo jejich další texty Pokus o hospodářskou kolonizaci ČSR z roku 1969 totiž rozhodně nepopisují, že by se v Normandii vylodili ti, kteří »přišli bojovat za ty, kdo se nebránili včas a silou«…

Zbyšek KUPSKÝ