Ilustrační FOTO - Pixabay

Udeří na podzim virus znovu?

Epidemiolog Rastislav Maďar se domnívá, že na podzim se epidemie koronaviru vrátí. Předpověděl to na diskusi zástupců oboru hotelnictví a gastronomie a vládních představitelů. Nový úder viru nevyloučil ani ministr obchodu Karel Havlíček (ČCSD).

Podle Maďara existují čtyři scénáře dalšího vývoje epidemie. Za málo pravděpodobný scénář považuje útlum epidemie. »Tomu nevěřím, tak naivní nemůžeme být,« řekl. Další možností je, že infekce bude postihovat lokální ohniska a kolektivy neočkovaných. Za předpokladu dobré proočkovanosti se ale nebude šířit plošně. Ani tomuto scénáři však Maďar příliš nevěří. Za poměrně pravděpodobný označil naopak scénář, že na podzim se zhorší epidemiologická situace a bude stoupat reprodukční číslo. To udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný. Nyní je dlouhodobě pod hodnotou jedna, což znamená, že epidemie klesá. »Epidemie je rizikovější v zimních obdobích o desítky procent,« řekl Maďar s tím, že nemůžeme věřit, že očkování toto riziko sníží natolik, že bychom o covidu na podzim vůbec nevěděli. Tento scénář nicméně počítá s tím, že by se zhoršení situace neprojevovalo v nemocnicích, tedy, že by nemocnice nebyly zahlceny lidmi s těžkým průběhem onemocnění. Pak by podle Maďara bylo možné udržet epidemii pomocí tzv. měkkých opatření, jako je například nošení ochrany úst a nosu, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Právě v realizaci tohoto scénáře Maďar nejvíce věří, ten se mu jeví nejpravděpodobnější.

Nejhorší variantou by bylo to, že bude stoupat epidemie a zároveň se to projeví v nemocnicích. Podle Maďara je rizikem, že část nejstarší populace stále není očkována. Potřeba je podle něj přesvědčit i mladší lidi, kteří nevnímají COVID-19 jako riziko, aby se očkovat nechali. Podle Maďara například ve Velké Británii klesá průměrný věk hospitalizovaných, v nemocnicích končí kvůli nemoci i děti.

Za další riziko označil Maďar variantu viru zvanou delta, která je známá také jako indická. »Od momentu importu do země, má tendenci za měsíc až dva vytlačit britskou variantu,« konstatoval. Před touto mutací jsou navíc podle něj chráněni jen lidé, kteří dostali obě dávky očkování.

Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je potřeba se nyní soustředit na to, jak zabránit dalšímu plošnému lockdownu na podzim. Řekl, že se společně s Maďarem snaží o nastavení automatických záchranných brzd, které by se při zhoršení epidemie spustily. Podle něj je také potřeba, aby stát dal dost peněz na sekvenování vzorků, což je metoda, která může odhalit mutace koronaviru. Nutný je podle Prouzy také jednotný přístup krajských hygienických stanic. Maďar potvrdil, že cílem je nastavit systém tak, aby se nemuselo plošně zavírat.

Maďar se domnívá, že někteří lidé nyní epidemii podceňují, nenosí ochranu nosu a úst tam, kde je povinná, nedodržují vzdálenosti nebo s cílem vyhnout se karanténě podvádí při cestování a neuvádějí, z které země skutečně cestují. Podle Maďara je ale stále důvod k opatrnosti. Ohniska viru v Africe podle něj ještě nějakou dobu budou, také některé asijské země nejsou s očkováním tak daleko.

Maďar se domnívá, že by měla vzniknout jedna centrální instituce po vzoru například německého Institutu Roberta Kocha. Měla by poskytovat jednotná odborná stanoviska, být financována státem a zaměstnávat špičkové odborníky.

Velmi opatrně na diskusi mluvil i ministr Havlíček. Nikdo soudný podle něj nemůže dát garanci, že na podzim nebudou kvůli koronaviru další omezení. »Tuto garanci vám nedá nikdo nikde ve světě,« řekl ministr. Podle něj se ale vláda snaží očkovat, jak to nejvíce jde, podle toho, jak přichází vakcíny ze zahraničí. »V průběhu července dosáhneme proočkovanosti 70 procent,« slíbil. Vláda podle něj proti loňsku nastavila lepší systém testování, jak PCR testy zdarma, tak i antigenní testování.

Spolu s restauratéry pak věří ve fungování systému bezpečné provozovny, virus by se neměl tolik šířit v restauračních zařízeních. Jde například o dostatečné rozestupy mezi stoly nebo častou dezinfekci prostor.

(ste)