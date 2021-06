Ilustrační FOTO - Pixabay

Hazard se přestěhoval na internet

Počet hracích automatů v České republice od roku 2017 klesl o 62 procent na současných 20 269. Počet heren se ve stejném období snížil o 80 % na 702. Informovalo o tom ministerstvo financí (MF).

»Nastavením jasných pravidel se nám podařilo nejen zkrotit přebujelý hazard,« pochlubila ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Z ulic podle ní mizely špinavé herny. »Před deseti lety jsme tu měli více než 100 000 automatů, dnes zhruba jen pětinu. Troufám si říct, že jsme ze sebe konečně strhli nálepku kasina v srdci Evropy,« řekla ministryně.

Nejvýznamnějším aktuálním trendem v hazardním hraní je podle MF přesun do internetového prostředí, kde se do nabytí účinnosti zákona o hazardních hrách v roce 2017 odehrávalo zhruba jen 10 % objemu her. V roce 2020 už byl tento poměr téměř vyrovnaný, když internetové provozování hazardního hraní zaujímalo 45 %.

Loni v prosinci MF zahájilo ostrý provoz rejstříku osob vyloučených z hazardních her. Jsou v něm například lidé pobírající dávky ve hmotné nouzi nebo osoby v úpadku. O zápis do rejstříku mohou lidé požádat i sami. Lidi zapsané v rejstříku nesmí provozovatel hazardní hry pustit do herního prostoru. Aktuálně je v rejstříku podle Schillerové přibližně 206 000 lidí

Počet měst s úplným zákazem hazardu předloni vzrostl o čtyři procenta na 486. Mezi krajská města s plošným zákazem automatů loni přibyla Ostrava. Již dříve byly zakázány v Brně, Českých Budějovicích a Jihlavě. Mezi další větší města s úplným zákazem patří například Frýdek-Místek, Havířov, Kolín, Chomutov nebo Děčín.

(ici)