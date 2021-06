Kdo eskaluje napětí s Ruskem

Tato otázka už po mnoho desetiletí rezonuje doslova na každém rohu - která z obou velmocí, USA nebo Rusko, více eskaluje napětí ve světě? Západní média, včetně těch českých, mají samozřejmě jasno. Původce všeho zla je Ruská federace, největším zločincem je ruský prezident Vladimir Putin. Jenže ono tomu tak prostě není. Právě naopak.

Pozoruhodný komentář publikoval v těchto dnech server businessinsider.com. Řeč se točí kolem tzv. dohody o otevřeném nebi z roku 2002, od které loni v listopadu, ještě za administrativy prezidenta Trumpa, Spojené státy odstoupily. (Jedná se o mnohostrannou dohodu, kterou podepsaly tři desítky zemí včetně České republiky a která umožňuje provádět vzájemné kontrolní přelety nad územími podepsaných států.)

Nejen Kreml do posledních chvil doufal, že návrat USA k dohodě bude rovněž předmětem blížícího se ženevského summitu mezi Putinem a Bidenem. Vždyť Biden pomluvil vše, co Trump udělal. Bílý dům však s předstihem informoval Moskvu, že tak učinit nehodlá, a arogantně dodal, tedy že v tomto ohledu není o čem diskutovat. A to je opravdu výraz nejen neochoty, ale přímo potvrzení přípravy útoku. Ruská federace považuje tento jednostranný krok Spojených států za významné narušení rovnováhy zájmů a z toho plynoucí nebezpečí pro ruskou národní bezpečnost. Proto prezident Putin toto pondělí v reakci na zatvrzelý postoj USA deklaroval svým podpisem, že také Rusko oficiálně ukončilo svou účast ve zmíněné dohodě.

Jak dodává komentátorka serveru businessinsider.com Kelly McLaughlinová, mezinárodní bezpečnostní experti hodnotí Bidenův krok jako zpátečnický a velice nerozvážný. Obávají se, že toto gesto může eskalovat až do ozbrojeného konfliktu. A myslím, že vyjádření expertů je skutečně diplomatické. Tak mírný i při své opatrnosti nemohu být.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM