Vedení Středočeského kraje vykročilo vstříc svým slibům

Volby do zastupitelstev krajů rozhodli v roce 2020 občané svým hlasem. Ne jinak tomu bylo i ve Středočeském kraji. Chci hned úvodem říci, že nechci, nebudu a ani nelze toto rozhodnutí nijak zpochybňovat. Je právoplatné a respektuji jej. Mrzí mě však trochu jiná věc, která se mnohokrát stala v naší novodobé třicetileté historii. Voličům byly dány politickými stranami a hnutími sliby. Voliči své hlasy daly těm, v něž věřili, že je splní.

V případě Středočeského kraje tomu bylo nejinak. Pomyslnou palmu vítěze si odnesl rétor Vít Rakušan se svým hnutím STAN, následován ODS, Českou pirátskou stranou. Do zastupitele se v postavení tentokrát opozice dostalo ještě hnutí ANO 2011.

Jsem přesvědčen, že řada občanů chtěla změnu, ale také zároveň zachování všeho, co ve Středočeském kraji, i díky do té doby zastupitelům za KSČM, fungovalo. Například střední odborné a učňovské školství, stipendia pro žáky těchto škol, žákovské jízdné pro středoškoláky. Nové koště dobře mete, říká se, a tak to byla jedna z prvních věcí, kterou nová vládní koalice v rozporu s předvolebními rétorskými sliby ihned bez náhrady zrušila. Trochu se musím usmát, ano je třeba šetřit, ale úspory v této oblasti jsou vzhledem k rozpočtu a chování dnešní krajské vládní koalice marginální.

Dalším připravovaným krokem je rušení či slučování středních škol, kde kraj působí jako zřizovatel. Tak jestliže v minulém období komunisté uhájili zachování těchto škol pro žáka a jejich rodiče, nová koalice se ohradila neúměrným majetkovým zatížením a přes odpor rodičů začala konat. Bez jakékoliv veřejně dostupné koncepce. Také transparentnost, i když proti rétorice opět trochu jiná. Připomenu jen sloučení gymnázií v Příbrami. Na řadě má být údajně celkem třicet středních škol.

Konečně dalším krokem a zároveň podstatou mého zamyšlení je překotné, rychlé rušení či omezení provozu na 13 lokálních železničních tratích. Možná si jako občané vzpomenete období po roce 2008, kdy s obdobným nápadem přišli sociální demokraté. Tehdy jsme se prostřednictvím zastupitelů za KSČM razantně ohradily. Výsledkem vylo ke spokojenosti vás, občanů, zachování provozu na všech železničních tratích a ještě jeho rozšíření. Tehdejší podpora komunistické strany občanů a obcí, jichž se rušení železničních tratí mělo dotýkat, byla zásadní a pomohla je zachránit.

Dnes se situace opakuje mnohem razantněji. Pro nás komunisty je o to složitější, že nemůžeme věc ovlivnit přímo v zastupitelstvu. Možná až po říjnových volbách do Poslanecké sněmovny, dostaneme-li důvěru občanů. Přesto boj o zachování všech železničních tratí nevzdáváme a stojíme pevně na straně občanů, jichž se dotkne, a obcí na těchto tratích závislých.

Prostě pro KSČM nepřichází v úvahu, aby na trati 012 Plaňany - zastávka Kouřim byla doprava zastavena a nahrazena autobusy. Rovněž další redukce jako trať 014 Uhlířské Janovice – Ledečko (pouze sezonní a rekreační vlaky), trať 062 Křinec – Městec Králové (zastavení provozu a náhrada autobusy), trať 063 Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov (zastavení provozu bez náhrady), tratě 064 a 076 Mladá Boleslav – Mělník (zastavení provozu v pracovní dny a náhrada autobusy, víkendový provoz) - zde podotýkám, že tato trať v minulém i roce prošla finančně nákladnou rekonstrukcí a modernizací právě pro zajištění komfortu pro cestující. Je tu i další trať 094 Vraňany – Lužec nad Vltavou (zastavení provozu s autobusovou náhradou), trať 095 Zlonice – Straškov (zastavení provozu bez náhrady), trať 110 Klobouky v Čechách – Peruc (pouze sezónní vlaky a náhrada autobusy), trať 121 Hostivice – Podlešín (omezení vlaků kromě Amazonu a Cyklohráčku), trať124 Lužná u Rakovníka – Deštěnice (omezení provozu na víkendové vlaky a týdenní dojížďku), trať 162 Rakovník – Karlovice u Rakovníka (zastavení provozu a náhrada autobusy), trať 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem (zastavení provozu s částečnou náhradou autobusy) a trať 233 Čelákovice – Mochov (zastavení provozu bez náhrady).

Možná se pro ty, kteří tak často vlaky nejezdí, nejedná o nic zásadního. Mám však za to že železniční síť je jako krevní oběhová soustava. Na hlavní tratě jsou napojeny nebo se větví do kapilár lokálních tratí, jež je plní, a mají pro život v obcích nezastupitelný význam. Je to přece také o podpoře ekologie. Ta by měla být věcí nás všech a podpora železniční dopravy, její udržení a rozvoj jsou pro naši společnost i KSČM i mě osobně prioritou.

Stanislav GROSPIČ, poslanec a předseda Středočeského KV KSČM