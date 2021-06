V Arizoně jako v Osvětimi?

Některé věci prostě nelze přejít. A i když je jiná situace než v době druhé světové války, není možné se nezamyslet nad zprávou, že americký stát Arizona se chystá popravovat odsouzené k smrti stejným způsobem, kterým němečtí nacisté likvidovali miliony lidí v plynových komorách. Arizona je jedním z amerických států, kde je trest smrti legální.

Deník The Guardian získal dokumenty o tom, že arizonská vězeňská správa utratila peníze za nákup přísad, z nichž se vyrábí kyanovodík. Kyanovodík je základem plynu zvaného Cyklon B, kterým byli masově vražděni židé a další odpůrci nacismu a německé světovlády zejména v koncentračním táboře Osvětim.

Jak uvádí Guardian, arizonská plynová komora, jež byla postavena již v roce 1949 v městě Florence, byla prý v současnosti »nově zařízena«. Dvaadvacet let se v ní nepopravovalo. Podle těchto zpráv se tedy rodí nové smrtící zařízení, které bude mít parametry skoro jako nacistické plynové komory. Jistě, nebude vraždit masově nevinné, ale »jen« usmrcovat individuálně odsouzence k smrti, kteří byli pachateli nejzávažnějších trestných činů a byli odsouzeni - snad - ve spravedlivém soudním procesu. Ale...

Musíme se pozastavit už nad tím, že pouhé čtyři roky po skončení nejhroznějšího válečného střetu lidských dějin si v USA zřídili plynovou komoru fungující na stejném principu jako plynové komory v nacistických koncentračních táborech, které při jejich osvobozování viděli američtí vojáci a jejich velitelé opravdu velmi zblízka a natočili o tom řadu dokumentárních filmů. Totéž samozřejmě znali američtí žalobci a americká veřejnost ze sledování průběhu Norimberském procesu.

Stejně bizarní je, že někdo vůbec uvažuje, že by se podobný princip usmrcení zrealizoval v zemi vyznávající - údajně - demokratické hodnoty, a 76 let po válce. Podle Wikipedie, což je zdroj někdy více a jindy méně věrohodný, plynovou komoru dnes ve Spojených státech využívá asi pět amerických států jako »alternativní způsob popravy«. Detailní průběh popravy se prý liší. Opravdu bizarní je popis usmrcení odsouzenců, včetně toho, co mají na sobě a co činí před popravou, například je jim doporučováno, aby »pro rychlejší smrt následovali instrukce personálu a hluboce dýchali«. Já se zdráhám o tom byť číst.

Připravované popravy odsouzenců Cyklonem B vzbudily podiv a zájem dalších sdělovacích prostředků. The Washington Post se pídil u vězeňské správy po podrobnostech a dostalo se mu odpovědi, že »plní své zákonné povinnosti«. Na to reagoval Robert Dunham, šéf organizace věnující se otázkám trestu smrti, že zaštiťovat se takovýmito odpověďmi je stejný postoj, kterým se obhajovali nacističtí dozorci a velitelé koncentračních táborů. Ti také plnili povinnosti. »Nechali někoho studovat historii holocaustu?« ptá se Dunham.

Arizonské nápady vyvolaly pobouření například výkonného viceprezidenta Mezinárodního osvětimského výboru Christopha Heubnera nebo německých médií a německé veřejnosti, která je na tyto věci pochopitelně citlivá. Je to celé absurdní – tak jako trest smrti, který nepatří do civilizovaného světa.

Monika HOŘENÍ