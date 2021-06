Netradiční dárky pro oslavence Jiřího Langmajera

Půlkulaté narozeniny oslavil včera herec Jiří Langmajer. Svůj narozeninový večer strávil v křesle pro hosta moderátora Honzy Dědka v jeho talkshow 7 pádů. Účast v talkhow spolu s manželkou Adélou Gondíkovou slíbil Dědkovi už před necelým rokem, ale měl jednu podmínku: aby se rozhovor točil k jeho pětapadesátinám, jinak nepřijde! Dědek dohodu splnil a na závěr rozhovoru mu připravil velké překvapení!

»Jirku Langmajera už jsem měl v pořadu několikrát, ale ani jednou ve dvojici s jeho ženou Adélou. Když byla Adéla mým hostem v prvním díle loňské sezóny, Jiří ji přišel vyzvednout a na baru mi slíbil, že přijdou spolu, až bude mít pětapadesátiny. A jsem rád, natočili jsme jeden z nejlepších rozhovorů. Adéla s Jiřím byli neskutečně vtipní a tak otevření, že i já jsem se červenal,« prozradil Honza Dědek, který Jiřímu připravil narozeninové překvapení.

»Věděl jsem, že nastolil zdravý životní styl, takže alkohol a dort jsem mu dávat nechtěl. Jirka je trochu hypochondr a ví to o sobě, a tak jsem mu věnoval sbírku léčiv a doplňků stravy. Jirka je také houslista, to se málo ví, a proto jsem pozval Bohemian Symphony Orchestra Prague, kteří nastudovali a zahráli melodie z jeho nejslavnějších filmů a seriálů. Měl jsem radost, když jsem viděl, že je dojatý,« dodal Honza Dědek.

»Řeknu ti to takhle, dojal jsi mě. Chodím sem slavit narozeniny rád, protože je to pak oslava zadarmo,« uznal Jiří Langmajer.

Lampička, konvice i sluchátka…

»On má opravdu strašné množství léků. A tvrdí, že to je příroda, ty potravinové doplňky. Kupuje to ve velkém. Teď najel na čaje. Tak nám teď pořád domů někdo vozí nějaké balíky, to vypadá, jako že jsou to pytle sena. Přesypává si to do dóziček a nadepisuje si je podle účelu, třeba: hlava, nervy, varlata,« přisadila si Langmajerova žena Adéla s tím, že rodinná oslava doma už ten den proběhla. »Už jsem dostal dárky. Zásadní dárek, to je lampička, do které se zasadí sklo, to se rozsvítí a na tom skle je vyrytá naše fenka Maybe, pak jsem dostal dvoje sluchátka, která stojí asi sto tisíc, to je strašně peněz, ale protože my máme peníze, tak si to můžeme dovolit. Ale dostal jsem je a nemusel jsem je platit já, to je perfektní. Chci si udělat doma vejminek, kam budu smět jenom já a budu tam poslouchat muziku. A pak jsem dostal rychlovarnou konvici, pozor, to je mercedes mezi rychlovarnými konvicemi. Protože piju čaje, které se vaří na různé teploty, takže si teď můžu uvařit čaj třeba na 82 stupňů,« vypočítal v 7 pádech Jiří Langmajer.

Celý rozhovor s Jiřím Langmajerem a Adélou Gondíkovou sledujte v 7 pádech Honzy Dědka v úterý 15. června ve 21.35 na Primě. Kromě herecké dvojice Honza Dědek vyzpovídá i herce Vojtu Kotka, frontmana kapely Jelen Jindru Poláka a oštěpařku Nikolu Ogrodníkovou.

(mac)

FOTO – FTV Prima/Teki SHINE