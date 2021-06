Ilustrační FOTO - Pixabay

Ocet máme všichni doma

Vyrábí se v mnoha druzích, nechybí a nechyběl v žádné domácnosti. Je to nejen chuťově zajímavá perla kuchyně do salátů, omáček, k dochucení některých studených masných a zeleninových výrobků. Ocet je i výtečným pomocníkem při úklidu v domácnosti. A proto se s ním v babských radách tak často setkáváte. Nejméně jednou ročně.

Věděly to i naše prababičky. Potvrzuje to rada pocházející z počátku minulého století k odstranění usazenin na valše. Bez tohoto jednoduchého nástroje na praní se žádná domácnost tehdy, ale i později neobešla. K občasné, ale nutné očistě valchy pomohla horká voda s octem (10 dílů vody, jeden díl octa), vydrhnutí rýžákem, spláchnutí horkou vodou. Nechte oschnout. Valcha bude jako nová. To už je babská rada pro ty, kteří mají doma, na chatě nebo chalupě valchu, byť jen jako dekoraci.

Nerezové nádobí není žádnou novinkou, na trhu je pár desítek let. Ale nic to nemění na faktu, že i po důkladném umytí na něm zůstávají fleky. Vyplatí se občas nádobí přetřít vlhkým hadříkem namočeným v octu, poté osušit, tak jak to dělaly a dělají babičky dosud.

I hrnkům a sklenicím dodá lesku omytí v octové vodě, opláchnutí čistou vodou a vyleštění měkkou utěrkou. Hrnky používané k pravidelnému vaření kávy či čaje ztrácejí brzy půvab dokonalé čistoty. Babičky jim ho uměly vrátit vymytím v octové vodě, staré usazeniny pak hadříkem namočeným v octu a soli.

Usazeninám v konvici z ohnivzdorného skla, v nichž vaříte pravidelně čaj nebo kávu a jen tak je vypláchnete, se nevyhnete. Odstraňte je postaru, horkým octem, se lžící kuchyňské soli.

Octová voda si umí poradit se skvrnami po malování bytu na parketách, PVC, dlažbě, dveřích i vypínačích. A zkusili jste očistit vanu teplým octem smíchaným s hrstí soli? Určitě ano, však jsme o tom již psali. Skvělé řešení, které naše babičky dobře znaly a používaly místo různých písků, kterými povrch van, ale i umyvadel spolehlivě poškrábete.

Vodní kámen je nepřítel, který otravuje náladu všem, kteří žijí v oblastech s tvrdou vodou. Kvalitu vody těžko ovlivníte. Proto bylo nutné najít řešení, které by vodní kámen odstranilo. Babičky ho našly, funguje i v době drahých preparátů, které vodní kámen neodstraní, ale jen částečně zabraňují jeho usazování především na topných tělesech praček. Neměly automatické pračky a praly v pračkách majících daleko k dnešní »moderně«, musely řešit problémy s vodním kamenem. Jednou za měsíc do pračky nalily láhev octa (1000 ml), přidaly dva tři litry vody a nastavily praní na 90° C. Podobně můžete ošetřit i automatické pračky. Prevencí proti vodnímu kameni může být pravidelné přidávání octa do poslední máchací lázně místo aviváže.

Ocet nemá chybu, i ten nejlevnější, kvasný, litr za 15 korun, je výborný k nakládání zeleniny, k ochucení omáček a ředěný vodou i do zeleninových salátů. Ale babičky věděly a vědí mnohé i o skvělých vlastnostech octů »neobyčejných«, jablečném a vinném. Ctily a ctí je nejen jako dochucovadlo různých pokrmů, ale svým způsobem též jako lék.

Jablečný i vinný ocet jsou totiž považovány za starý lidový lék, který pomáhá zbavit se řady zdravotních potíží. Babičky věřily, že pomáhají snižovat krevní tlak, ničí záněty a infekce močových cest, bolesti v krku. Octové obklady pak podle nich pomáhají řešit problémy s křečovými žilami. I lecjaké kožní choroby se omýváním a obklady těmito octy ředěnými vodou, obvykle v poměru 1:1, nebo 1:2, dařilo léčit. Podobně i mnohé jiné neduhy. Nepochybně cenný je jejich účinek na lepší trávení, v boji s únavou, zlepšení paměti a obecněji pak – proti stárnutí, což je dobrá zpráva.

A v lecjaké rodině si ženy a dívky oplachují umyté vlasy roztokem vody a octa dosud. Aby měly vlasy krásné a lesklé. Roztok vody a jablečného octa je podle babiček doslova kouzelnou lázní pro vlasy. Podle nich je to skvělá přírodní léčba na nepříjemné problémy s pokožkou hlavy a vlasů. Babičky však doporučovaly a doporučují opatrnost. Vlasy a pokožka hlavy jsou u každého jiné, a proto oplach roztokem jablečného octa nemusí u každého fungovat stejně. Nejlepší je zkusit to…

Jablečný ocet je často označován za elixír mládí, je prý »super« pro zdraví i pro štíhlost. Má údajně léčivé účinky, a to díky svým antibakteriálním a protiplísňovým vlastnosti. Pomáhá například zabránit tvorbě lupů. Pomůže zatočit s akné a jinými kožními problémy. Můžete ho nanést na tvář pomocí bavlněných tamponků. Nezapomeňte ho ale nejdříve naředit, jeden díl octu na dva díly vody. Aplikujte ráno a večer. Omývání obličeje slabým vlažným roztokem jablečného octa prý spolehlivě zajistí hebkou pleť.

O jablečném octu se říká, že pomáhá hubnutí. Podle babiček snižuje chuť k jídlu, zrychluje metabolismus a zmírňuje zadržování vody. Ale pozor, nemůžete čekat, že vás jablečný ocet spasí. Může být pouze doplňkem ke zdravému stravování a pohybu. Nejlepší je ho užívat hned po ránu na lačno. Smíchejte dvě lžíce jablečného octa s hrnkem teplé vody a po malých doušcích vypijte. Příliš kyselé? Tak přidejte lžičku medu (ne cukru!), doporučují bábinky. Dívkám (i mladým mužům) bažícím po štíhlosti doporučovaly před každým jídlem vypít hrnek vody se lžící jablečného octa.

Podle babiček neředěný jablečný ocet pomáhá zeslabit stařecké skvrny. Vybělí je. I proto možná jejich ruce byly běloskvoucí. Jablečný ocet používaly i k bělení zubů. Lehce je jím potřely, nechaly chvilku působit a poté ústa důkladně vypláchly vlažnou vodou.

(jan)