Neúnavnou Janu Novákovou COVID nezastavil!

Miss Mirabelle z Francie a neúnavná organizátorka, manažerka a herečka Jana Nováková je osobností, již – stejně jako Davida Novotného, s nímž jsme přinesli rozhovor minulý týden – z našich stránek a z akcí, v nichž hrají Haló noviny důležitou roli, dobře znáte. I ona se musela, podobně jako pořadatel klání Muž roku v Náchodě, potýkat v uplynulých měsících s horou překážet, které všem pořadatelům kulturních a společenských akcí naházel pod nohy nový typ koronaviru. I v případě stále krásné, okouzlující a šarmantní paní Jany nás zajímalo, jak se s nelehkou situací vypořádala ona a jak její projekty, mezi nimiž hraje prim československá soutěž krásy těla a ducha Miss a Mistr Charme…

O co koronavirus připravil vás osobně, nejen co se týče pracovních záležitostí?

V prvé řadě mě připravil o možnost seberealizace - moderování akcí, módní přehlídky, školy modelingu a tak dále. Tím pádem i o finance. Chybí mi socializace, kultura, wellness, ale to asi všem.

Potkal COVID-19 vás osobně nebo vaši rodinu, nebo zaplaťpánbůh nikoli?

Díkybohu nikoli moji nejbližší rodinu, ale moje setřenice - zdravotní sestra na Karlově náměstí v Praze - přenesla koronavirus na celou svoji rodinu. Velmi nepříjemný zážitek! Všem doporučuji obezřetnost, respektování adekvátních pravidel a především dodržování absolutní hygieny. Všimla jsem si, že existují takoví, kteří ani mýdlo neznají...

Zářijová akce Miss a Mistr Charme 2020, v níž byla mimo jiné vybrána i jubilejní desátá Miss Haló novin, byla jednou z posledních před vládními restrikcemi. Jak na ni vzpomínáte?

Paradoxně se loňský 13. ročník vydařil snad nejlépe ze všech, a to i v neutěšené době vznikající pandemie. Byl však perfektně připraven, finalisté a všichni účinkující byli dokonalí, porota hvězdná a usměvavá. A rozzářil ji i pan režisér a herec Tomáš Magnusek. Usedl do poroty vedle šéfredaktora Petra Kojzara. Profesionální zázemí, fantastická energie! A musím také vyzdvihnout úžasný přístup vedení Cabaretu des Péchés a do tohoto krásného prostředí se těším opět i v tomto roce. Protože letošní finále je zasezeno právě do těchto krásných prostor města Brna, a to v sobotu 18. září. Velký můj dík patří vynikající manažerce Adree Tipoa, Patriku Havelkovi a všem ostatním.

S Mirkem Šimůnkem.

Jak vlastně v této pohnuté době probíhají castingy?

Letos castingy probíhají on-line a hledáme ještě poslední slečnu finalistku a pátého finalistu. Hlaste se! Čeká vás atraktivní soustředění a natáčení v hereckém hotelu Viktorka Tomáše Magnuska v Ratibořicích. Více informací a přihlášku najdete na www.charmemodels.cz. Já jen dodávám, že volba krásy těla, ale především duše Miss a Mistr Charme nemá striktně určená kritéria na věk, výšku, váhu a tak podobně, ale klade důraz na výběr inteligentních, kreativních a šarmantních osobností.

Napadlo by vás při loňském zářijovém finále, že COVID není minulostí, ale že nás znovu potká, ještě v horším vydání?

Co na to říct? Situace od loňského října až do letošního dubna byla jedna velká sci-fi.

Nyní vypadá situace příznivěji. Vládní opatření se rozvolňují. Co to pro vás znamená a) rodinně, b) pracovně?

Především velký úsměv na tváři. A snad i návrat do normálního života. Jsem velká optimistka! Z hlediska pracovního věřím, že se naše modelingová, reklamní a umělecká agentura rozběhne a budeme moci otevřít školu modelingu nebo alespoň rychlokurz. Určitě bych byla ráda, kdyby se celkově kultura »probudila«.

Jak jste na tom aktuálně se sponzory a partnery? Celkově si pořadatelé stěžují na jejich nedostatek v době, kdy mnozí vinou pandemie několikrát převracejí každou korunu.

V dnešní komplikované době nespočet společností krachuje, sponzorů ubylo, ale nevzdáváme se. I proto děkujeme například panu Magnuskovi, že se v jeho Viktorce může uskutečnit naše soustředění. Bude to zážitek!

Tuto otázku jsem vám položila cca před třemi let, ale zajímalo by mě, jestli se váš názor nezměnil... Který ročník Miss a Mistr Charme byl pro vás tím NEJ, ať už z jakéhokoli důvodu?

Každý ročník měl něco do sebe. Velký půvab jsem viděla ve finále na Špilberku, na zámku ve Valči, v prvním exteriérovém ročníku, ale také v Rotundě na brněnském výstavišti. Ovšem, jak už jsem naznačila, podle mne byl nejexkluzivnější ten poslední.

Potkala jste ve své profesi řadu zajímavých a slavných osobností. Kterou byste nejvíce ocenila či pochválila?

To je složitý úkol. Musím však uznat, že léta letoucí spolupracuji s Miroslavem Šimůnkem, a to vždy úspěšně až dodneška. Velmi příjemná spolupráce byla i se Zdeňkem Junákem, s Honzou Čenským nebo s Yvettou Blanarovičovou. Vážím si i velkých osobností, které přijali místo v odborné porotě - například režisér Jiří Adamec, Zorka Jandová, Šárka Kašpárková, Petr Švancara nebo zmíněný Tomáš Magnusek.

Jak jste se vlastně seznámila s Miroslavem Šimůnkem?

Mirek si mě vyhledal, kontaktoval mailem a potom i telefonicky. Potkali jsme se ve Vaňkovce v Brně a od té doby jsme spolupracovali a dodnes jsme přátelé (úsměv).

Prozraďte, prosím, co nejvíce o příštím ročníku Miss a Mistr Charme? Něco jsme již nakousli, ale předpokládám, že zdaleka nepadlo vše podtatné…

Finále 14. ročníku je téměř připraveno. Těšit se můžete kromě Mirka Šimůnka, Tomáše Magnuska a mé maličkosti (úsměv) i na zpěváky Petra Bendeho, Danielu Magálovou, Josefa Boudu alias Karla Gotta Revivala, herečku a Miss Charme 2020 Viktorii Pejkovou, zpěváka a Mistra Charme Patrika Havelku, Aleše Slaninu, Igora Loškára, Jakuba Uličníka, Tomáše Novotného, Zoru Jandovou a další významné a známé osobnosti, které letos zařadíme i mezi soutěžící. Na vítěze 14. ročníku čeká opět neskutečné množství krásných darů, například pobyt v hotelu Viktorka, zviditelnění v médiích, ale také atraktivní spolupráce s reklamní, modelovou a uměleckou agenturou Charme

Co nejraději dělá Jana Nováková ve volném čase?

Nejraději trávím čas se svými blízkými. Dále ráda cestuji za sluníčkem, tančím, řádím v moři, miluji divadlo, ale to je v současné době velmi složité. Snažím se však věnovat alespoň trošku sportu, který je nedílnou součástí mého života, zušlechťování domácnosti a kreativně se vyžívám v přípravách československé soutěže krásy těla, ale především duše - Miss a Mistr Charme 2021. Ráda bych se zase vrátila na divadelní prkna a zahrála si třeba i malou roli v nějakém rozumném seriálu...

Jaké máte plány na léto? Myslím teď ty volnočasové...

Chtěla bych si užít co nejvíce slunce, klid a pohodu v přírodě. Ráda bych i k moři, ale je to v dnešní době složité, tak uvidím...

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – Charme Models