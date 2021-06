Prezident Izraele, Reuven Rivlin svěřuje sestavování vlády Ja'iru Lapidovi . FOTO - Wikimedia commons

Nová izraelská koalice připravena

Jair Lapid, šéf izraelské centristické strany Ješ Atid, včera dokončil podpisování koaličních dohod se členy příští vládní koalice. Dvě hlavní vládní strany Ješ Atid a Jamina ve společném prohlášení oznámily, že znění dohod bylo předáno parlamentu.

Ten má zítra vládě odhlasovat důvěru; kabinet by pak měl složit přísahu. Předsedat mu má první dva roky šéf Jaminy, nacionalista Naftali Bennett, po něm se úřadu na dva roky ujme Lapid. »Dohody spolu s hlavními vládními principy jsou nyní přístupné veřejnosti a mohou být posouzeny,« uvádí se ve společném prohlášení Ješ Atidu a Jaminy.

»Podpisy těchto dohod ukončují 2,5 roku dlouhou politickou krizi. Čeká nás mnoho úkolů a všichni občané Izraele na nás pohlížejí s nadějí. Tato vláda bude společně pracovat pro všechny Izraelce - věřící, sekulární, ultraortodoxní, arabské - bez výjimky,« sdělil Bennett.

Lapid slíbil, že kabinet bude dávat přednost tomu, co je pro Izrael nejlepší. »Právě proto byla tato vláda národní jednoty sestavena. Všichni její členové jsou oddáni především izraelskému národu,« sdělil.

Ve vládě i levice

Vládu sestavoval Lapid a koaliční dohody podepisovali jednotliví partneři ve vládě. Ve čtvrtek dohodu podepsal s levicovým Merecem. Dohoda předpokládá, že tato strana bude řídit ministerstva zdravotnictví, životního prostředí a regionální spolupráce. Počítá také s tím, že se vláda zdrží jednostranných kroků v otázkách týkajících se izraelsko-palestinského konfliktu, že se bude věnovat záležitostem změny klimatu a pomáhat komunitě LGBT… Tak uvidíme, jak dlouho tyto slíbené pozitivní trendy vydrží.

Jair Lapid. FOTO - Wikimedia commons

Včera podpisy stvrdilo členství ve vládě zbylých šest stran. Podle zákona musí být koaliční dohody parlamentu předloženy nejméně 24 hodin před složením přísahy.

Jako poslední včera dohodu podepsala Jamina. Jak totiž připomínají izraelská média, Bennettova strana není součástí koaličních dohod Ješ Atidu se zbývajícími stranami a není povinná je plnit. To by mohlo představovat výraznou svízel…

Pravicová Nová naděje, která vznikla odtržením od dosud vládnoucího Likudu, bude podle dohody řídit ministerstva spravedlnosti, školství, stavebnictví a záležitostí Jeruzaléma. Bude mít také zástupce v parlamentní komisi, která rozhodne o příštím generálním prokurátorovi. Komise spadá pod ministra spravedlnosti, jímž má být šéf Nové naděje Gideon Saar.

Modrá i bílá

Dalším koaličním partnerem bude centristická strana Modrá a bílá dosavadního i příštího ministra obrany Bennyho Gance. Kromě tohoto úřadu bude strana řídit kulturu a sport, ministerstva vědy a přistěhovalectví. S Ješ Atid chce tato strana do tří let přivézt do Izraele zbývající etiopské Židy…

Strana ruských imigrantů Izrael je náš domov bude řídit resorty financí, zemědělství a rozvoje Negevu a Galileje. Ministrem financí má být její kontroverzní krajně pravicový šéf Avigdor Lieberman. Jako sekulární chce strana prosazovat rozšíření dopravní obsluhy během šabatu a o dalších svátcích a zasadit se rovněž o oddělování věřících u Zdi nářků podle pohlaví.

Do parlamentu se v březnových volbách dostalo 13 stran a koalice složená z osmi z nich má ve 120členném Knesetu většinu jediného hlasu.

Ministryní vnitra bude druhá nejvýše postavená členka Jaminy Ajelet Šakedová. Předsedkyni další levicové strany, Strany práce, Merav Michaeliové svěřili ministerstvo dopravy a její spolustraník Omer Barlev se stane ministrem veřejné bezpečnosti.

Dohoda se Sjednocenou arabskou kandidátkou (UAL) počítá s tím, že tato arabská strana obsadí post náměstka ministra v úřadu premiéra a bude vést dvě parlamentní komise - pro vnitro a pro záležitosti arabských Izraelců. Součástí dohody jsou také finanční závazky v řádu miliard šekelů, které mají být do roku 2026 využity ke sblížení menšin, boji proti zločinnosti a ke zlepšení infrastruktury v arabských komunitách.

Likud dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua bude nejsilnější parlamentní stranou se 30 poslanci a také vůdčí silou opozice. Ve čtvrtek vydala strana prohlášení v angličtině, v němž slibuje poklidné předání moci, pokud nová vláda složí přísahu.

Vyplulo na povrch…

Se změnou u kormidla začnou vyplouvat na povrch nejrůznější další skandály Netanjahuova režimu. Jako tento…:

Někdejší šéf izraelské tajné služby Mossad Josi Cohen v rozhovoru s izraelskou televizí naznačil, že Izrael stojí za nedávnými útoky na íránský jaderný program a za atentátem na íránského jaderného fyzika. Přímé zapojení Izraele do sabotážních akcí Cohen sice nepřiznal, jeho vyjádření však podle agentury AP patrně schválili izraelští vojenští cenzoři a má sloužit jako varování Íránu, který nyní se světovými mocnostmi jedná o možném oživení jaderné dohody z roku 2015.

Cohen v rozhovoru s investigativním pořadem Uvda, který ve čtvrtek odvysílala izraelská Stanice 12, poskytl mimořádný komentář k Íránu.

Cohen navíc varoval vědce zapojené do íránského jaderného programu, že se také mohou stát terčem atentátu, píše ČTK.

V íránském jaderném provozu v Natanzu, kde odstředivky obohacují uran z podzemní haly určené k ochraně před nálety, za poslední rok došlo ke dvěma výbuchům. Z významných útoků cílených na Írán se tyto dva podle AP dostaly nejhlouběji. Záhadná exploze v červenci 2020 zničila v Natanzu zařízení na produkci pokročilých odstředivek, z čehož Írán později obvinil Izrael. V dubnu tohoto roku pak další výbuch zdevastoval jednu z podzemních hal na obohacování uranu.

Rozhovor se také věnoval listopadovému atentátu na prominentního nukleární fyzika Mohsena Fachrízádeha, který před několika dekádami odstartoval íránský jaderný program. Americké zpravodajské služby a Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) se domnívají, že Írán přestal pracovat na vývoji jaderné zbraně v roce 2003. Írán dlouhodobě tvrdí, že jeho jaderný program slouží mírovým účelům. Cohen popsal snahu Izraele odradit íránské vědce od zapojení do jaderného programu.

Írán si v minulosti opakovaně stěžoval na izraelské útoky, přičemž íránský velvyslanec při MAAE Kázim Gharíb Abádí ve čtvrtek varoval, že Teherán bude na incidenty »reagovat rozhodně« s tím, že Íránu nedávají jinou možnost, než přehodnotit opatření týkající se transparentnosti a spolupráce.

(rj)