Ilustrační FOTO - Pixabay

Varování! Delta o 60 % nebezpečnější

Švédský úřad veřejného zdraví varoval před znepokojivými místními ohnisky koronavirové varianty delta (indické mutace) a vyzval lidi k očkování, které má zabránit čtvrté vlně pandemie COVID-19.

Švédsko se přitom v boji proti pandemii vyhýbalo přísným restrikcím a sázelo na dobrovolné dodržování hygienických pravidel, čímž se lišilo od většiny evropských zemí. V posledním měsíci i tato skandinávská země zaznamenala prudký pokles počtu covidových případů a hospitalizací. To proto, že téměř polovina dospělé populace mezitím dostala nejméně jednu dávku proticovidové vakcíny, ale zdravotní úřad varoval, že lidé po pouhé jedné dávce jsou méně chráněni právě proti variantě delta, která byla poprvé odhalena v Indii. »Na obzoru jsou temné mraky a myslím tím hlavně propukání varianty delta. Nachází se v Evropě a místně také ve Švédsku,« upozornil podle agentury Reuters na tiskové konferenci ředitel úřadu veřejného zdraví Johan Carlson.

Varianta delta je podle britských epidemiologů zhruba o 60 % nakažlivější než varianta alfa, která v Británii převládala dříve. Částečně je to i proto, že očkovací látky (na kterých se pracovalo od loňska) jsou proti deltě logicky méně účinné. V Británii už je variantě delta přisuzováno zhruba 90 % nových případů koronavirové nákazy.

Tragédie 18leté dívky

Itálie zvažuje, že omezí používání vakcíny od britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Důvodem je úmrtí 18leté dívky, která zemřela krátce poté, co dostala tento druh očkovací látky. Uvedla to agentura ANSA. Používání preparátu by mělo být výrazněji omezeno u lidí pod 50 let. V současnosti italské úřady pouze doporučují tento preparát přednostně používat k očkování starších ročníků.

Osmnáctiletá dívka dostala první dávku očkování na konci května v rámci tzv. open days, tedy dní, kdy je možné se nechat očkovat bez rezervace. Žena byla hospitalizována se zdravotními problémy minulou sobotu a lékaři jí diagnostikovali krevní sraženiny. V neděli se lékaři pokusili sraženiny odebrat, ale dívka po operaci skončila na jednotce intenzivní péče a ve čtvrtek zemřela.

Náhlý a anomální výskyt krevních sraženin byl uznán jako jeden z vedlejších účinků vakcíny AZ. Podle odborníků je vznik krevních sraženin častější u lidí v nižším a středním věku. Jednotlivé členské země EU k otázce přistupují odlišně, řada států, a to včetně ČR, nedoporučují podání látky lidem mladším 50 nebo 60 let.

Čína hlásí úspěch

V Číně bylo proti nemoci COVID-19 naočkováno už více než 600 milionů lidí. Oznámil to představitel čínské národní zdravotnické komise (NHC). Do konce června plánuje země s přibližně 1,4 miliardy obyvatel kompletně naočkovat 40 % své populace.

Chlubí se i EU. Polovina dospělé populace v Evropské unii už rovněž dostala první dávku vakcíny. Ukazují to údaje Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Obě dávky vakcíny dostala čtvrtina dospělých lidí žijících v EU. Nejrychleji očkují Malta, Maďarsko a Finsko, ČR vykazuje mírně podprůměrné údaje.

(čtk)