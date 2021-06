Rozhovor Haló novin s historikem a poslancem Miroslavem Grebeníčkem

Nad stým výročím Komunistické strany Československa

V minulých rozhovorech, věnovaných stému výročí založení Komunistické strany Československa (10. května a 29. května 2021), jsme hovořili o vývoji dělnického hnutí u nás, jenž vedl k onomu 14. až 16. květnu. ÚSTR ve své konferenci nenechal na KSČ vlas čistý, což se dalo očekávat. Takže, jak to opravdu bylo?

V Národním domě v Karlíně byla tedy v květnu 1921 založena komunistická strana. Její vznik zde později připomínala i pamětní deska, symbol lidských osudů a velikého odhodlání. Je příznačné, že ji po převratu v listopadu 1989 novodobí mocipáni nechali hysterickými obrazoborci strhnout. (Deska se nyní nachází na jiném místě uvnitř budovy – pozn. red.) Odkaz tisíců prostých poctivých členů komunistické strany, kteří obstáli ve zkouškách času, je však stále živý.

Mnoho lidí spatřovalo v nově vzniklé Komunistické straně Československa novou naději ukazující lidem cestu ze sociálního a morálního marasmu tehdejšího světa. Vliv komunistů našel úrodnou půdu i v některých kruzích pokrokových intelektuálů a umělců.

Skutečností také bylo, že nejen v období poválečné krize, ale i v dobách konjunktury mnozí neprivilegovaní lidé zakoušeli pocity bezvýchodnosti. Nebála se to veřejně přiznat ani žena z Hradu, Charlotta Masaryková, když 1. května 1923 veřejně prohlásila: »Stále je mnoho těch, co nemají co jíst a trpí nedostatkem.« Měla pravdu, neboť lidem v nouzi se často nedostávalo ani nejzákladnějších potravin, střechy nad hlavou nebo lékařské péče.

Právě tyto skutečnosti se promítly do jednání I. řádného sjezdu Komunistické strany Československa, který se konal již ve dnech 2. až 5. února 1923 v Praze. Sjezd vyjádřil nezlomnou vůli československých komunistů neustoupit před žádnou perzekucí a nadále bojovat za zájmy pracujícího lidu. Ohlas byl vskutku mimořádný, neboť již 6. února 1923 protestovali po celé republice nezaměstnaní bez rozdílu politického přesvědčení proti propouštění z práce a za podpory v nezaměstnanosti.

Některým historikům se však dějiny KSČ jeví jako dějiny vnitrostranických zápasů. Je to pravda?

Vnitrostranické zápasy a vnitrostranické krize skutečně existovaly. Často však jen odrážely vývoj, ke kterému docházelo v Komunistické internacionále, a ten zase odrážel střety v Komunistické straně Ruska (bolševiků). Bez přihlédnutí k těmto skutečnostem není pak vůbec snadné vysvětlit vnitřní život KSČ. To ovšem neznamená, že by takové politické cíle, jako je sociální spravedlnost a sociální osvobození pracujících, byly upozaděny.

V. I. Lenin sice zdůrazňoval, že internacionální postup zajišťovaný Komunistickou internacionálou není v žádném případě možno vybudovat na tom, že se z taktických pravidel boje udělá šablona, že se jich bude užívat mechanicky a všude stejně, ale po jeho smrti se mnohé změnilo. Došlo nejen k mocenskému vzestupu J. V. Stalina, který byl hlavním stoupencem teorie budování socialismu v jedné zemi, ale i k závažným změnám v celém zaměření Komunistické internacionály. Její V. kongres v červenci 1924 pak zdůraznil nutnost bolševizovat jednotlivé strany, což znamenalo vnést do nich zkušenosti tří ruských revolucí a prosazovat prosovětské pojetí politiky jednotlivých komunistických stran. A tak ruskou skutečností »ohmataný« marxismus se postupně stal Stalinovým nástrojem k potlačování opozičních názorů.

J. V. Stalin měl však také už mnohé za sebou. Již v roce 1902 byl vězněn carským režimem. Jeho další aktivity výrazně ovlivnila takzvaná Krvavá neděle v lednu 1905, kdy se petrohradští dělníci rozhodli uspořádat průvod k Zimnímu paláci a předat carovi petici se svými požadavky: »My, petrohradští dělníci, naše ženy, děti a bezmocní staří rodičové přišli jsme k tobě, gosudare, hledat pravdu a ochranu. Zchudli jsme, utiskují nás, uvalují na nás břímě nesnesitelné dřiny, ponižují nás, nevidí v nás lidi, chovají se k nám jako k otrokům, kteří musí snášet svůj hořký úděl a mlčet. Neodmítni pomoci svému lidu. Vyveď ho z hrobu bezpráví, bídy a zaostalosti, dej mu příležitost, aby sám mohl řídit svůj osud.«

Car však připravil stopadesátitisícovému davu krvavé lázně. »Byl to den,« napsal k tomu J. V. Stalin, »kdy petrohradský proletariát… šel k carovi pokojně pro chléb a spravedlnost a byl přijat jako nepřítel a zasypán deštěm kulí. Skládal naděje v carovy portréty a církevní korouhve, avšak to obojí bylo roztrháno na kousky a hozeno mu v tvář«. J. V. Stalin k tomu zaujal i toto stanovisko: »Bylo názorně dokázáno, že proti zbrani lze postavit jen zbraň.«

Znovu se tak prokázalo, že čím složitější je společenská činnost a její aspekty různorodější, tím rozmanitější je i životní postavení jednotlivce, který může svými životními zkušenostmi a povahovými vlastnostmi výrazně ovlivňovat osud společnosti. Dokonce i směsicí avanturismu, nesnášenlivostí a donucováním. Když Stalin v polovině 30. let 20. století prohlásil, že v někdejším Sovětském svazu byl vybudován socialismus, nebrali to někteří sovětští komunisté vážně, což následně vedlo k moskevským procesům.

Pravdou také je, že historické zásluhy se neposuzují podle toho, co historické osobnosti nevykonaly ve srovnání se současnými požadavky, nýbrž podle toho, jaký byl jejich přínos ve srovnání s jejich předchůdci.

Zmínil jste V. kongres Komunistické internacionály a jeho požadavek bolševizovat jednotlivé komunistické strany. Oč vlastně skutečně šlo?

Diskuse o výsledcích V. kongresu Komunistické internacionály byla první celostranickou diskusí od vzniku KSČ vůbec a stala se součástí příprav II. sjezdu KSČ, který se pak konal 31. října až 4. listopadu 1924. Zasvěceným interpretem této problematiky byl především Bohumír Šmeral, člen politbyra ÚV KSČ a člen prezidia Komunistické internacionály v Moskvě, který kladl důraz na zvyšování ideologické, politické a organizační úrovně komunistických stran osvojením si všeobecně platných zkušeností mezinárodního komunistického hnutí.

Přestože uvnitř KSČ docházelo k poměrně ostrým sporům o zaměření její politiky, komunisté dokázali vést i v této době celou řadu úspěšných akcí. To se pak promítlo i do výsledku parlamentních voleb na podzim 1925, kdy KSČ obdržela 934 tisíc hlasů. Stala se tak po Republikánské straně zemědělského a malorolnického lidu druhou nejsilnější politickou stranou Československa, přičemž ji v Poslanecké sněmovně zastupovalo 41 poslanců.

Hlasy, které byly navzdory nepříznivým okolnostem odevzdány do volebních uren pro komunistickou stranu, měly mimořádný význam. Bylo jich dosaženo za těžkých objektivních podmínek stranou, která teprve obtížně formovala svůj profil politické organizace nového typu.

Po volbách byla utvořena takzvaná všenárodní koalice, která však již v březnu 1926 podala demisi. Prezident T. G. Masaryk to vyřešil tím, že jmenoval úřednickou vládu v čele s Janem Černým. Jeho vláda však brzy přišla s návrhem na zavedení pevných cel na dovoz zemědělských produktů, který zajišťoval vysoké zisky agrární buržoazii, volnou manipulaci s cenami a vedl k dalšímu růstu drahoty.

A tak nejen komunisté, ale i ostatní pracující republiky vyvolali na jaře a v létě 1926 mohutnou vlnu protestního hnutí. Od počátku roku 1927 pak vliv komunistů na dělnictvo sílil. I to byl důvod, proč policejní úřady obdržely pokyn, aby nedovolovaly veřejné průvody a tábory lidu, aby hned na místě »s největším důrazem« zakročovaly proti »jakémukoli ohrožení veřejného pořádku« a aby sledovaly a hlásily všechny případy odesílání pozdravných telegramů sovětskému zastupitelství v Praze.

Jak to bylo s perzekucemi?

Mnohé komunistické tiskoviny buržoazní cenzura skutečně zabavovala. O to víc pak šokovala poslankyně KSČ Luisa Landová Štychová, která 6. listopadu 1927 veřejně prohlásila: »Československý národ zůstal nadále otrokem mezinárodní buržoazie, byl vytvořen plán na ožebračování dělnictva a intelektuálů. Legenda o osvobození národa utichla, začaly se vyrábět náhubky proti nespokojenosti národa, tak zákon tiskový a zákon na ochranu republiky, který dal lidu okovy na ruce a nohy.«

V červenci 1928 se měla konat v Praze II. spartakiáda. Protože ji úřady zakázaly, rozhodl výkonný výbor KSČ uspořádat na protest Rudý den, který měl být demonstrací a manifestací dělnictva celé republiky proti stávajícím poměrům. Tato komunisty organizovaná akce se však nepovedla. Je nesporné, že především úřady různými zákazy a šikanováním, které se v té době proti komunistům běžně používalo, se přičinily o nezdar.

Po krachu Rudého dne pak opět zavládla uvnitř KSČ jistá nespokojenost. Vyslovovali ji nejen řadoví členové, ale i mnozí funkcionáři, což se promítlo i do jednání VI. kongresu Komunistické internacionály, který zasedal ve dnech 17. července až 1. září 1928. Při projednávání československé otázky vystoupil i Klement Gottwald, který zde podal vcelku objektivní rozbor politiky KSČ. Jeho stanovisko se pak stalo základem dopisu exekutivy Komunistické internacionály všem členům KSČ s příznačným názvem: »Od oportunistické pasivity k bolševické aktivitě.« Současně bylo rozhodnuto uspořádat v KSČ vnitrostranickou diskusi, kterou měl uzavřít V. sjezd KSČ. Ten postavil do čela strany dvaatřicetiletého Klementa Gottwalda.

Šlo o změnu více personální, nebo programovou?

Dovolím si tvrdit, že obojí odpovídá skutečnosti. O slovo se totiž hlásili reprezentanti nové generace levé opozice, k níž patřili Klement Gottwald, Jan Šverma, Jan Harus, Čeněk Hruška, Julius Fučík, Eduard Urx, Ivan Sekanina, Vladimír Clementis a Ladislav Novomeský. Právě tyto osobnosti se měly stát zárukou takzvané bolševizace či leninizace celé strany, neboť byly přesvědčeny o správnosti levičáckých tendencí, jež se projevily v celé Komunistické internacionále.

Kominternovsky orientovaní komunisté považovali za nejdůležitější »…definitivně skoncovat se sociálnědemokratickými tradicemi a přežitky, které byly (alespoň podle jejich názoru) zdrojem oportunismu a pasivity«. Odpovídalo to představám nejmladší generace politických funkcionářů v čele s Gottwaldem, kteří předválečnou sociální demokracii nezažili a vyrůstali pod bezprostředním vlivem direktivní linie Kominterny.

»Strana je v krizi,« sdělil delegátům V. sjezdu Klement Gottwald, »její akceschopnost je podlomena…« V tom měl Gottwald do jisté míry pravdu, neboť řízení stranické práce se soustřeďovalo v rukou úzké skupiny vedené organizačním tajemníkem Bohumilem Jílkem, která zarputile potlačovala kritické hlasy upozorňující na mnohé chyby a nedostatky. Kritiku, nesouhlas či pochyby označovali »jílkovci« za projev údajné nedisciplinovanosti a podrývání autority vedení KSČ. Ovšem i Gottwaldova radikální linie dokázala přestřelit. Zejména v otázkách reformismu, který prý »hraje úlohu spojence buržoazie i při fašizaci«. To ovšem neodpovídalo skutečnosti. A nelze akceptovat ani to, že někteří »konjukturální levičáci« zužovali smysl procesu bolševizace jen na požadavek odstranit tehdejší vedení KSČ. Řeč byla o negativním působení sociálnědemokratických tradic, což bylo spojováno především s osobou Bohumíra Šmerala a s údajným »šmeralismem« jako specifickou československou odrůdou oportunismu.

A tak se stalo, že nepřekonaná předpojatost vůči starší generaci stranických funkcionářů vyústila do situace, kdy poprvé od roku 1921 vypadli ze hry Bohumír Šmeral a Karel Kreibich. Přes to všechno se však oba dopisem postavili za nové vedení KSČ a vymezili se vůči Gottwaldovým odpůrcům. Šmeral tak znovu prokázal, že stále vyznává své dřívější mínění, že »jsou období v dějinách, kdy správným jest jenom to, které dovede myslit nikoli ze stanoviska dne, nýbrž ze stanoviska století«.

Co bylo první prověrkou nové linie strany?

Tou první významnou prověrkou politického vlivu KSČ po jejím V. sjezdu byly mimořádné parlamentní volby v říjnu 1929. V předvolebních kláních vystupovaly svorně všechny strany proti KSČ, přičemž se neštítily žádné špinavosti. I tak však KSČ získala více než 700 tisíc hlasů, což představovalo čtvrté místo mezi všemi československými politickými stranami. V Poslanecké sněmovně potom zasedlo 30 komunistických poslanců včetně generálního tajemníka KSČ Klementa Gottwalda. Ve srovnání s rokem 1925 to byla ztráta, avšak po vnitrostranické krizi a poměrně dlouhém období pasivity to byl vcelku solidní výsledek.

Nebylo to tenkrát vůbec jednoduché a nebylo to jen o bolševizaci, ale především o sociální spravedlnosti. Právě proto Gottwald odmítl tezi o pevnosti kapitalistické stabilizace, předpověděl blížící se období hospodářské krize a zostření sociálních zápasů v Československu a upozornil také na nebezpečí růstu fašismu.

Když pak došlo 4. února 1931 ke známým duchcovským událostem, při nichž byli zastřeleni čtyři dělníci, Gottwald to označil za projev »prohnilého režimu odpovídajícího na volání mas po chlebě a práci olovem«.

»My komunisté,« napsal pak v polovině roku 1932 Klement Gottwald, »podáváme ruku všem lidem dobré vůle, všem, kdož opravdu chtějí bojovat za chléb a práci, za práva a svobody pracujícího lidu, proti fašismu a buržoaznímu teroru, všem, kdož chtějí předejít tomu, co se dnes děje v Německu.« Netrvalo dlouho a jeho gesto dobré vůle prokázalo svou plnou opodstatněnost.

Jaroslav KOJZAR