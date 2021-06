Jaké bude Rozmarné léto 2021?

Na tuto otázku hledají odpověď nejen členové Spolku Vladislava Vančury, ale i další příznivci červnové slavnosti Rozmarné léto, která se v Háji ve Slezsku pořádá od roku 1991.

V letošním červnu tomu také bude 130 let, co se v někdejším hájeckém cukrovaru narodil pozdější významný český spisovatel, autor půvabné knížky, jež dala název slavnosti, národní umělec Vladislav Vančura (1891-1942). Jeho umělecké dílo patří do zlatého fondu české literatury.

Podle toho, jak to epidemické podmínky dovolí, mají organizátoři v úmyslu jednotlivé aktivity rozložit do letních měsíců červen až září. Nejbližší »vančurovský den« bude v neděli 20. června. Odpoledne od dvou hodin vernisáží začne výstava k Vančurovu výročí v místní knihovně, která bude již působit v nově zrekonstruovaných prostorách Dohnálkovy vily.

Poté u pomníku Vladislava Vančury v centru obce je naplánován slavnostní vzpomínkový akt s položením květin. V hudebním programu zde vystoupí žáci Základní umělecké školy Vladislava Vančury z Háje ve Slezsku. Shodou okolností tato základní umělecká škola si letos připomene 60 let svého trvání.

Atmosféru svátečního dne završí promenádní koncert ve swingovém rytmu. V Dohnálkově parku vystoupí Dechový orchestr z Hradce nad Moravicí. Má více než 125letou tradici. V plném obsazení účinkuje v orchestru 30 instrumentalistů a vokalistů. Je na co se těšit, neboť orchestr má ve svém repertoáru řadu nestárnoucích melodií.

Ve středu 23. června, v den Vančurova výročí, se odpoledne uskuteční setkání příznivců jeho díla u Vančurovské jabloně. Od ní je krásný výhled na bývalý cukrovar, centrum Háje a okolní krajinu až k Polsku.

Ladislav LUDVÍK, Spolek Vladislava Vančury

ILUSTRACE – Spolek V. Vančury