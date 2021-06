Pohled na Marmarské moře ze břehu Istanbulu. FOTO - Wikimedia commons

Turecko? Bývalý ráj plný slizu

V okolí nejlidnatějšího tureckého města Istanbulu i u dalších měst na pobřeží Marmarského moře se rozšířil v posledních několika měsících mořský sliz, který ohrožuje mořské živočichy, místní rybolov i turistiku. Hustá substance vytvořená kvůli přemnožení mořských mikrořas se v této oblasti neobjevila poprvé, podle místních médií je ale letos nebývalého rozsahu.

Situace se zatím nelepší, ač istanbulská radnice se pobřežní vody snaží už řadu týdnů od slizu čistit. »V tomto období obvykle bývá pod hladinou minimální viditelnost, nyní to tam ale vypadá jako město zasypávané půl roku sopečným prachem. Připomíná to místo po jaderném výbuchu,« popsal zkraje měsíce podmořský svět v jednom z míst u Istanbulu potápěč Seyit Ali Aral. »Nejhorší jsou ale obrázky mnoha mrtvých ryb, s otevřenými tlamičkami, jak nemohly dýchat,« citoval Arala server Duvar. Sliz vytváří pokrývku na hladině, ale může sahat i do hloubky několika metrů!

Na vině režim i oteplování

Mořský sliz se nyní hojně rozšířil i u města Erdek na jihu Marmarského moře. »Potápěl jsem se dnes do hloubky asi 18 metrů a bohužel proces pokračuje,« napsal na Twitteru Mustafa Sari, děkan fakulty pro výzkum moří univerzity ve městě Bandirma. »Potřebujeme novou odpadní politiku, neměli bychom do Marmarského moře vypustit už ani litr odpadu. Moře je bezmocné,« dodal zoufalý Sari. Podle expertů přispívá k přemnožení mikrořas také zvýšení teploty moří, tedy globální oteplování.

Řada odborníků či opoziční poslanec Namik Havutca vyzvali tureckou autoritářskou vládu, aby problém okamžitě řešila. »Marmarské moře nemůže kvůli slizu dýchat. Situace je katastrofální a vláda přitom stále problém ignoruje,« napsal na Twitteru Havutca. Dodal, že kolem Marmarského moře je soustředěno 40 % tureckého průmyslu. Havutcův tweet sdílela řada uživatelů sociální sítě se stejnými obavami.

Mořský sliz zaplavil Marmarské moře hojně například v roce 2007, teď je ale situace podle místních médií ještě horší. Samotný sliz není bezprostředně životně nebezpečný, umírají ale kvůli němu mořští živočichové a rybáři nemohou rozhazovat sítě a přicházejí tak o živobytí. Sliz na hladině může být také hostitelem pro nebezpečné organismy.

Volte Kypr!

Takže žádné Turecko (které se stalo v posledních letech hitem i českých turistů), když už tak Tunisko (jako dříve). Nebo zůstaňte v Unii… Nejčistší vodu na koupání má ze zemí Evropské unie rovněž atraktivní Kypr, ukázalo srovnání Evropské agentury pro životní prostředí. Za tímto geograficky paradoxně již neevropským ostrovním státem ve Středozemním moři skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě Rakousko, Řecko a Malta. Pro kyperské odvětví cestovního ruchu může výborné hodnocení představovat vzpruhu před nadcházející letní sezonou, uvedla agentura AP.

Podle srovnání evropské agentury dosáhlo 112 kyperských míst ke koupání, která byla testována od 1. května do 31. října minulého roku, nejvyššího možného skóre v kvalitě vody. Ostrovní stát ve Středozemním moři se může těšit z dobře načasovaného oznámení. Po loňské neslavné turistické sezoně, která se kvůli šíření koronaviru vyznačovala 84% poklesem příjezdů, se Kypr snaží letos opět nalákat turisty.

Cestovní ruch se podle ČTK přímo podílí na 13 % kyperského hrubého domácího produktu a představitelé z této oblasti si neumějí představit, jak by zvládli další slabý rok. Klíčem k úspěchu pro kyperské odvětví cestovního ruchu je přivést zpět cestovatele z Británie, kteří na ostrově tvoří největší část turistů.

»Mezi turismem a kvalitou vody ke koupání je přímá souvislost. Výborné výsledky jsou proto důležité nejen pro zdraví lidí a životní prostředí, ale i hospodářství Kypru,« řekl kyperský ministr životního prostředí Kostas Kadis.

Na Kypru, který má necelý milion obyvatel, se podle statistiky Univerzity Johnse Hopkinse dosud prokázalo jen něco pod 75 000 případů koronaviru. Po nákaze tam nezemřelo ani 400 lidí. Ministr zdravotnictví Konstantinos Ioannu nedávno ve vysílání kyperského rozhlasu CyBC vysvětlil, že Kypr patří aktuálně v Evropě mezi země s nejnižší mírou infekce, a naopak s nejvyšším počtem lidí, kteří dostali alespoň první dávku vakcíny proti COVID-19.

(rom)