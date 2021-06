Ilustrační FOTO - Pixabay

Jen 74 nakažených za sobotu

V sobotu testy v ČR odhalily 74 případů koronaviru, za tento den v týdnu nejméně od loňského 11. července. Minulý týden v sobotu byl počet potvrzených nákaz víc než dvojnásobný.

Na 100 000 obyvatel připadá za uplynulých sedm dní méně než 14 nakažených, takzvané incidenční číslo tak nadále klesá. Incidenční číslo bylo pod 14 naposledy počátkem loňského srpna. Před měsícem připadalo za týden na 100 000 obyvatel zhruba 82 nakažených, počátkem března přesahovalo incidenční číslo 800.

Zmírnění epidemie ukazuje pokles incidenčního čísla v nejvíce zasažených okresech na jihu a západě Čech. Na Českokrumlovsku se počet nově potvrzených případů koronaviru za týden na 100. 00 obyvatel snížil na 57, o den dřív byl na 60. Sedmidenní incidenční číslo se snížilo také na Českobudějovicku z 51 na 47, na Prachaticku z 35 na 34 a na Klatovsku z 41 na 38. Mezi kraji je incidenční číslo nejvýše právě v Jihočeském kraji nad 26, nejnižší je pod hodnotou tři v Královéhradeckém kraji.

Případů nákazy ubývá soustavně od vrcholu čtvrté vlny epidemie na počátku letošního března, kdy testy za den potvrzovaly i téměř 17 000 nakažených. Snižuje se také počet úmrtí za den, víc než dva týdny se drží pod deseti a za pátek i sobotu ministerstvo zatím eviduje jediného zemřelého. V březnu bylo denně až kolem dvou stovek úmrtí s koronavirem.

Od počátku loňského března, kdy testy koronavirus v ČR poprvé potvrdily, ministerstvo eviduje víc než 1,66 milionu případů nákazy. Zemřelo oficiálně 30 225 lidí.

Nejméně od přelomu loňského srpna a září jsou koronavirem zatížené nemocnice. S koronavirem bylo k sobotě hospitalizováno 181 lidí, ve vážném stavu bylo 24 z nich.

Vakcín zdravotníci aplikovali zhruba 6,5 milionu, ukončené očkování mají víc než dva miliony lidí. Aspoň jednu dávku má 4,4 milionu lidí. Ta by měla bránit před vážným průběhem choroby, a to i u tzv. varianty delta, která je ještě nakažlivější než u nás dosud převládající britská varianta a jejíž příchod by mohl značit opět zvýšené počty nakažených.

Reprodukční číslo, které udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivně testovaného, zůstává druhý den po sobě pod hodnotou 0,7, kde předtím nebylo od konce května. Čím níže je pod hodnotou jedna, tím výrazněji epidemie zpomaluje. Pod jedničkou se drží od poloviny dubna.

(ste)