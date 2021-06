Ilustrační FOTO - Pixabay

Odloží respirátory?

Školáci a učitelé v Libereckém, Zlínském a Jihočeském kraji zřejmě nebudou muset mít respirátory při výuce ve třídách. Řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v Ústí nad Labem, kde se nechal ve velkokapacitním centru očkovat. Rozhodovat o tom bude vláda.

Povinnost nosit respirátory při vyučování neplatí od úterý v celé České republice s výjimkou třech uvedených krajů. »Pravděpodobně i v těchto krajích tuto povinnost zrušíme, protože ve všech těchto krajích se ta situace zlepšuje,« uvedl Vojtěch. Zlínský, Jihočeský a Liberecký kraj byly jedinými kraji, kde bylo takzvané incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na 100 000 obyvatel, nad hodnotou 30. Nyní je tato hodnota pod 25

Vojtěch u příležitosti svého očkování též uvedl, že vakcína od firem Pfizer/BioNTech.

Registrovat se nyní mohou k očkování lidé ve věku od šestnácti let. Ve skupině mezi dvanácti až šestnácti lety je podle Vojtěcha zhruba 400 000 až 500 000 lidí. »Pfizer je jediná zatím určená vakcína pro tyto děti a ta bude aplikovaná do konce léta v těchto velkokapacitních centrech. Od září předpokládáme, že by měla být dispozici praktickým lékařům pro děti a dorost, teď se soutěží distributor, který by to mohl zajistit,« uvedl Vojtěch.

Procesem registrace pro skupinu dětí od dvanácti let nyní prochází vakcína od společnosti Moderna, kterou už nyní dostávají praktičtí lékaři. Pokud bude schválena pro tuto věkovou skupinu, mohli by jí praktici očkovat ještě před koncem prázdnin.

(ste)