Annalena Baerbocková. FOTO - Wikimedia commons

Ano pro kandidátku na kancléřku Baerbockovou

Němečtí Zelení na stranickém sjezdu potvrdili spolupředsedkyni Annalenu Baerbockovou jako kancléřskou kandidátku pro zářijové parlamentní volby. Poprvé do voleb vstupují s těmito ambicemi. Průzkumy je označují jako druhou největší politickou sílu v SRN po konzervativní unii CDU/CSU dosluhující kancléřky Angely Merkelové.

Sobotním hlasováním Zelení odsouhlasili nominaci Baerbockové. Tu v půli dubna ohlásil Robert Habeck, který s ní tvoří spolupředsednické duo ekologické strany. Straníci rovněž odsouhlasili, že volebními lídry se stávají oba spolupředsedové. »Třikrát díky bez zvuku a třikrát díky se zvukem,« řekla Annalena po technických problémech, které jí po hlasování neumožnily mluvit do mikrofonu. Pro ni a volební vedoucí dvojici hlasovalo 98,55 % delegátů. Z 688 hlasujících ji podpořilo 678, šest bylo proti a čtyři se zdrželi.

Krátce po nominaci Baerbockové preference Zelených prudce vzrostly a předstihly i vládní CDU/CSU Merkelové, jež již znovu nekandiduje a z politiky odchází. Do voleb unii vede Armin Laschet. V posledních týdnech se popularita Zelených i její kancléřské kandidátky ale opět propadá. Proč, o tom píšeme na straně osm. V průzkumu Trendbarometer televizí n-tv a RTL by Baerbockovou jako kancléřku podpořilo 21 % respondentů, o 11 % méně než krátce po její nominaci. Laschetovi by hlas dalo 20 % oslovených a kandidátovi soc. dem. (SPD) Olafu Scholzovi 16 %. Zbývajících 43 % respondentů by chtělo jiného kancléře. Ve stranických preferencích si nejlépe vede unie, již by volilo 27 % respondentů. Zelení by dostali 22 % hlasů. Proti předchozímu týdnu si CDU/CSU polepšila o 2 %, ekologická strana 2 % ztratila. Popularita dalších stran je bez větších změn, po 14 % by získala SPD a liberálové (FDP), Alternativa pro Německo (AfD) má podporu devíti procent účastníků sondáže a Levice 6 %.

Vedení Zelených okázalo ve volebním programu potvrdit své postoje. Straníci odmítli návrhy radikálnějšího křídla na postupné zestátnění developerských společností věnujících se bytové výstavbě, zákonný nárok na práci nebo 30hodinový pracovní týden. Radili se i o programu pro zářijové parlamentní volby, po nichž by se rádi ujali vlády. Beze změny v programu zůstává cíl Zelených dosáhnout minimální hodinové mzdy 12 eur (305 Kč), pozměňovací návrh žádal 13 eur (330 Kč). V SRN nyní ze zákona do konce června platí minimální hodinová mzda 9,5 eura (241 Kč), od července se zvýší o 10 centů (2,5 Kč). Sjezd rovněž schválil centrální požadavek zvýšit o 50 eur (1270 Kč) základní podporu v nezaměstnanosti, jež nyní činí 446 eur (11 330 Kč). Protinávrh chtěl navýšení o 200 eur (5080 Kč). Už v pátek se vedení strany dokázalo prosadit se svými návrhy v klimatické kapitole, kdy především mladší straníci aktivní v hnutí Fridays for Future (Pátky pro budoucnost) neúspěšně požadovali radikální zvýšení cen za vypouštění oxidu uhličitého, zákaz prodeje nových aut s dieselovými motory od roku 2025 a výrazné snížení maximální rychlosti na hlavních tazích. Silnic. Robert Habeck varoval, že je třeba prosazovat to, co je také reálné uskutečnit. Upozornil, že nadcházející energetická přestavba při přechodu na bezuhlíkové hospodářství přinese řadě lidí problémy, protože změní pracovní trh. »Jako společnost na tom ale vyděláme,« řekl Habeck s tím, že výsledkem bude emisně neutrální Německo.

(ava, čtk)