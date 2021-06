Premiér Andrej Babiš. FOTO - Wikimedia commons

Babiš se Pirátům neomluví

Premiér Andrej Babiš (ANO) se odmítl omluvit Pirátům, kteří jej k tomu minulý týden vyzvali v předžalobní výzvě kvůli výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty.

»Jak určitě víte, Pirátská strana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou. Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře vědí,« uvedl Babiš. V komentáři Babiš citoval výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše z roku 2009, který podle něj potvrzuje, že »Piráti nemají žádný problém s migranty«.

Na proimigrantské výroky předsedy Pirátů Ivana Bartoše v kampani sází i SPD. Ve svých celostátních novinách, které v minulých dnech lidé dostali po celé zemi do schránek, zveřejnili jeho fotografii z proimigrantského mítinku a jeho citát z roku 2009: »Migrace je přirozená věc. Jestli, a to již vidíme ve Francii i Německu, má být Evropa do deseti až patnácti let muslimská, nemám s tím problém.« Bartoš přiznal, že to skutečně uvedl, nicméně označil to za »mladický rebelský pohled na věc«.

Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková na dotaz ČTK uvedla, že vzhledem k tomu, že se Babiš neomluvil, strana v současnosti věc předala právní kanceláři, se kterou prodiskutuje další kroky.

(ste)