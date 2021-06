Ruský prezident Vladimir Putina a Americký prezident Joe Biden. FOTO - Haló noviny

Důležité. Osobní kontakt a dialog

Hlavní bude obnovit osobní kontakt a zavést dialog, řekl před summitem s prezidentem USA Joe Bidenem jeho ruský protějšek Vladimir Putin. Sejdou se ve středu ve Švýcarsku. Rusko-americké vztahy jsou v poslední době mimořádně napjaté kvůli řadě neshod. USA uvalily na Rusko sankce a země si vyhostily několik diplomatů.

»Obnovit naše osobní kontakty, vztahy, navázat přímý dialog, vytvořit skutečně fungující mechanismy v těch oblastech, které představují společné zájmy ...,« citovala agentura Interfax Putinova očekávání z rozhovoru se státní televizí, který bude odvysílán později. V noci z pátku na sobotu zveřejněném rozhovoru s americkou televizní stanicí NBC News Putin označil současné vztahy mezi USA a Ruskem za nejhorší za řadu let. Nicméně také uvedl, že USA před summitem v Ženevě omezují negativní rétoriku vůči Rusku. S Bidenem chce Putin diskutovat mj. o strategické stabilitě, regionálních konfliktech a o životním prostředí. Podle ruského prezidenta existují oblasti, kde Rusko a USA mohou efektivně spolupracovat. Vyjádřil ochotu Ruska vydávat do USA hackery, pokud za tím účelem obě země uzavřou smlouvu a Washington se zaváže k témuž. Bílý dům už dříve uvedl, že Biden chce na summitu v Ženevě probírat právě kybernetické útoky z Ruska. Putin také hovořil o rusko-amerických hospodářských zájmech. Mnoho společností z USA chce spolupracovat s Ruskem, ale mají kvůli tomu problémy. »Je to dobré pro americkou ekonomiku?« ptal se Putin. Pokud se Ženevě podaří dosáhnout dohody o »pracovních mechanismech« pro různé oblasti, setkání by »nebylo marné«, dodal. Biden tvrdí, že USA chtějí stabilní a předvídatelné vztahy a neusilují o konflikt. Doplnil ale, že USA budou razantně reagovat v případech zapojení ruské vlády do »škodlivých aktivit«. V kampani sliboval, že vůči Rusku zaujme tvrdší kurz než Donald Trump.

(čtk)