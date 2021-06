Český chaos

Spekulacemi vyvracíme omyl, takže nakonec nevíme nic, a je to tak správně. Volně podle Cimrmanovy teorie poznání.

Až se námi ztracená vláda do našich rukou zpět navrátí, pak pomine zloba, závist, zášť, strach a svár, potřebná k odstranění Babiše, Zemana a Hamáčka. Pak mír zůstane kolem koryt a pašalíků – tak si notuje opozice.

Vir s jarem ustupuje a bylo zapotřebí najít jiný důvod k nadávkám a obviněním. Jako požehnání se ozvala sedmiletá ozvěna šlupky, která v roce 2014 otřásla Vrběticemi. »Velká říjnová« zahájila letošní předvolební kampaň. O druhé explozi, prosincové, se nemluví, přestože může být klíčem k druhé vyšetřovací verzi, vlastizrádně zmíněné prezidentem Zemanem.

Zatímco se z Prahy 6 a Řeporyjí již dlouho ozývá přípravná palba, Hamáček se, navzdory všemu, rozhodl, že pojede do Moskvy. Cestu na poslední chvíli zrušil a místo ní svolal na sobotní večer 17. dubna tiskovou konferenci. Na ní oznámil, že nemůže nic říct, jelikož vše je tajné a lid nemá bezpečnostní prověrku, aby snesl víc než to, že existuje »důvodné podezření«, že vrbětický výbuch má na svědomí ruská dvojka, později proslavená neotrávením Skripala a jeho dcery v roce 2018.

Prý bylo nutné »předběhnout« média, která se dostala k utajovaným informacím. Podle novináře Janka Kroupy chtěl Hamáček v Moskvě vyhandlovat dodávku Sputniku V za tutl Vrbětic, a tak se státi hrdinou.

Pozoruhodné je, že zjevný únik tajných informací nikoho nezajímá. Máme svobodu slova, a proto mohou média svoje zdroje chránit. Neplatí to absolutně, protože podle Ústavního soudu »je třeba vážit, zda je v konkrétním případě veřejný zájem na odhalení zdroje novinářovy informace natolik silný, že převáží i ústavní právo na svobodu projevu, jehož odrazem je i právo sdělovacích prostředků na utajení zdroje informace«. Podobně to je se shromažďováním, které nepodléhá schválení, ale je možné je zakázat.

BBC zveřejnila v roce 2003 informaci, ze které vyplývalo, že premiér Blair lhal, když tvrdil, že Irák má zbraně hromadného ničení (ZHN). BBC tak zpochybnila prohlášení prezidenta Bushe, že »naši britští přátelé mají informace, které potvrzuji americké obavy, že Husajn ZHN má, a může je použít během čtyřiceti pěti minut«.

To se stalo až po začátku války v Zálivu. Nicméně politici tehdy tlačili na BBC, aby řekla, kdo tak strašným způsobem ohrozil bezpečnost světa, demokracie, věrohodnost vůdců a vůbec všeho. Dne 15. července 2003 bylo jméno zveřejněno: byl to dr. David Kelly, špičkový britský expert, který dlouhá léta ZHN v Iráku hledal.

Kelly byl okamžitě vystaven modernímu mučení, tedy grilování parlamentní komisí před televizními kamerami. Vše šlo rychle. Zrádce byl 17. července nalezen mrtvý v lesíku nedaleko svého domu. Huttonova komise, která jeho smrt vyšetřovala, usoudila, že si během odpolední procházky uvědomil svoje selhání a vreckovým nožíkem se šmikl přes zápěstí, čímž spáchal sebevraždu. Víc se o tom neví, protože Hutton utajnil spis na 70 let. Prý z ohledů k pozůstalým.

Dvě otázky

Článek Janka Kroupy vyvolal obrovský rozruch. Opozice začala mluvit o Hamáčkově vlastizradě. Chce zřídit vyšetřovací komisi. Tajnou, protože na lid lépe působí dohady přihřívané na zadní plotýnce sporáku. Volby se blíží, a tak se hodí vše.

Na tiskové konferenci (5. května 2021) dal poslanec Jan Birke k lepšímu, že je nesmysl, aby Hamáček jel do Moskvy nabídnout utajení Vrbětic výměnou za Sputnik V. Vyplývalo to z jeho dalšího výroku, že na tom (tedy na Vrběticích) pracovaly i spřátelené zpravodajské služby, takže nic se utajit nedalo. Ledaže by se všechny služby mezi sebou dohodly. To vede ke dvěma otázkám:

1. Od které zpravodajské služby získal novinář Janek Kroupa utajované informace?

2. Kdo dal příkaz spustit akci Vrbětice?

Nabízí se odpověď, že se vše odehrálo ve jménu geopolitických zájmů, do nichž se Hamáček nebo Koudelka nemají co míchat. Je možné, že Hamáček, tehdy ještě ministr zahraničí, chtěl jet do Moskvy, aby prozkoumal možnost schůzky Biden-Putin v Praze. Kdyby se uskutečnila, proslavil by se, a s ním i ČSSD.

»Já pán a ty zabiják«

Lze spekulovat, že se Američané rozhodli dát Putinovi najevo, že vědí o Vrběticích, a protože je zabiják, budou s ním jednat podle svého. Ne »já pán, ty pán, ale já pán a ty zabiják«. Nemohli tedy potřebovat, aby někdo jel do Moskvy z vlastní vůle a nastavoval tam vlídnou tvář.

Lze spekulovat, že rozkaz spustit Vrbětice přišel naprosto neočekávaně, a proto se Hamáček s Babišem chovali na tiskové konferenci 17. dubna 2021 zmateně a nejistě.

Lze spekulovat, že se velké státy EU nepřipojily k vypovídání diplomatů, protože si nechtějí rozbíjet vlastní zpravodajské služby a mají svoje ekonomické zájmy. Českých dvacet vypovězených osob s diplomatickým pasem je nemusí zajímat.

Lze spekulovat, že rozjitření nálad v NATO a EU prostřednictvím Česka bylo z taktického hlediska vhodnější než jít cestou přímé konfrontace mezi Bidenem a Putinem. Rusko může namítat, že má stejně jako USA svoje bezpečnostní zájmy. Vy přece bombardujete, koho chcete, ovlivňujete volby, snažíte se o změnu některých režimů a uvalujete sankce a embarga…

Když Američané zabili z dronu íránského generála a jeho irácký protějšek v Bagdádu, tak současně trefili dvě auta a nejspíš zabili jejich řidiče. Jenže to nejsou lidi, ale collateral damage.

Pokud jde o Vrbětice, český občan se nedozvěděl, jak se dá střežený sklad vyhodit do povětří a jak do všeho zapadá druhá, prosincová exploze. Jakýsi expert řekl, že prý stačí malá krabička, která se položí na bednu s municí. To se zdá být v rozporu se závěrem, že k výbuchu mělo dojít až v Bulharsku.

Dodatek

Čeští politici vypadají jako hlupáci, když žádají, aby se Putin přiznal, že poslal Čuka a Geka do Prahy kvůli trápení, omluvil se za zločiny spáchané vojáky v roce 1945 i během »přátelské pomoci« v roce 1968 a poslal na odškodněnou bednu zlaťáků.

Ať jim někdo konečně vysvětlí, že se mocní zásadně neomlouvají. Případné přiznání je vždy varováním: ano, poslali jsme letadla nebo rakety, a uděláme to, kdykoli to uznáme za vhodné.

Jiří JÍROVEC