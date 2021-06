Naši hokejisté neuspěli, snad to vyjde příště

Mistrovství světa v ledním hokeji se odehrávalo ve zvláštních podmínkách. Pokud jde o ty sportovní, všem protagonistům této krásné hry, kterou lední hokej bezesporu je, chyběla pověstná divácká kulisa nazývaná »hráčem navíc«, zejména v čase, kdy se hra nedaří a divák dokáže ocenit případnou bojovnost a snahu o co nejlepší výsledek.

Osobně našim hokejistům nenadávám, protože jim chyběla i ta trocha štěstíčka, kterého je rovněž potřeba. Nebudu se zabývat ani podmínkami, v jakých se odehrálo MS po stránce organizační. To nechť si zhodnotí jiní. Mám však poznatky mimo jiné i z názorů samotných hráčů, kteří na MS účinkovali, a nejsou to hodnocení příliš lichotivá.

MS v ledním hokeji mělo však i jiný, stejně důležitý aspekt, a tím byla politická hra, v níž jednu z hlavních rolí sehrála také politická garnitura České republiky. Začalo to tím, když exministr Petříček, coby šéf resortu zahraničních věcí, byl prvním, kdo burcoval politiky Evropy k tomu, aby MS bylo odňato Bělorusku, protože jde o nesvobodný režim, kde Lukašenko nechává mlátit holky fanatickými policajty. Jenom proto, že prý chtějí svobodně žít. A dodává, že by se mohlo stát i sportovcům, že by je nechal Lukašenko perzekuovat. Panu ex se dostalo slyšení, aby hlavní sponzor Škoda odepřel svoji účast na MS v Bělorusku, což se také stalo a firma Volkswagen přesunula sponzoring do lotyšské Rigy.

Tím to však neskončilo. Nastupuje nástupce pana ex Petříčka a ze své pozice podporuje takovou hanebnost, když starosta lotyšské metropole nechá na hlavním stadionu místo státní vlajky Běloruska vyvěsit tzv. opoziční vlajku, která byla používána v bílo-červeném provedení v době nacistické okupace ve druhé světové válce. Tuto si oživila současná opozice, která pod jejím plápoláním oživuje nacismus.

Sportovci protestovali, ale teprve po zásahu pana Reného Fasela coby předsedy Mezinárodní hokejové federace (IIHF) musela být vlajka připomínající fašistickou minulost sejmuta a nahrazena státním symbolem Běloruska. Samozřejmě, že toto naše »diplomacie« přešla mlčením, stejně jako vrcholní sportovní činovníci České republiky. Nevadilo to ani předsedovi Českého olympijského výboru panu Kejvalovi. To je ta největší hanba, které se naše ČR propůjčila.

Na hnusnou politiku doplatila i Ruská federace, jejíž sportovci nesměli nést na svých dresech státní symbol své vlasti, nesmějí používat státní vlaku Ruské federace, nesmějí v případech vítězství vyslechnout hymnu své vlasti, je jim pouze dovoleno hrát hokej. Také tato skutečnost je výrazem pohrdání dalším slovanským národem, který nesmí nic, tak jako tomu bylo v naší vlasti za protektorátu, kdy nacistická mašinérie zakázala vše, co mělo jakýkoliv náznak češství, slovanské příslušnosti a hrdosti našeho lidu nad svými dějinami.

Právě to, co jsem uvedl, že naši »vazalští« politici propůjčují své ego takovým zákeřným cílům ve sportovním soutěžení, zanechává ve mně pachuť z neomalenosti lidí, kteří zaslepeni politickou mocí jsou ochotni prodat nejen sebe, ale i národ, ve kterém žiji i já, do služeb mafiánských praktik, které jsou do sportu zatahovány. Jejich příkladu se věnuje v současné době i část našich senátorů, kteří pod vedením Tchajwance Vystrčila, senátora Fischera a dalších mají připravené scénáře pro přesvědčení našich sportovců, připravujících se na ZOH v Pekingu, aby bojkotovali ZOH.

Já a moji přátelé prosíme sportovce, aby nepodléhali výzvám sportovních analfabetů a demagogů a odjeli nás reprezentovat s hrdostí nad sebou samými. To, že vám budeme přát co nejvíce úspěchů, slibujeme.

Jiří POKORNÝ, Beroun