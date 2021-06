Ilustrační FOTO - Pixabay

Očkování je cestou k běžnému životu

K očkování proti COVID-19 se za devět dní registrovala více než třetina všech mladých ve věku 16 až 29 let, do neděle jich bylo přes půl milionu. Vakcínu dostalo skoro 117 000 z nich a asi 25 000 má očkování dokončeno. Celkově byla do neděle registrována k očkování více než polovina všech obyvatel.

Aby se virus v populaci nešířil, je podle odborníků třeba vytvořit takzvanou kolektivní imunitu. V takovém stavu proočkování společnosti virus nemá dostatečné množství lidí, kteří se mohou dál nakazit, a postupně vymizí. U každé nemoci se tento podíl liší, u koronaviru to odhadují vědci nejméně na 70 procent. U nakažlivějších variant, které by dokázaly překonat protilátky po nákaze nebo očkování, to může být ještě více. Mezi osoby, které tvoří tuto kolektivní imunitu, je tak možné započítat i ty, kteří nemoc v nedávné době prodělali.

»Klesající počty nakažených ukazují, že očkování je jednou z mála cest, jak udělat tu pomyslnou tečku za koronavirem a vrátit se k činnostem, které považujeme za běžný život,« řekla Haló novinám stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Až bude naočkováno alespoň 75 procent obyvatel, což potřebujeme kvůli kolektivní imunitě, měla by se běžná očkování převést k praktickým lékařům. Ve všech nemocničních zařízeních bychom se měli vrátit k tomu, abychom nabízeli potřebnou a kvalitní zdravotní péči, protože bohužel v době koronaviru, která byla velmi dlouhá, se péče zanedbávala. Už je jasné, že se to objeví v nárůstu počtu těžkých onemocnění a může to vésti i k většímu počtu úmrtí. Lidé se nejen báli jít k lékaři, ale nemocniční péče také byla omezená.

Stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková.

O prázdninách a dovolených bychom měli dodržovat všechna opatření, abychom tu na podzim neměli nějakou další vlnu. Musíme sledovat všechny mutace a nezapomínat, že boj ještě není vyhraný a později může být nutné i očkování třetí dávkou. Uvidíme, co k tomu řeknou odborníci,« uvedla Marková.

Očkovaných alespoň jednou dávkou je asi 42,2 procenta populace a téměř 51 procent lidí starších 16 let, kteří se očkovat mohou. Očkování ve věkové skupině 12 až 16 let by podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) mohlo začít na konci července. S vakcinací dětí mladších než 12 let se podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) zatím nepočítá, protože vakcíny pro ně nejsou schválené.

Celkem bylo podáno v České republice od začátku očkování loni v prosinci 6,54 milionu dávek vakcín. Plně naočkováno je asi 2,09 milionu lidí.

Nejnižší denní nárůst

A co nám říkají nejnovější data? V neděli přibylo v ČR pouze 42 nově potvrzených případů nemoci COVID-19, což je nejnižší denní nárůst téměř za celý uplynulý rok. Stejný počet nových případů byl zaznamenán naposledy 20. června v roce 2020, což byla sobota. V neděli bylo také v nemocnicích podle ministerstva zdravotnictví jen 152 lidí s covidem-19, což je nejméně od konce loňského srpna. Ve vážném stavu bylo 22 lidí.

Od loňského 1. března, kdy byly v České republice potvrzeny první případy nákazy koronavirem, ministerstvo zaznamenalo celkem asi 1,67 milionu případů COVID-19. V zemi zemřelo za celou dobu epidemie 30 226 lidí s COVID-19. Denní nárůsty počtu nakažených postupně klesají od začátku letošního března, kdy se dostaly téměř na 17 000. Rovněž denní počty úmrtí lidí s COVID-19 se snižují. V březnu se pohybovaly až kolem dvou stovek, zatímco v posledních zhruba dvou týdnech jsou v řádu jednotek.

Dále se snižuje tzv. incidenční číslo, tedy počet nakažených za uplynulý týden v přepočtu na každých 100 000 obyvatel. Tímto číslem se nyní vláda řídí při určování protiepidemických opatření. Incidenční číslo kleslo na 13, o den dříve činilo 14. Kleslo, nebo stagnovalo ve všech regionech České republiky. Nejmenší je nadále v Královéhradeckém kraji se třemi případy za týden na 100 000 obyvatel. Nejvyšší je v Jihočeském kraji s 26 případy.

Hospitalizovaných ubývá

V poslední době se také uvolňuje část kapacit nemocnic. V neděli bylo v nemocnicích podle ministerstva s COVID-19 152 lidí. Ještě v polovině letošního března, kdy byl počet hospitalizovaných nejvyšší za celou dobu epidemie, jich bylo přes 9000. Statistiky ministerstva ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak vyšší.

Tzv. reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, stagnovalo. Stejně jako v neděli bylo ráno na hodnotě zhruba 0,70. Přibližně kolem hodnot 0,7 až 0,8 číslo kolísá už od začátku května.

