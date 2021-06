Plagiátoři spíš k pláči než k smíchu

Kdyby to nebylo tak trapné, nebo spíš k pláči, tak bych se smál, ale ono to fakt k smíchu není. V našem Senátu na originál nenarazíš. Opisování, špatné kopie nebo úplné ústavní nesmysly. Kamarád to přirovnal ke zbytečnému hledání skutečných stop v politice. U policie má pes, který jde po stopě, každý den práce až nad hlavu, aby zjistil pachatele, zato v politice zjistit, odkud vítr vane, je snadné až primitivní. Dovolte příklad:

V úterý 18. května předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Peloisová řekla, že Spojené státy by měly na diplomatické úrovni bojkotovat zimní olympijské hry v Pekingu v únoru příštího roku. A to fakt nečekáte, že za pár týdnů, ve čtvrtek 10. června, náš Senát přijme usnesení s apelem na oficiální představitele České republiky, aby se nezúčastnili zmíněné čínské olympiády, neboť... - řečeno sportovní terminologií, Česká republika rychle dorovnala s USA skóre na 1:1. Papouškování, kopie bez nové myšlenky.

Otázka zní: Co se bude dít dál? Horlivost u Škodovky v odmítnutí MS v hokeji v Bělorusku nám sebralo tamní trh, ale vlastník, koncern VW, své vozy ze SRN dál exportuje do Minsku. V kauze Vrbětice jsme také zůstali osamoceni, navíc jsme darovali naše pozice na ruském trhu elitním státům EU a Američanům. Naše firmy bez práce, naši lidé bez peněz.

Teď zase vše nasvědčuje tomu, že bychom se měli vzdát trhů čínských a třeba i potopit pražskou Slavii. Kdo ví. Nerad, ale musím uznat, že výstižně to trefil lidovecký senátor Jiří Čunek: »Nejdříve bychom se měli domluvit i s jinými státy, aby usnesení českého Senátu mělo vůbec smysl. Nemyslím si, že by dnes prezident Číny kvůli tomu nespal.«

Já bych pana senátora jen doplnil - nemyslím si totiž, že by v západní Evropě či v USA nebo Rusku vůbec existoval nějaký politik, který by se kvůli České republice nevyspal. Spíš jsme vhodným zdrojem pro obveselení při různých politických párty na nejvyšších úrovních.

Už by toho mohli ti plagiátoři nechat, nebo fakt budeme žebráci…

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM