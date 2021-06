Kdo nevěří, ať pospíchá zvážit, komu dát svůj hlas

Situovaný odborník rádoby »ekonomický expert« Občanské demokratické strany Jan Skopeček přišel s převratnou myšlenkou hodnou žáka předškolního vzdělání či při zamhouření obou očí žáků prvého stupně.

Po pravdě, není to myšlenka nová, jen oprášené staré haraburdí. Spoluobčané si jistě rádi vzpomenou na doslova a do písmene »drakonické zákony« ministra Drábka. ODS po pravdě nemá osobnosti, ani experty. Vytloukají klín klínem. Nejde jen o nic jiného než kosmetické úpravy tzv. »Drábkovy reformy« odchodu do starobního důchodu.

Pro Komunistickou stranu Čech a Moravy jsou naprosto nepřijatelné doby, kdyby byla zrušena pevná hranice odchodu do starobního důchodu v 65 letech při dodržení povinných zápočtů.

Ať si ekonomický expert zkusí chvíli pracovat v taktu ve tří- či dvousměnném provozu (automobilek Škoda, TPC, Hyundai), ale řady jiných firem. Třeba i potravinářských. Ať si zkusí pracovat v lesnictví, zemědělství a železniční dopravě. Zkusil jsem, mám vlastní zkušenosti, byť původní profesí jsem matrikář. Jestli ODS chce z pracujících dělat otroky a nevolníky, směle do toho. Jestli mladá generace uvěří jejich planým slibům a následně se bude potácet od jedné hypotéky k druhé, je to jejich volba. Pracující v České republice mají z celé Evropské unie jeden z nevětších fondů odpracované doby. To je skutečnost, která by měla vést k zamyšlení, proč to tak je a v jakém postavení se naše země a pracující nacházejí v mezinárodní dělbě práce.

Pro KSČM i pro mě však prioritou zůstává zachování základní výměry odchodu věku do starobního důchodu na 65 let. Dle mého názoru je i tato hranice příliš vysoká. Po zkušenostech Drábkovy reformy, která skončila blamáží a ostudou, bych čekal od ODS představení něčeho zcela nového. Konečně ale je to jejich věc. KSČM v tom má jasno.

Vnímám velice dobře potřebu zkracovat pracovaní dobu, rozvoj sektoru 04, ale i zuřivý odpor pravice při schvalování komunistického návrhu zákona pětitýdenní kalendářní dovolené, kterou v praxi využívá 82 procent zaměstnavatelů. Nahrazování trvalého pracovního poměru formou zkrácených pracovních úvazků, uzavíráním dohod na provedení práce či dohod o pracovní činnosti odmítám. To je pouze podpůrná záležitost.

Stanislav GROSPIČ, poslanec, předseda OS ČMS a místopředseda ÚV KSČM