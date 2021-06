Velký summit je tedy za námi, velký kapitál může být spokojen

Jak nám ukázaly snímky ze zabezpečení ochrany místa zástupců »nejsilnějších ekonomik« světa, kteří se sešli v minulém týdnu, strach z útoku zvenčí musel být veliký. Chybělo snad vybudovat jen neprodyšnou bublinu, kam by nebylo možné odnikud vstoupit, a dílo by bylo dokonáno. Sedm zástupců sedmi zemí světa, sedm kapitalistických států, které chtějí rozhodovat o jeho budoucnosti. Jsou nejmocnější? Už dávno ne. Mají totiž konkurenci, kterou před lety ještě neměly. Je tu Čína a Rusko, jsou tu státy deroucí se kupředu a jež zřejmě brzy také mohou promluvit do toho, co se ve světě bude dít. Podle našich médií však ti, co se sešli na summitu mocných, nás zastupují, abychom mohli lépe žít, a to, co rozhodnou, ovlivní svět.

S tím posledním, co jsem napsal, je možné souhlasit. Skutečně jejich dohoda ovlivní svět a malé státy, nota bene podřízené »velkému bratru« svým členstvím třeba v Severoatlantické alianci, nemají právo na svůj názor. Ostatně většina těch, co tady zasedali v neprodyšném obklíčení, byli představiteli světovládného paktu NATO. A ti, co nebyli jeho členy, se stejně »velkému bratru« v zahraniční a vojenské politice podřizují.

O čem se jednalo, víme. Na pořadu bylo, tedy oficiálně, další »potrestání Ruska« za to, že vůbec je, a dohodnout se na tom, jak by měla vypadat další »doktrína zadržování«, jež je zaměřena především na Čínu a ony pomalu se zvedající další státy, které donedávna byly jejich koloniemi, nebo pevnými pouty svázány s některou ze zasedajících mocností. A poslouchaly. Dnes už nechtějí poslouchat.

To, že se projednával i společný boj proti pandemii, mělo jen uklidnit veřejnost. Mělo říci: Vaši představitelé, nejmocnější muži světa, na vás myslí. Jenže i v tom byl háček. Výrobci vakcín nepatřící do tohoto bloku nemají naději na »kšeft tisíciletí«. Výsledky kšeftu přece musí shrábnout jejich kapitál, tedy ti, za které se do společnosti G7 dostali.

Ty další body, ještě pravděpodobně důležitější, nebyly sděleny médiím, a tedy tomu plebsu, který obývá svět a nemá co mluvit do zájmů kapitálu. O těch si můžeme učinit jen svoji představu, a věřte, že není příjemná pro ty z nás, kteří myslí, že opět se jedná »o nás, bez nás«.

Velký summit je tedy za námi. Velký kapitál může být spokojen. Vše šlo podle jeho not. Jenže jako obyčejně se »dělal účet bez hostinského«. Ti, kteří byli z jednání vystrčeni, dál nabírají na síle a možná, že jednou se dokážou spojit. A ono to nebude dlouho trvat.

Nevím, zda pak pomohou těm vybraným, účastnícím se dalších podobných summitům v zastoupení svého kapitálu, aby si dál usurpovali moc nad světem.

Otakar ZMÍTKO