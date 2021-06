Jako určitěěěěě to byl hnus

Ačkoli již běží mistrovství Evropy ve fotbale, nedá mi to, abych se nevrátil ještě k hokejovému mistrovství světa. Tedy k tomu, že v podání našeho národního týmu o mistrovství už ani tak nešlo.

Nejsem žádný hokejový odborník, ale každopádně jsem jako všichni, kdo hokeji holdují, nejlepší trenér na světě. Moje kvalifikace na tento post se samozřejmě zvyšuje s přibývající hladinkou alkoholu, takže na konci jakéhokoli utkání jsem trenérem všech světových týmů.

Toliko pro ty, co mě v diskusi pod článkem zkritizují. Nicméně si myslím, že kdo sledoval vystoupení našich hokejistů v čele s trenérem Pešánem, musel prostě zaplakat, a ti šťastnější prostě dokázali jen usnout.

Nevím, jak jste to měli vy, ale já jsem doufal, že po všech těch covidových zákazech a nařízeních svitne takové to světélko na konci tunelu a že budu zase hrdý na to, že jsem Čech. To vystřízlivění však překonalo vše a naprosto souhlasím s expertem panem Antošem… BYL TO HNUS.

Stereotypní a nemastné neslané vystoupení hvězd z nejlepší ligy světa NHL. Kubalíkovo plácání do puku stále ze stejného místa bylo čitelnější než text na volebním billboardu a Vránova neviditelnost, nad kterou by zaplesal snad jen Harry Potter, byla labutí písní českého hokeje. Děravá lapačka jednoho z nejlepších brankářů KHL Hrubce, který chytil jen to, co musel, se s tím vším jaksi svezla. A nad tím vším maska, surikata, štamgast barbershopu, upravený vous, trenér Pešán.

Jeho zoufalé míchání sestavou bylo, jako když pejsek a kočička vařili onen pověstný dortík, jen s tím rozdílem, že on to jako naši zvířecí přátelé nepekl, on to prostě jen tak bez myšlenky hodil do mixéru a čekal, co z toho bude. Bohužel, co z toho vyšlo, z toho nebolelo bříško soupeře, ale hlava nás u obrazovek.

Naši hokejisté hráli tak, jak odpovídalo výrazu trenéra. Nijak. Příště doufám, že tenhle repre recept na dortík bude sestavovat někdo jiný. Někdo, kdo dokáže ocenit chuť dobrého dortu a nebude do něj přidávat ingredience, co tu chuť akorát zkazí, a to jenom proto, že mu něco chutná.

Svíčková do dortíku nepatří, je to určitěěěěě hnus.

Pavel JÁCHYM