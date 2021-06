Komunisté by se prý měli stydět

Pan Etzler v pondělí na Seznamu nenechal na komunistech nitku suchou. Pustil se do všech, od Číny, přes Kambodžu a Rusko, také do naší české KSČM. Podle něj by se měli stydět za miliony mrtvých a za to, co, podle něj, napáchali. A vůbec, jak to, že si dovolí vůbec kandidovat? Je rozčilen tak, že snad ani nemůže spát a musí si pro uklidnění brát silné prášky na spaní. Měli by se tedy, komunisté, alespoň omluvit. Na rozdíl od tzv. demokratických stran, které pod jinými názvy tu vládly několik staletí a vládnou dosud, nebo se o to snaží, viz například ono shromáždění mocných nazvané G7. Ano, současní komunisté se za ty, kteří přebírali moc a na teroristické akce, které jim v tom chtěly zabránit, odpověděli také terorem, se skutečně omluvili.

Socialismus je totiž ten nejsvobodnější systém, který lidstvo prožilo. To, že jeho interpretace neodpovídala tužbám Marxe a Engelse, vycházelo ze situace, jež nastala, a kdy celý tzv. demokratický svět se pokusil hrůzným způsobem »zakroutit krkem« ruské Říjnové revoluci a sociálním revolucím dalším. Pan Etzler by měl vědět, a on to ví, že krvavou lázeň v Rusku začali bílí generálové, intervenční jednotky tzv. demokratických států, basmači, petljurovci, Kornilovové…

Měl by i vědět, že u nás po Únoru začali vraždit agenti vycvičení v amerických výcvikových táborech, protože ti první mrtví byli jejich dílem, že opozice se nesmířila s porážkou a se ztrátou velkých majetků a prestiže a vraždila a ničila hodnoty. Revoluce se musí umět bránit. Bránily se i ty buržoazní. Odpovědí tam i tam byla krev za krev, život za život, boj proti těm, co často za peníze ze země za oceánem, byli ochotni udělat cokoli. Nebylo snad pravdou, že jejich stoupenci, postižení ztrátou moci, šli vraždit a zapalovat stohy a ničit hodnoty?

A je tomu dnes jinak? Co třeba takový Irák, Srbsko, Afghánistán, Sýrie, Libye? Omluvily se Spojené státy a další státy NATO za mrtvé v těchto zemích? Jen náš prezident, pokud jde o Srbsko, to dokázal. I za to je senátory zván zrádcem.

Ale ptejme se pana Etzlera, který je beze sporu hlásnou troubou demokratů a svobody: Kdo se omluvil za statisíce mrtvých hladem v době, kdy se majetní bavili na Riviéře? Kdo nechal střílet u nás do hladových pochodů? Kdo ubil mnoho talentů, které se nemohly, protože na to neměly prostředky, rozvinout? Kdo vyprovokoval nejen ony dvě nejhrůznější poslední války, ale řadu dalších po celé 20. a kus 21. století? To, že tzv. demokraté pojmenovali své strany jinak, než tomu bylo mezi válkami, nic neznamená, protože se k těm stranám, k té politice, také veřejně hlásí. Omluvili se vůdci těchto stran? Ne, nikdo se neomluvil. Za dávná příkoří katolické církve pouze papež, za hrůzy kapitalistického systému jako takového však nikdo.

A éra socialismu? Nebýt toho, nemohli by si »připravení« rozdělit mezi sebe majetek za více než dva biliony tehdejších korun, nebylo by stále ještě bezplatné zdravotnictví, vzdělávání, atd. Ale proč mám pana Etzlera přesvědčovat? On to ví. Nepokládám ho totiž za hlupáka. Současná propaganda však musí cokoli, co souvisí s předlistopadovou minulostí, pomluvit, znevážit. Dokonce i nové návrhy komunistů, Seznam se zmínil například o zřízení státní české banky. Ty ostatní totiž už nejsou v českých rukách a zisky plynou do zahraničí. Prý přijmout tento návrh komunistů by bylo jen prvním krokem k dalším znárodňovacím krokům.

Neměli bychom tady, tedy v zájmu zahraničního kapitálu, jeho bank, hledat zadání pro pana Etzlera? Bylo by to logické.

Milan ŠPÁS