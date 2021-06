Navrch huj, vespod fuj

Jsou to sice už čtyři roky nazpět, ale to na děsivém obsahu tehdy vyřčeného nic nemění. Pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík totiž v rozhovoru pro časopis LUI prohlásil, že Piráti by rádi uzákonili polyamorii, chcete-li nemonogamní milostné soužití několika osob jako formu registrovaného partnerství, a tím že by tak podpořili svobodné sebeurčení pohlavní a genderové identity.

Co se však nestalo? Zmíněný rozhovor v těchto dnech, čtyři měsíce před volbami, z internetu zmizel. Chápu, že tajné, zvrácené choutky je nutno občas před nepřipravenou veřejností zamaskovat, avšak na druhou stranu si nelze nevšimnout, jak falešnou hru s občany Piráti hrají, že ty nejšílenější trumfy zbaběle schovávají do rukávu, a co všechno může českou společnost potkat v případě, získají-li v podzimních volbách silný mandát. Když byl nyní Ferjenčík na stejné téma dotazován znovu, odpověděl: »Stát se nemá montovat lidem do života v tom, jakým způsobem spolu fungují, to je každého věc...«

A co následky, pane poslanče? Základem jakékoli fungující, normální společnosti je od pradávna rodina. Muž otec - žena matka - děti. Tak je to prostě dané, jakákoli změna vyvolá do budoucna katastrofální následky. To Komunistická strana Čech a Moravy nechce připustit, i kdyby za to byla milionkrát lynčovaná.

O tom, že na červenou stojíte a na zelenou jedete nebo jdete, se rovněž nediskutuje, poněvadž to prostě tak je.

Kateřina JIROUSOVÁ