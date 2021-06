Vměšujeme se do vnitřních záležitostí Běloruska

Ano, vměšujeme (i finančně), a nijak jinak se naše nadšené křepčení kolem paní učitelky Cichanouské z Minska nazvat nedá. A vměšujeme se do běloruských záležitostí přesně tak, jako jsme se vměšovali do vnitřních záležitostí Ukrajiny s tím, že pro ni společně s USA a s EU chceme jen to nejlepší. A dnes se dovídáme, že 20 milionů Ukrajinců se po úspěšném cíli onoho našeho vměšování z Ukrajiny vystěhovalo, protože doma nenašlo ani práci a tím pádem ani chleba. A to, co doma zůstalo, je ovládáno rasistickými a antisemitskými organizacemi Svoboda a Pravý sektor, používajícími stejnou symboliku jako nacistické Německo. A z úst někdejšího premiéra »nové Ukrajiny« jsme se při příležitostí jeho prosebné berlínské mise o poskytnutí úvěru v roce 2015 dověděli, že »Německo a Ukrajinu váže stejný osud, protože obě tyto země napadla v roce 1944 Rudá armáda«.

Takový je tedy náš nový kamarád a navlas stejný by byl ten, kterého bychom se dočkali, kdyby stejně úspěšný jako Jaceňuk na Ukrajině byla Cichanouská v Bělorusku. Jejich úspěch by spolu s nimi sdílely totiž už jen ozbrojené síly USA a NATO, které by se po předcházejícím posunu blíž k Moskvě na Ukrajině dostaly blíž k témuž cíli i z Běloruska, odkud by dokonce i středorážovými děly mohly pálit na starobylé ruské město Smolensk.

Člověka napadá, je-li pro nás takovýto obraz budoucích dějů skutečně tím, k čemuž bychom se měli vzpínat jako k něčemu, bez čehož nemůžeme žít? A nevadí-li nám též, že svým vměšováním do vnitřních záležitostí Běloruska trháme na cáry Chartu OSN, kterou jsme v San Francisku v červnu 1945 spolupodepsali a která byla formulována s cílem vyhnout se v budoucnu hrůzám válečných konfliktů mezi zeměmi, včetně konfliktu světového?

Jako nejdůležitější zásady pro udržení míru uvádí Charta OSN tyto tři:

- Zásada svrchované rovnosti států

- Zákaz použití síly či hrozby silou vůči jinému státu

- Zákaz nevměšování se do vnitřních záležitostí států

Přečtěme si je a při současně vedených našich tancích kolem Běloruska zpytujme svědomí: Neotrnulo nám od onoho června 1945 v San Francisku až trochu moc?

Lubomír MAN