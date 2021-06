Žijeme na dluh

Ne, nebojte, nehodlám tu papouškovat naši neoliberální pravici z asociální koalice Spolu, která varuje před vysoce ztrátovými rozpočty a že nebude z čeho platit důchody; zastavit se hodlám u zcela jiného života na dluh. Daleko, daleko závažnějšího!

Ti, kdo mou maličkost znají, asi pochopili. Dosavadní opatření k ochraně klimatu nestačí, je třeba přestat žít na úkor budoucnosti a přikročit k opravdovým změnám. To už netvrdím jen já nebo slečna Greta Thunbergová a miliony dalších jejích následovníků z ekologických organizací jako F4F či XR… Minulý týden to prohlásila také německá kancléřka Angela Merkelová. »Co jsme dosud udělali, zkrátka nestačí,« přiznala přední evropská lídryně. »Musíme sebrat odvahu ke skutečným změnám,« uvedla s tím, že chce, aby se 20. léta stala desetiletím udržitelnosti.

Svět už i podle Merkelové nyní žije na úkor mladších a budoucích generací. »Nesmíme problémy přesouvat do budoucnosti. Věřím, že všichni víme, že je to naléhavější než kdy jindy,« doplnila. Děti, které se dnes narodí, musí mít podle kancléřky dobré šance, že se vůbec dožijí roku 2100. A to opravdu není žádná nadsázka. To, že se tak nepovede, je hrozba, která je naprosto ve hře!

Merkelová přiznala, že na problém generační nespravedlnosti poukázal rovněž německý ústavní soud, který letos zákonodárcům nařídil jasněji definovat cíle pro omezení emisí skleníkových plynů po roce 2030. Vláda v reakci na tento verdikt v květnu schválila nový plán, podle kterého Německo dosáhne rovnováhy mezi emisemi skleníkových plynů a jejich neutralizací v roce 2045, což je o pět let dříve než podle původního nadnárodního záměru. Spolková vláda zároveň hodlá v nadcházejících dvou letech investovat osm miliard eur (204 miliard korun) do ekologických opatření v ocelářství a v chemickém průmyslu a také do ekologické výroby vodíku. Z vodíku chce Evropská unie vedle solárních a větrných elektráren učinit jeden z pilířů výroby čisté energie místo spalování fosilních paliv.

Celý ten proces změny chování ovšem nebude nijak snadný. Jen k uhlíkové neutralitě průmyslu je potřebné čtyřnásobné množství energie z obnovitelných zdrojů, než je tomu dnes. A začít bychom měli také každý u sebe. Aspoň zkusit to musíme. Když už to pochopila i ta německá kancléřka… Nezbývá než věřit, že se neobrodila jen proto, že je na odchodu z vysoké politiky (jak to tak u řady jejích kolegů po celém světě bývá)… Ale i kdyby. Každý hlas rozumu je dnes potřebnější než kdykoli dřív!

Roman JANOUCH