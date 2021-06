O posledních izraelských volbách se Benjamin Netanjahu vyslovil, že mu byly ukradeny. FOTO - Wikimedia commons

Bibi Netanjahu kope kolem sebe

Izrael je podle premiéra Benjamina »Bibiho« Netanjahua nyní svědkem »největšího volebního podvodu v dějinách země«. Exprezident USA Donald Trump svou prohru v listopadových prezidentských volbách označil za »zločin století«. Zdá se, že jazyk obou politiků se překrývá, jelikož demokratický proces narušil jejich pocit, že jsou zcela neporazitelní, napsal americký list The New York Times (NYT).

Izraelský parlament v neděli vyslovil důvěru nové koaliční vládě a příštím premiérem se stal nacionalista Naftali Bennett. Netanjahuova zuřivá ofenziva proti jeho nástupci však podle všeho neslábne. To se projevilo i v diskusi před vyslovením důvěry vládě. Události z posledních dní a týdnů premiér označil za spiknutí »hlubokého státu«. Bennetta Netanjahu obvinil, že zemi prodává. Nechal se také slyšet, že Izrael po »ukradených« volbách čeká »vláda kapitulace«, a média obvinil, že se jej snaží umlčet, což označil za »totální fašismus«. Nakonec ale přece jen v Izraeli došlo k pokojnému předání moci.

Útoky Netanjahuovy strany Likud na Bennettovu malou stranu Jamina byly a jsou neúprosné a někteří politici Jaminy museli v minulých týdnech dostat ochranku. Poslankyně Jaminy v Knesetu Idit Silmanová v rozhovoru s izraelskou Stanicí 13 sdělila, že jí demonstrant před jejím domem řekl, že ho mrzí, čím si její rodina prochází. »Ale nebojte se, hned jak budeme mít příležitost, zabijeme vás,« uvedl podle ní. Apoteóza Netanjahuovy strategie využít veškeré prostředky zanechala ve vzduchu násilí, píše NYT. Události z 6. ledna, kdy dav povzbuzený Trumpem vtrhl v USA do sídla Kongresu ve snaze zabránit potvrzení výsledků prezidentských voleb, nejsou představám Izraelců vzdáleny. »Netanjahu za dvanáct let ve funkci sám sebe přesvědčil, že by bylo existenční hrozbou, pokud by Izraeli vládl kdokoliv jiný,« myslí si politická analytička Dahlia Scheindlinová. Dodala, že Netanjahuovy silácké taktiky přímo napadají pokojné předání moci.

Vyvolávání strachu

Mezi Netanjahovy preferované strategie patří rozdělování a vyvolávání strachu. Stejně jako USA je Izrael natolik rozdělený, že šéf izraelské vnitřní bezpečnostní služby Šin Bet před několika dny varoval před »extrémně násilným a podněcujícím diskurzem«. Takové varování je přitom velmi neobvyklé. V minulém týdnu izraelská policie oznámila, že nepovolí na minulý čtvrtek plánovaný nacionalistický pochod v převážně muslimy obývaných částech jeruzalémského Starého města. Mezi izraelskými pravicovými politiky však věc vyvolávala silné emoce. Pochod byl původně naplánován už na 10. května, kdy si Izrael připomněl obsazení Východního Jeruzaléma v roce 1967. V ten den ale vypukly boje mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás, které vládne v Pásmu Gazy. Netanjahu ale pochod považuje za důležitý symbol izraelské svrchovanosti, a proto ještě jeho bezpečnostní kabinet rozhodl, že akce se může uskutečnit 15. června. Na trase se pořadatelé měli dohodnout s policií. Jak se ukázalo minulý měsíc při krátké válce s Hamásem, každé takové povolení pochodu představuje hru s ohněm.

Důkazy nebyly předloženy

Nyní bude muset řešit takové věci nová vláda vedená Bennettem. Nebyly předloženy žádné důkazy, že Bennettova vláda není legitimním produktem březnových svobodných a spravedlivých voleb, které byly čtvrté od roku 2019. Netanjahu, jenž byl obžalován z přijetí úplatků, podvodu a zneužití důvěry, se mezitím nadále snažil udržet u moci. Bennettovu koalici, v níž je zastoupeno osm stran od krajně pravicových po levicové, Netanjahu označuje za »nebezpečnou« levicovou vládu. Premiéra však v tomto případě neporazila levice. Naopak politici z pravice, včetně Bennetta a Gideona Saara, bývalého politika za Likud, došli k závěru, že Netanjahu se stal hrozbou pro izraelskou demokracii. S odkazem na hromadnou sebevraždu Židů, kteří se odmítli podvolit Římanům, v pevnosti Masada, Bennett v projevu ke svému rozhodnutí vést novou vládu řekl, že Netanjahu »si na svou soukromou Masadu chce vzít celý národní tábor a zemi«. Výrok Netanjahuova někdejšího poradce byl neobvyklý a zachytil stále silnější názor mnoha Izraelců, že premiér je odhodlán za každou cenu bojovat o politické přežití, aby zastavil soudní proces proti své osobě. »Měl skončit, když byl v roce 2019 obžalován,« uvedl profesor práva z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Juval Šany. »Každý rozumný politik by odstoupil. Místo toho šel plnou parou vpřed proti soudnictví. Nakonec se zdálo, že jeho hlavním politickým cílem bylo dosažení imunity před stíháním,« dodal.

Záměr vyhnout se vězení

Jinými slovy se Netanjahův osobní záměr vyhnout se vězení stal jeho hlavní prioritou, a to do té míry, že byl ochoten podkopávat instituce právního státu a demokracie včetně nejvyššího soudu, nezávislého soudnictví a svobodných médií. V tomto smyslu jeho výpady z posledních týdnů představovaly spíš kulminaci než odchod. Nový pocit neporazitelnosti Netanjahovi vnuklo nečekané volební vítězství v roce 2015. Vybudoval si pevné vztahy s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a posléze s Trumpem. Podle NYT jej přitahovali světoví lídři, jejichž záměrem je centralizovat moc do nových neliberálních modelů.

V praxi však Netanjahu po volbách potřeboval v parlamentu získat natolik silnou většinu, aby mohla změnit izraelský základní zákon a znemožnit tak stíhání úřadujícího předsedy vlády. Zároveň potřeboval Nejvyššímu soudu uzmout pravomoc takovou legislativu zrušit. Dost silnou většinu pro takové kroky se mu získat však nepodařilo. »Není pochyb, že chtěl zúžit a minimalizovat pravomoc soudního přezkumu Nejvyššího soudu, jak nad legislativou Knesetu, tak nad administrativními rozhodnutími vládních orgánů,« uvedl šéf Izraelského institutu pro demokracii Johanan Plesner. »Brzdy a protiváhy mladé demokracie však zůstaly neporušeny,« doplnil. Díky tomu bylo předání moci »klidné«. Až na urážky v Knesetu. Země je však na rozdíl od USA parlamentní, nikoli prezidentskou demokracií. Netanjahu se tak neodebere do dovolenkového resortu poblíž golfového hřiště, ale bude mít nadále jako šéf Likudu značný vliv, přestože už ani ve své straně nemá jednotnou podporu.

(ava, čtk)