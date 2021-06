Ilustrační FOTO - Pixabay

Benátčané se bouří. Mají plné zuby obřích lodí

Po vynucené více než roční přestávce způsobené pandemií z italských Benátek v minulém týdnu vyplula první velká výletní loď. Obnovení těchto turistických okružních plaveb ale dlouhodobě provázejí výrazné protesty místních obyvatel, kteří požadují trvalé vykázání těchto několikapatrových gigantů z městských kanálů kvůli bezpečnosti, ale i kvůli životnímu prostředí.

Demonstranti pronásledovali výletní loď na malých člunech, vyzbrojeni vlajkami a transparenty. Skandovali: »Velké lodě z laguny!«. Protesty svolalo hnutí No Grandi Navi (Žádné velké lodě), které proti výletním lodím v Benátkách brojí už několik let. Vyplutí lodi však přihlíželi i její zastánci, zejména z řad lidí zaměstnaných v cestovním ruchu. Ti jsou závislí na přílivu turistů, které sem lodě přivezou. Proto od nich cestující šestnáctipatrové lodi MSC Orchestra vážící přes 92 tun čekala v přístavišti přívětivá hesla »Výletní lodě vítejte zpět«, popsala rozjitřenou atmosféru AP.

V roce 2019 do Benátek připlulo na palubě 667 lodí téměř 700 000 výletníků, uvádí Mezinárodní asociace výletních lodí (CLIA). Podle Franceska Gallietiho z italské pobočky CLIA představují zámořské lodě »jen« pět procent cestovního ruchu v Benátkách. Před pandemií sem jezdilo 25 milionů turistů ročně a radnice zvažovala zavedení poplatku, který by jejich počet omezil. Italská vláda v březnu schválila výnos, díky kterému by v budoucnu velké výletní lodě měly kotvit mimo Benátskou lagunu, dále od centra, ne přímo ve městě. V minulosti ale podobné zákazy zrušily soudy. Obě komory parlamentu vládní dekret o zákazu kotvení velkých lodí v Benátkách v květnu potvrdily. Obří lodě by už neměly proplouvat historickým centrem a kotvit zatím budou v blízkém přístavu Marghera. Zatím to tak není.

Nová norma rovněž stanoví, že regionální správa přístavů má vyhlásit soutěž, z níž vzejde návrh, jak zajistit kotvení velkých lodí mimo chráněné vody Benátské laguny. »Každý, kdo byl v posledních letech v Benátkách, ať už to byl Ital či cizinec, musel být šokován pohledem na tyto lodě, které jsou stovky metrů dlouhé a vysoké jako budovy, které míjejí, když proplouvají kanálem Giudecca,« uvedl ministr kultury Dario Franceschini. Proti vjezdu mohutných plavidel do Benátek protestují celá léta nejen místní obyvatelé a ekologové, ale i ochránci památek už celá léta. Poukazují i na to, že vlny, které obří plavidla způsobují, ohrožují základy historických domů ve městě, které je na seznamu světového dědictví UNESCO. Také poškozují ekosystém laguny. Kritika velkých lodí v Benátkách zesílila poté, co v červnu 2019 loď s téměř 3000 pasažéry kvůli poruše motoru narazila do mola a menší lodi. Nehoda se stala u kotviště San Basilio v kanálu Giudecca. Proplouvání lodí s výtlakem nad 40 000 tun tímto kanálem omezila vláda v roce 2012, podmínkou bylo připravit další možnosti pro tyto lodě. V roce 2014 kabinet zakázal vjezd gigantů do historického centra Benátek, avšak nařízení zrušil správní soud.

(ava, čtk)