Jaderná elektrárna Astravec. FOTO - Wikimedia commons

První běloruská jaderka odstartovala

Bělorusko oficiálně uvedlo do komerčního provozu první blok své jaderné elektrárny. V prohlášení pro média to uvedla ruská státní společnost Rosatom, která elektrárnu postavila.

Start oficiálního komerčního provozu znamená, že byly ukončeny všechny stavební, montážní, spouštěcí a testovací práce, všechny zkoušky a povolovací řízení. Blok nyní bude vyrábět elektřinu v normálním provozu.

»Běloruským kolegům jsme předali symbolický klíč od prvního jaderného bloku v zemi a mohu s jistotou říci, že se Bělorusko stalo majitelem jednoho z nejmodernějších a nejbezpečnějších jaderných bloků na světě,« uvedl v prohlášení prezident společnosti IK ASE, inženýrské divize Rosatomu, Alexandr Lokšin. IK ASE má na starosti stavbu a spouštění elektrárny. »Tento klíč budou potřebovat zase až za 80 let, až se bude elektrárna zavírat,« dodal.

Proti první jaderné elektrárně v Bělorusku hlasitě vystupuje Litva. Elektrárna se nachází blízko města Astravec, necelých 50 kilometrů od hlavního města Litvy Vilnius. Litva na ni pohlíží jako na hrozbu pro svou národní bezpečnost a po jejím spuštění zastavila dovoz elektřiny z Běloruska. Rosatom výhrady Litvy odmítá a poukazuje na to, že zařízení odpovídá nejvyšším mezinárodním standardům.

Výstavbu elektrárny financovalo Rusko prostřednictvím úvěru deseti miliard dolarů (207,9 mld. Kč). Elektrárna má dva reaktory, každý o výkonu 1200 megawattů. Druhý reaktor by měl být připojen k síti v roce 2022. Část zařízení dodaly také české firmy, mimo jiné armatury, čerpadla nebo potrubí.

Spouštění prvního bloku elektrárny odstartovalo loni na počátku srpna, kdy začalo zavážení paliva do reaktoru. Na počátku listopadu byl blok připojen k přenosové soustavě a začal do ní dodávat první elektřinu. Ke konci prosince pak vstoupil do zkušebního provozu. Na začátku června pak Bělorusko schválilo vstup bloku do komerčního provozu.

(ici)