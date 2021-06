Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. FOTO - Wikimedia commons

EU s USA za klimatickou neutralitu

Evropská unie a Spojené státy chtějí společně přesvědčit další země, aby se přidaly k jejich cíli klimatické neutrality. Po úterním jednání lídrů unijních institucí s americkým prezidentem Joe Bidenem to řekla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.

Biden dorazil do bruselského sídla unijních institucí po summitu skupiny vyspělých zemí G7 a po vrcholné schůzce NATO, během nichž své evropské partnery ujistil o obnově pevného spojenectví po čtyřleté pauze zaviněné kontroverzními přístupy exprezidenta Donalda Trumpa. »Je v bytostném zájmu Spojených států mít skvělé vztahy s NATO a s EU. Mám velmi odlišný pohled než můj předchůdce,« prohlásil Biden.

Podle unijních vůdců se během zhruba půldruhé hodiny trvajícího setkání mluvilo o spolupráci v otázkách klimatických změn, pandemie, obchodu či geopolitickcých problémů.

»Ve věci klimatu jsou EU a USA přirození partneři,« řekla po jednání von der Leyenová v narážce na fakt, že Biden ihned po lednovém nástupu do úřadu zvrátil Trumpovo rozhodnutí vyvázat zemi z Pařížské dohody o klimatu. Evropský blok i Spojené státy se již dříve zavázaly, že do poloviny století budou klimaticky neutrální, tedy omezí emise skleníkových plynů a budou je kompenzovat například výsadbou stromů. I když to není dostačující, pořád lepší něco než nic… Podle von der Leyenové toho chtějí obě strany dosáhnout zejména klimatickou diplomacií, nehovořily však naproti tomu o možných finančních pobídkách pro chudší země, které nechtějí či spíše nemohou emise omezovat z ekonomických důvodů.

Společně pro zelené investice?

Šéfka EK řekla, že by Brusel chtěl s Washingtonem spolupracovat i na zavedení celosvětového standardu zelených investic, pro který by mohl jako příklad sloužit systém tzv. taxonomie schvalovaný v současnosti v Unii. Obě strany by podle ní mohly udat i směr při zpoplatňování emisí z průmyslu či dopravy.

Dalším tématem, v němž je Bidenův přístup pro EU bližší než Trumpův, je společný postup proti covidové pandemii. Biden sice na rozdíl od unijních lídrů podporuje v zájmu očkování v chudších zemích uvolnění vakcínových patentů, po němž volá i Evropský parlament, na dalších cestách k urychlení celosvětové vakcinace se však podle ČTK již obě strany shodnou.

COVID jen v učebnicích

»Chceme, aby byl COVID už jen v učebnicích dějepisu,« prohlásil po jednání šéf Evropské rady Charles Michel. Brusel i Washington se podle něj shodly na vytvoření expertní skupiny zkoumající možnosti co nejefektivnějšího zásobování chudších zemí vakcínami. Zásadní je přitom podle šéfa unijních summitů, aby Západ poskytl zejména africkým či asijským zemím dostatečné technologie a znalosti k výrobě vakcín.

Brusel i Washington již v rámci víkendového summitu G7 potvrdily, že jsou spolu s Kanadou a Japonskem připraveny do konce příštího roku poskytnout méně vyspělým zemím miliardu dávek očkovacích preparátů. Michel potvrdil, že společným cílem je do konce roku 2022 naočkovat 70 % celosvětové populace.

(rom)