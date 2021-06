Ilustrační FOTO - Pixabay

Proč je v home office často větší stres

Míra stresu v práci se proti loňskému roku příliš nezměnila. Zvýšil se však stres v životě pracovníků, kteří se přesunuli do domácích kanceláří, a kvůli tomu jim scházely sociální interakce s kolegy i hranice mezi soukromým a pracovním životem.

Vyplývá to z průzkumu personální agentury Grafton Recruitment. Stres v práci zažívá 86 procent zaměstnanců, jen 18 % jich však uvádí, že jde o stres častý a vyčerpávající. Občas je v práci ve stresu 52 % pracovníků a 16 % zmiňuje spíše stres pozitivní, založený na bázi adrenalinu, který je dále motivuje. Proti loňskému roku nejde o zásadní výkyv.

Až 40 % respondentů ovšem uvádí nárůst stresu v osobním životě. »Jde zejména o pracovníky, kteří se s vypuknutím pandemie přesunuli na home office a do on-line prostředí. Chybí jim přímá sociální interakce a často bojují se smazáváním hranic mezi pracovním a osobním životem. Pracují ve ztížených podmínkách, vedle práce často řeší péči o děti, a proto se v mnoha případech cítí i více vytížení,« uvedl ředitel Grafton Recruitment a GI Group Martin Malo.

Na větší vytížení a množství práce než před vypuknutím pandemie si stěžuje 34 % pracovníků. Nejčastěji jde o lidi z oboru podnikových služeb (43 %). Do značné míry to může být tím, že tento obor podle asociace ABSL v době pandemie často rozšiřoval svou působnost.

Větší množství práce a vytížení pak v průzkumu uvedlo také 41 % pracovníků z oboru IT, a to zejména kvůli rychle postupující digitalizaci, přijímání nových technologií a nutnosti IT podpory vzdáleně pracujících zaměstnanců.

Čtvrtina respondentů také zmiňuje horší efektivitu komunikace, která se vlivem práce z domova výrazně změnila. »Virtuální komunikace s sebou přináší nejasnosti zejména ve způsobu interpretace zpráv, což může vést nejen k nepříjemné atmosféře mezi kolegy, ale také ke snížené efektivitě a produktivitě práce. Tendence být stále na přijmu a on-line může být zase pro řadu pracovníků zdrojem stresu,« upozornil Malo.

Zdrojem stresu dnes často bývají i obavy o zdraví, které v této době alespoň někdy vnímá 69 % respondentů. Častěji je mají ženy a zaměstnanci nad 55 let. Na popularitě proto získávají benefity související s ochranou zdraví a stále diskutovanějším tématem je i očkování proti nemoci COVID-19. To by v případě možnosti nabídl zaměstnavatel 12 % zaměstnanců. Více než polovina z nich by měla zájem, čtvrtina by naopak očkování odmítla.

Průzkum se konal formou on-line dotazování v průběhu letošního jara, tedy rok od vypuknutí pandemie u nás, která přinesla změny na pracovním trhu napříč všemi obory. Do průzkumu se zapojilo 1066 respondentů z celé České republiky.

(ici)