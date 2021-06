Drzost zvaná Nevyvážený informační přístup!

Čtenáři Haló novin vědí, že se kontinuálně řadu let věnuji občanské válce na Ukrajině. Sleduji, jak současná nelegitimní vláda, jež za pomoci vnějších států ze Západu provedla násilný státní ozbrojený převrat a chopila se reálné moci, rozpoutala proti vlastním občanům Ukrajiny vražednou občanskou válku, v níž bylo zabito přibližně 13 tisíc lidí. Sleduji, jak odmítla civilistům těchto republik poskytovat za války tolik potřebné důchody, sociální dávky, příspěvky dětem, přerušila dodávky energie, potravin, vody a léků, ale území si přesto nárokovala i za cenu války. Sleduji, jak současná nelegitimní vláda podporuje pod falešnou vlajkou nacionalismu ultraneonacistické skupiny, které používá jako nástroj zastrašování, perzekuce, ale i vražd opozice. Sleduji, jak systematicky pod kuratelou a rozkazy Spojených států likviduje jakýkoli jiný politický, společenský i kulturní názor. Sleduji, jak ze svých občanů dělá tu nejlevnější pracovní sílu pro země v EU, takže elitně vzdělaní lidé dělají pro EU práci, která neodpovídá jejich vzdělání! Taky se nestydí prodávat to nejcennější, svou vlastní černozem, západním spekulantům.

A teď proč o tom píšu. Sedmého června 2021 v jednom českém nejmenovaném deníku byl rozhovor s Anatolijem Šarijou. Haló noviny se Šarijou dělaly jiný rozhovor o měsíc dříve, 5. května 2021. Pan velvyslanec Ukrajiny zaslal dopis redakci, že je pobouřen on a celá ukrajinská menšina v ČR tím, že si deník dlouhodobě dovoluje psát a dělat rozhovory protiukrajinsky, cituji: »Bohužel se nejedná o první protiukrajinský příspěvek z pera Ladislava Henka. Již dříve připravil tento novinář obdobné rozhovory s Ruslanem Kocabou (8. 12. 2018), Olenou Bondarenkovou (3. 3. 2019), Dagmar Martínkovou (16. 3. 2019), Jaroslavem Baštou (31. 10. 2019) a Valentinem Rybinem (4. 3. 2020). Je to přinejmenším šestý příspěvek, kde se českému čtenáři pod zdáním objektivního rozhovoru předkládají zaujaté a jednostranné informace o Ukrajině.« A pokračuje: »A proto doufáme, že v budoucnu dojde k narovnání zřejmě nevyváženého informačního přístupu k aktuální situaci v naší zemi.«

Takže vážený pane velvyslanče Ukrajiny, jste v České republice, a ne na Ukrajině, kde obviňujete a vazebně vězníte obyčejné učitele z vlastizrady jen proto, že učí ruský jazyk. Velvyslanec nemá žádné právo zasahovat jakkoli do vydavatelské práce a do její svobody slova, nebo chtít dokonce cenzurovat, co má kterákoli redakce zveřejňovat, nebo co nemá!

Roman BLAŠKO