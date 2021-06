Ilustrační FOTO - Wikimedia commons

Rusko a Čína budou z dostavby Dukovan vyloučeny

Firmy z Ruska a Číny se nebudou smět podílet na stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. Pro výstavbu bude možné využít pouze technologie od dodavatelů ze států, které přistoupily k mezinárodní dohodě o vládních zakázkách. Rusko a Čína mezi tyto státy nepatří. Rozhodla o tom Sněmovna.

Normu, kterou nyní dostane k projednání Senát, podpořilo 133 poslanců ANO, ODS, SPD, ČSSD, KDU-ČSL a TOP 09. Zástupci KSČM, Pirátů a STAN se hlasování zdrželi, nebo byli proti.

»To, co se stalo v této Poslanecké sněmovně, byla čistě a jedině účelová politická hra ukončit provoz jádra v České republice. Protože když se podíváte na následný vývoj realizace Dukovan a následné posouvání termínů, můžeme všechny plány, které zpracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci potřeb České republiky, vzít, roztrhat a hodit do koše,« prohlásil místopředseda poslaneckého klubu KSČM a člen hospodářského výboru Leo Luzar. Upozornil na tlak ze strany okolních států, které se odklonily od jádra, aby stejné kroky učinila i ČR. Země si tím podle Luzara chtějí uchlácholit své vlastní občany, kterým kvůli tomu, že se odklonily od jádra, obrovsky rostou náklady na energii. »Tyto státy potřebují argument, že jiná cesta není. A teď jim mohla vyrůst v České republice, v té malé zemičce uprostřed Evropy, silná energetická konkurence s levnou energií, kterou by mohla saturovat velkou část Evropy. To byl základní problém,« uvedl poslanec.

Zákon se podle něj stal obětí účelových geopolitických hrátek, kvůli nimž se cena elektřiny do budoucna pro české uživatele zvýší. »ČR mohla využít šance a být energetickou velmocí v Evropě, mohla využít šance a mít levnou elektrickou energii pro svůj průmysl a pro své občany. Toto všechno jsme zahodili,« dodal Luzar.

Leo Luzar (KSČM).

Na návrh Piráta Jana Lipavského Sněmovna schválila, že mohou být užity pouze technologie od dodavatelů, kteří jsou státními příslušníky státu, který přistoupil k Dohodě o vládních zakázkách. Rusko ani Čína k dohodě nepřistoupily.

Vicepremiér Karel Havlíček (ANO) s úpravou souhlasil. Opozice díky této dohodě o uzákonění bezpečnostních záruk přestala po půlroce blokovat schválení normy o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice, která se týká financování dostavby dukovanské elektrárny. Zákon, který dolní komora projednávala od loňského června, má nabýt účinnosti od ledna 2022.

Smutná realita politiky této vlády

Místopředsedkyně hospodářského výboru Květa Matušovská (KSČM) přednesla návrh usnesení, v němž Sněmovna »doporučuje vládě ČR, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v ČR vypsala otevřené mezinárodní výběrové řízení tak, aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu, která bude dbát co možná nejvyššího zapojení českých subdodavatelů, a v konečném výsledku stabilní a udržitelnou nízkou cenu energie pro obyvatele i národní hospodářství«. Na návrh Lipavského Sněmovna usnesení pozměnila a přijala doporučení vládě, aby pro dostavbu dalšího jaderného bloku v ČR »vypsala otevřené mezinárodní výběrové řízení tak, aby zajistila co nejefektivnější, bezpečnou, ekonomicky a časově nejvýhodnější variantu s ohledem na národní bezpečnost«.

»Já si o vaší snaze o národní bezpečnost myslím svoje, ale budiž,« reagoval na Lipavského místopředseda výboru pro bezpečnost Zdeněk Ondráček (KSČM). »Je to čistá ideologie, kterou tady předvádíte, nezaštiťujte se národní bezpečností. S tou to nemá nic společného. Pokud by to mělo něco společného, tak připustíme možnost tendru pro všechny zúčastněné strany, včetně Ruska a Číny. To, že ministerstvo průmyslu a obchodu podlehlo vašemu tlaku, to je jenom smutná realita politiky této vlády,« dodal Ondráček.

Dotazník jen třem uchazečům

Takzvaný nízkouhlíkový zákon má podle návrhu vlády zavést způsob stanovení výkupní ceny z nového bloku dukovanské elektrárny, což souvisí se zajištěním financování celého projektu. Ministerstvo průmyslu a obchodu by podle dalšího opozičního ustanovení zákona smělo smlouvu o výkupu elektřiny z Dukovan uzavřít pouze v souladu s ústavním zákonem o bezpečnosti.

Vláda už v polovině dubna schválila usnesení, že tzv. bezpečnostní dotazník bude zaslán pouze potenciálním dodavatelům z Francie, Jižní Koreje a Spojených států, to znamená firmám EDF, KHNP a Westinghouse. Havlíček uvedl, že finální podoba dotazníku k posouzení uchazečů o stavbu nového bloku elektrárny Dukovany již byla odsouhlasena a odeslána společnosti ČEZ.

(jad)