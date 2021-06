Rozhovor Haló novin s pedagogem Leem Vanišem, interním doktorandem Karlovy univerzity

Problém je ve výpadku sociálního kontaktu dětí a mládeže

Jak hodnotíte naše umělecké školství? Podíváme-li se na základní umělecké školství (ZUŠ), tak v tom jsme ve světě unikátem – díky šíři a dostupnosti všech uměleckých oborů pro nejširší základnu dětí a mládeže.

Máte pravdu v tom, že zejména síť našich i slovenských základních uměleckých škol (za minulého režimu nesly příznačný název Lidová škola umění) je skutečně unikátní, a to co do dostupnosti, tak i materiální výbavy. Skutečnost, že takřka každému talentovanému dítěti je poskytnuto systematické vzdělávání v literárním, výtvarném, hudebním, dramatickém a pohybovém umění nejen v každé městské části, tak i na skoro každém venkovském okrese, a to dokonce za zanedbatelný poplatek ve srovnání s jinými »nadstandardními« službami, je vymožeností. Když se k tomu navíc přidá univerzitně vyškoleným profesionálem zajištěná výchovná péče, jde skutečně o nadstavbu. Už jen, že se např. hra na nástroj realizuje individuální formou v dyádě učitel-žák, nebo že některé školy disponují třeba keramickou pecí, či někde dokonce fotokomorami, je v zásadě luxus. Navíc děti, jejichž rodiče si nemohou dovolit zakoupit hudební nástroj, si jej většinou mohou půjčovat ze školních depozitářů i pro domácí trénink.

O něco horší je to u odborných škol, jak vyšších, tak středních (a to se týká i učilišť), neboť zde musíme vzít úvahu jednak uplatnitelnost absolventů, jejichž počet ne vždy odpovídá reálným potřebám pracovního trhu. Dále musí uchazeči počítat s poměrně brzkým odloučením od rodin, protože tyto střední umělecké školy a umělecko-průmyslová učiliště jsou rozmístěny nerovnoměrně po republice. Pokud se k tomu přidá možnost návaznosti na domovy mládeže či školou vybudovaná spolupráce s místními podniky, je to ještě dobrá varianta.

Jakými profesionály jsou pedagogové v těchto školách?

U základních uměleckých škol se profesionalita pohybuje ve dvou rovinách: nejprve jde o výchovně-vzdělávací linii zajišťovanou pedagogem v původním slova smyslu, tedy profesionálem vybaveným didaktickými, psychologickými i oborovými (tedy uměleckými) znalostmi. To bývají někdy absolventi jak gymnázií, tak středních škol uměleckého směru s následným studiem zejména na pedagogických fakultách příslušných univerzit či fakultách garantujících pedagogicko-umělecký program. Jejich cílem je vybavit absolventy především znalostmi z dětské a dorostové psychologie, sociálním tréninkem v práci se skupinou, uměleckou didaktikou a jinými esteticko-pedagogickými předměty. Tady je zpravidla profesionalita v pořádku, neboť tyto školy si za poslední desetiletí vybudovaly zpravidla kvalitní umělecké didaktiky.

Druhou alternativou, kterou bohužel různé výjimky ze zákona čím dál více dnes umožňují, je, že proces je řízen absolventem čistě uměleckého oboru (mnohdy dokonce jen středoškolákem, který není pro práci ve školství zpočátku ani věkově zralý), ale bez důsledné průpravy v pedagogické složce. Říkám bohužel, protože tito původně vyškolení umělci sice mohou disponovat (někdy i excelentní) uměleckou schopností tvořit, ale laik už nemá šanci poznat v metodicko-didaktické práci jejich nepřiléhavost například k věku jedince či k jeho individuální osobnostní výbavě apod. Takže se stává, že odborník sledující to zvenčí poté vidí zjevné chyby v celé výchovně-vzdělávací složce i přesto, že výuka dítě mnohdy třeba i baví. Zde je možné se setkat i s takovými názory, že jde hlavně o zábavu (malování, hraní apod.), a to i z úst samotných umělců působících na těchto školách, kteří ale zcela opomíjejí důležité komplexní výchovné cíle daného věku.

Na středních a vyšších školách uměleckého typu záleží na konkrétní profilaci školy a navíc se zde pracuje se specifickou věkovou skupinou, což sice v ZUŠ také, ale v ní je zase daleko širší věkové rozhraní, takže je třeba tomu přizpůsobovat i složitější psycho-didaktickou připravenost učitelů.

Jedna z vašich odborných prací se zabývá esteticko-výchovným kontextem literární a výtvarné edukace. Můžete to laikovi vysvětlit?

Ano, je to trochu zbytečně nesrozumitelné, ale v podstatě vlastně dost jednoduché: jde o spojení slovesného umění, tedy tvůrčího psaní, čtenářské gramotnosti a literární výchovy, s uměním výtvarným (kresby, malby, grafiky a prosté vizuální gramotnosti), kdy využíváme jednotného esteticko-výchovného principu. Tedy opět česky řečeno: přístupu ve zpracování skutečnosti, kterou dítě vnímá a která ho obklopuje, ale volí si jen odlišný - víceméně technický - prostředek popisu (ztvárnění). Pracujeme zde s obrazotvorností, kontextovostí, do jisté míry i za pomoci tvarové psychologie. Jedná se také o to, aby dítě bylo schopné »přepnout« z jednoho druhu vnímání na druhý. Je to srozumitelnější?

Snad se v tom naši čtenáři a čtenářky zorientují. - Když jsem se seznámila s obsahem vašeho románu Nahá duše – protože se také věnujete psaní, měla jsem dojem, že vaše literární postava Adam se nachází v podobné situaci jako mnoho lidí nyní. Je zmítán pocity chaosu, neklidu, nejistoty, úzkosti, strachu, vnitřní rozpolcenosti. Jako dnes, kdy se mnoho lidí potýká se stresy, zdravotními obtížemi, jsou psychicky na dně po ztrátě blízkého, bez práce, bez prostředků apod. Ale vy jste to psal v jiné době a možná pro jinou dobu, nebo ne?

To byl tzv. introspektivní román, což je vlastně synonymum pro psychologický popis skutečnosti, ale uměleckými prostředky, literárním ztvárněním. Chtěl jsem si tenkrát vyzkoušet, jak se dá »barevnost« vyjádřit slovem, protože do té doby jsem jen maloval. Nejedná se o autobiografii, ale částečnou fikci a pozorovací reflexi.

Ale vlastně máte pravdu, ty prvky nestability či vnitřních dialogů jsou příznačné třeba pro ruskou realistickou až naturalistickou literaturu, která se objevuje hojně ve složitých situacích, nejen politických. Ruský román a francouzská popisná tvorba je na tom do jisté míry vystavěna a troufám si říct, že je v psychologickém popisu dosud nepřekonatelná.

V každém případě ale pocity, které jste správně podtrhla, sedí na situaci v pandemické krizi. Ta dlouhodobá sociální izolace je živnou půdou pro patologický terén. Navíc je nebezpečná u nezletilých, protože ti o pocitech nedokážou mnohdy ani správně mluvit, vysledujeme to až ze změny jejich chování. Pokud se jedná o vleklé a opakované sociální omezení, dochází pomalu ke ztrátě motivace cokoliv dělat, společenských návyků apod. Konečně, platí staré dobré tvrzení, že »nebezpečím u mládeže je zahálka…«

Jak je vlastně »duše umělcova« dotčena turbulencemi posledního roku ve světě? To je nejen pandemie koronaviru, omezení běžného života, umrtvení jakékoli kulturní a spolkové aktivity, ale také třeba války, které trvají, zbrojení, mezinárodní napětí...

K tomu nemusí mít člověk uměleckou duši, aby to nevnímal, stačí základní citlivost. To víte, že být dlouhodobě izolován není zdravé, ale na druhou stranu já měl »štěstí« v tom, že se v podstatě nepřetržitě starám o tři děti, z nichž dvě mají teprve pár měsíců, takže kulturní aktivity a společenský život jsou u mne na mrtvém bodě. Jako pedagog vidím hlavní problém právě u dětí, a to hlavně v onom dlouhodobém výpadku sociálního kontaktu, a dále u seniorů a osob odkázaných na druhé – ti musejí skutečně strádat.

Je o vás známo, že se dlouhodobě věnujete ruské kultuře. Co vás přivedlo k tomuto zájmu?

Předně musím říci, že se nevěnuji ruské kultuře izolovaně, ale spíše v souvislosti s uměním světovým, potažmo tuzemským - jde o vzájemný vliv výtvarného umění a literatury obecně, a to navíc ve výchovně-vzdělávací rovině, tedy směrem k dítěti, žactvu, studenstvu. A z tohoto ranku mám nejblíže k umění ruskému, potažmo sovětskému, které pokládám za umění »vysoké« ve smyslu nadnárodním, a to i díky mísení rozmanitých prvků na jedné ploše tak říkajíc - od různých typů autorských osobností, přes tragikomická časoprostorová pozadí nebo experimentální přesahy, až po tzv. smysl díla, resp. jeho kulturní dopad.

Přivedla mne k tomu vlastně náhoda: po gymnáziu jsem nejprve vystudoval, kromě jiného, obor ruské filologie, ale dominantním zájmem u mne bylo vždy výtvarné umění, především malba, a to po praktické i teoretické stránce. Právě u ruské literatury jsem si uvědomil, že určité kulturně-umělecké principy jsou uplatňovány, byť jinou formou, i v umění výtvarném. Tedy stejná výpověď je provedena skrze různou techniku či druh uměleckého projevu. Ale stále se jedná o určitou kulturní projekci skrze dílo, jen s rozdílem, zda ji vyjádříme slovy, či štětcem.

Za touto kulturní stopou stojí vždy určitý národní archetyp nebo kolektivní vědomí, chcete-li. A pokud jde navíc o zemi cyklicky zatěžkávanou tvrdými společenskými zvraty, pak vzniká ideální živný terén pro tzv. vyšší umění, tedy produkci s originálními a silnými obsahy v osobité umělecké formě. Jde o jakýsi odraz bytostného prožívání dané kultury země, který katarkticky vyvěrá z díla jako psychický ventil. Platí v zásadě rovnice: kultura mnoha problémů rovná se problematická díla - nikoli ve smyslu záporném, ale jdoucí po problému.

Navíc interpreti takových tragických prožívání, umělci, jsou doslova nabití složitostmi, a to i přímo v jejich osobnosti. Rusko byla vždy země plná vážných problémů vnějších i vnitřních - jako každá mnohonárodnostní země, a proto také světu vydává díla s vážnými obsahy. Mám-li vyjádřit vyloženě osobní názor, tak například v českém umění nenaleznete na jednom místě takovou kumulaci kulturních »symptomů« jako právě v umění ruském a sovětském. Typické je to v literatuře, zejména u romanopisců, kde taková bohatost například od melancholických ladění tzv. široké ruské duše až po realistické popisy bitevních bojů je vyloženě zahlcující galerií psychologie, realismu a mnoha dalších aspektů filozofického rozměru.

Jak o tom vyprávíte, představuji si Vojnu a mír, Zločin a trest, Maškarádu, Doktora Živaga aj.

A to jsme uvedli jen jeden příklad, typicky vhodný pro literární výchovu. Nutno ale dodat, že tím není umělecká produkce malého - a v zásadě poklidného - národa považována za kulturu nižší té ruské, jen je prostě jiná a odpovídá charakteru dané země co do historie, počtu obyvatel atd. Takže když to shrnu, já vlastně pokládám ruské umění a kulturu za velmi vhodný didaktický příklad výše zmíněné kumulace prvků a také přesahů historických, psychologických, estetických a obecně filozofických, a to ve světovém měřítku. Jde i o to, že kultura velmocí, ať se nám to líbí či ne, vždy nutně ovlivní kultury ostatních zemí - to se dělo velmi výrazně v době studené války (SSSR vs. okolní země východního bloku), ale již za cara (Rusko vs. Francie apod.) a děje se to i teď. Jedná se o fakt, kdy i kultura na druhé straně takové světové velmocenské dichotomie je paradoxně ovlivněna, a to už jen tím, že se vůči kultuře odlišné vymezuje. Ruská a sovětská tvorba a kultura vůbec je výborný výukový příklad - míněno zcela nesubjektivně.

A co kultura jiných »velmocí kultury« – Francie, Německa, Polska, samozřejmě i španělská kultura a ostatně i americká? V nich také najdeme přesahy historické, psychologické, estetické a obecně filozofické...

Mě zajímá konkrétně estetika - literatura a výtvarné umění, a to především první poloviny 20. století s dopadem na pozdější dobu, ale u literatury bych to rozšířil o vybraná díla i ze století devatenáctého. Jak vidíte, nedá se to striktně odlišit, neboť to vývojově navazuje. Avantgardní malířství nás ovlivňuje dodnes, a to i v tuzemsku, na ruskou klasiku 19. století se odvolávají spisovatelé v celém světě, Dostojevského tvorbu považují někteří odvážní dnes za předstupeň Freudovy psychoanalýzy, na Malevičově geometrii staví celý západní svět. To je důkaz, že se tak silné kultuře, jako je ruská, prostě svět nemůže vyhnout. O Čechách nemluvě, neboť Rusko je rovněž slovanská země a je také součástí Evropy, i když by mnoho lidí dnes raději kontinentální mapu zapomnělo.

Ruská kultura je součástí kultury evropské tak, jako slovanská kultura východní (ruská) je spolu s tou západní (českou) součástí kultury slovanské, a nelze to přehlížet. Tak jako jsme my součástí širší biologické rodiny, máme bratry a sestry či tety a strýce, se kterými si třeba rozumíme nebo nerozumíme, stejně tak je to Rusko, se kterým musíme nějak kulturně počítat a uvědomit si, že k němu máme po širší historicko-biologické stránce blíž než například ke kultuře germánské.

Explicitním důkazem je taková maličkost jako jazyk. Žijeme v Evropě s Ruskem, ne se Spojenými státy - to je prostě objektivní skutečnost.

Jak vnímáte česko-ruské vztahy v současnosti?

Jednou větou: Jsou alarmující a měly by se urychleně stabilizovat, a to alespoň na oboustranně snesitelnou úroveň.

Proč by česká kultura měla patřit do západní kultury? S tím hrají někteří současní politici, že prý »patříme na Západ«. Ale my jsme střed Evropy, v tom je naše unikum a také univerzum, můžeme stavět mosty.

K tomu se mohu vyjádřit pouze z hlediska kultury, a to ve dvou rovinách: tou první jsou vztahy utvářené na pozadí negativního, nebo pozitivního podmiňování. Negativní mínění je mnohdy živeno zcela nepřiléhavě, ať už veřejnými činiteli za účelem nějakého jejich momentálního záměru, ale také obyčejnou předpojatostí zcela běžných a v zásadě hodných lidí. Ti se dále dělí na osoby zaživší nějaké historicko-společenské zkušenosti, ať už v přímé účasti či živenou zprostředkovaností, která se však stala již ukotvenou obecnou pravdou, a pak na ty, kteří takové zkušenosti mít ani nemohou kvůli svému mládí, ale jsou přesto současným působením ovlivněni.

Z ranku pozitivního vnímání si všímám spíše izolovaných skupin ve vztahu k ruské kultuře - klubů, studentských spolků, uměleckých sdružení apod. Jsou to spíše mladší lidé maximálně do čtyřiceti let, byť mezi nimi existují výjimky. Zajímavé ale je, že registruji určité »nostalgické skupiny« osob zaživších kontroverzní politické mezníky v souvislosti se SSSR, které kladný postoj dnes zcela explicitě vyjadřují - děje se tak zejména v kontrastu k době, řekněme, současné »postkultury«. A těch vnímám skutečně hodně. Zcela samostatnou kapitolou jsou lidé nerozlišující Rusy od ostatních postsovětských národností. Ti se chovají vesměs buď lhostejně, nebo spíše negativisticky.

Domníváte se, že měla nastupující generace českých politiků právo na odstranění sochy maršála Koněva v Praze?

Takové, mnohdy hysterické kroky, se málokdy obejdou bez odpovědí protistrany - to si musíme uvědomit. Způsob, kterým tak nejen mezinárodně citlivou věc někdo provede, a to navíc v době společenské izolace, pokládám minimálně za eticky problematický. A v zásadě vlastně zbabělý.

Řekl jste, že negativní mínění je mnohdy živeno nepřiléhavě, třeba veřejnými činiteli za účelem nějakého jejich záměru. Do toho by zapadlo rozdmýchávání nenávisti vůči Rusku třeba na základě vykonstruované kauzy Vrbětice nebo přepisování průběhu a výsledků druhé světové války. Jak to vnímáte?

Některé signály živící různé konfliktní postoje zaznamenávám výrazněji až v posledních třech, čtyřech letech. Předtím šlo víceméně o opakující se výkřiky. Ale opět se k tomu mohu vyjádřit z hlediska kultury a školství, kde jsem více »doma«, a v tomto prostředí je vždy nebezpečný prvek »zapomnění již prožitého«. Manipulací s historickými fakty je pomalu, ale jistě vždy nezodpovědně zaděláváno na konflikt, kterého bych se nechtěl dožít.

Chybí části české veřejnosti pokora a úcta k historickým faktům? Právě třeba k průběhu osvobozování Československa a zvláště Prahy v roce 1945 od fašismu?

Domnívám se, že v poslední době už bohužel ano. Nutno dodat, že pokud jde o mládež, tak ta je v tom vskutku nevinně. Ale nechybí jen pokora, úcta či ohled k faktům, ale eticky obecně - k autoritě, k staršímu, k časově náročnému, k chudému, slabému. Někdy se setkávám bohužel nejen s chyběním, ale dokonce i s odporem k uvedenému. Na to se dále váže chybějící potřeba a odvaha zastání.

Dále se tu čím dál víc prosazují tzv. rychlá efektivní řešení, což souvisí i se zásahy do posledních sociálních ostrůvků jistot, kde ruka trhu, řekněme, dosud neměla svůj monopol. Tím myslím např. národní školství.

Lze svádět zmíněné pokusy o relativizování a znevažování obětí druhé světové války z řad Rudé armády jen na události roku 1968? Nebo jsou kořeny této manipulace s historií jinde?

Necítím se kompetentním posuzovat konkrétní události zmíněného roku 1968, protože nejsem historik a ani jsem tu dobu nezažil, ale otázce se nevyhýbám: v každém případě je jakékoliv znevažování válečných obětí troufalou hrou s ohněm, kde takovou hrou lze jen ztratit. Stran takového konfliktu, jako byla druhá světová válka, jde o nebezpečnou trhavinu do mezinárodně-politické situace. Proto se domnívám, že směšovat en block dvě různé situace, je přinejmenším podpásové, a to nejen vůči veřejnosti, ale i k samotným válečným obětem.

Monika HOŘENÍ, Radovan RYBÁK